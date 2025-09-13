10 người trong đường dây mua bán khí cười 50 tỷ đồng bị bắt

Đà NẵngÍt nhất 10 người đã tham gia vào chuỗi cung ứng khí cười - N2O, chất gây nghiện, với doanh số khoảng 50 tỷ đồng, từ đầu năm đến nay.

Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giam 10 người về tội Buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hơn 700 bình khí cười trong vụ án đã bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng bắt quả tang Hoàng Anh Tấn (41 tuổi), Trần Linh Tâm (29 tuổi) đang giao nhận 196 bình khí cười; Lê Văn Viết Long (28 tuổi) buôn bán 120 bình. Khám xét nhiều kho bãi tại các phường trung tâm thành phố, công an thu giữ thêm hàng trăm bình chất cấm khác.

Trong số những người bị bắt, Võ Văn Hiếu (45 tuổi) khai đã vận chuyển 152 bình cho quán bar Hair of the Dog (quận Hải Châu cũ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 208 bình khí cười cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, công an thu giữ tổng cộng 734 bình khí cười (trị giá hơn một tỷ đồng), 8 ôtô, 2 môtô và 14 điện thoại di động. Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây này đã mua bán khí cười với doanh số khoảng 50 tỷ đồng từ đầu năm nay.

Công an cho biết khí cười (N2O) thường bị giới trẻ lạm dụng để "giải trí" nhưng thực chất gây nghiện, hủy hoại thần kinh, hô hấp, thậm chí tử vong. Do đó, người dân không sử dụng và cần tố giác hành vi buôn bán chất cấm này.

Ngọc Trường