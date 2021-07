10 người kiếm tiền nhiều nhất trên mỗi bài đăng Instagram

2. Dwayne Johnson

Lượt người theo dõi: 250 triệu

Giá trị một bài đăng: 1,52 triệu USD

Dwayne Johnson vốn là triệu phú với tài sản ròng ước tính khoảng 400 triệu USD. Anh là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới và đã kiếm được hơn 100 triệu USD mỗi năm trong vài năm gần đây. Anh thu 15% tổng số tiền từ các bộ phim nhượng quyền lớn của mình, như Jumanji: Welcome to the Jungle. Ảnh: Instagram Dwayne Johnson