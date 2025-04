10 người giàu nhất thế giới năm 2025

Tài sản của 10 người giàu nhất hành tinh năm nay đều vượt 100 tỷ USD, dẫn đầu là CEO Tesla Elon Musk với 342 tỷ USD.

1. Elon Musk

Tài sản: 342 tỷ USD

Nguồn tài sản: Tesla, SpaceX

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản của Musk tăng tới 147 tỷ USD so với năm ngoái, nhờ định giá công ty hàng không vũ trụ SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI tăng vọt. Musk vì thế lấy lại ngôi giàu nhất thế giới từ ông chủ LVMH Bernard Arnault. Tháng 12/2024, ông còn trở thành người đầu tiên sở hữu 400 tỷ USD. Dù vậy, Musk gần đây gặp nhiều rắc rối sau khi lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Làn sóng phản đối tỷ phú khiến cổ phiếu Tesla mất giá 40% trong hai tháng qua.

2. Mark Zuckerberg

Tài sản: 216 tỷ USD

Nguồn tài sản: Facebook

Quốc tịch: Mỹ

Năm nay là lần đầu tiên ông chủ Meta Platforms giữ vị trí giàu thứ 2 thế giới. Cổ phiếu Meta đã tăng gần 25% trong một năm qua, do thị trường lạc quan với các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của công ty này. Năm ngoái, Meta quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vợ chồng Zuckerberg cũng tham gia lễ nhậm chức của ông Trump.

3. Jeff Bezos

Tài sản: 215 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

Quốc tịch: Mỹ

Bezos đồng sáng lập Amazon năm 1994 trong một garage ở Seattle và dần đưa công ty này trở thành gã khổng lồ thương mại điện tử. Cuối năm 2021, ông từ chức CEO Amazon và trở thành Chủ tịch điều hành, tương tự cách Bill Gates làm ở Microsoft. So với năm ngoái, tài sản của ông tăng 21 tỷ USD. Một năm qua, Bezos tích cực bán cổ phiếu Amazon để đổ tiền cho các startup.

4. Larry Ellison

Tài sản: 192 tỷ USD

Nguồn tài sản: Oracle

Quốc tịch: Mỹ

Ellison là Chủ tịch, Giám đốc Công nghệ kiêm đồng sáng lập Oracle. Ông đang sở hữu khoảng 35,4% cổ phần tại đại gia phần mềm này. So với năm ngoái, khối tài sản của tỷ phú Mỹ tăng 51 tỷ USD, chủ yếu nhờ cổ phiếu Oracle tăng 40%.

5. Bernard Arnault

Tài sản: 178 tỷ USD

Nguồn tài sản: LVMH

Quốc tịch: Pháp

Từ vị trí dẫn đầu 2 năm liên tiếp trước đó, Bernard Arnault tụt xuống thứ 5 trong danh sách năm nay. Ông hiện là CEO kiêm Chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH, sở hữu 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon and Moët Hennessy. Tài sản của Arnault giảm 55 tỷ USD so với năm ngoái, khi LVMH ghi nhận "năm đầy thách thức về kinh tế và địa chính trị".

6. Warren Buffett

Tài sản: 154 tỷ USD

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

Quốc tịch: Mỹ

Tỷ phú 94 tuổi hiện là Chủ tịch kiêm CEO công ty Berkshire Hathaway. Vài năm gần đây, ông chuẩn bị cho kế hoạch rời vị trí lãnh đạo Berkshire để nghỉ hưu. Ông cũng cam kết sẽ làm từ thiện hơn 99% tài sản. Đến nay, Buffett đã ủng hộ hơn 40 tỷ USD cho quỹ của Bill Gates và các tổ chức từ thiện cho trẻ em.

7. Larry Page

Tài sản: 114 tỷ USD

Nguồn tài sản: Google

Quốc tịch: Mỹ

Larry Page là đồng sáng lập Google, cùng Sergey Brin. Năm 2019, ông rời chức CEO Alphabet - công ty mẹ của Google, nhưng vẫn là cổ đông kiểm soát kiêm thành viên HĐQT công ty này. Giới truyền thông Mỹ cho biết Page đang làm việc cho một công ty mới nhằm ứng dụng AI vào sản xuất.

8. Sergey Brin

Tài sản: 138 tỷ USD

Nguồn tài sản: Google

Quốc tịch: Mỹ

Năm nay, các nhà đồng sáng lập và thành viên HĐQT Alphabet đều tăng tài sản, nhờ cổ phiếu hãng này tăng gần 30% năm qua. Brin đã quay lại Alphabet, làm việc cho các dự án liên quan đến AI Gemini. Đầu tháng trước, ông còn kêu gọi nhân viên bộ phận Gemini làm 60 giờ mỗi tuần, gấp rưỡi mức tiêu chuẩn, nhằm giúp công ty đột phá.

9. Amancio Ortega

Tài sản: 124 tỷ USD

Nguồn tài sản: Zara

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Người giàu nhất Tây Ban Nha đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào lĩnh vực logistics và bất động sản văn phòng trên khắp châu Âu trong năm qua. Ông sáng lập Inditex - công ty mẹ thương hiệu thời trang Zara - năm 1985. Cổ phiếu hãng này đã tăng giá 27% trong 12 tháng qua.

10. Steve Ballmer

Tài sản: 118 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

Quốc tịch: Mỹ

Steve Ballmer là cựu CEO Microsoft, dẫn dắt công ty này giai đoạn 2000-2004, Microsoft qua thời kỳ bong bóng dotcom. Ông gia nhập hãng công nghệ Mỹ này năm 1980 và là nhân viên thứ 30 của công ty này. Hiện tại, cổ phiếu Microsoft vẫn chiếm 80% danh mục đầu tư của Ballmer. Ngoài ra, ông còn sở hữu đội bóng rổ Mỹ L.A. Clippers.

Hà Thu (theo Forbes, Reuters)