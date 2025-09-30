10 người bị khởi tố vì làm khống hơn 200 hồ sơ rút tiền bảo hiểm

Đà NẵngLợi dụng cơ chế chi trả tự động của công ty bảo hiểm Prudential, Hạnh và 9 người đã làm giả hơn 200 hồ sơ y tế, chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 10 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều 29/9.

Bị can Nguyễn Thị Hạnh, 26 tuổi, bị bắt tạm giam. Những người còn lại gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mười bị can liên quan vụ việc bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 6/2021, Nguyễn Thị Hạnh (trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) được tuyển làm thư ký riêng cho Huỳnh Thị Hơn – cộng tác viên Công ty Bảo hiểm Prudential chi nhánh Nam Phước.

Mỗi khi có thông báo về hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm sai sót giấy tờ như cáo phó người chết không trùng năm sinh trên hệ thống, giấy tờ viện phí lệch ngày tháng..., bà Hơn giao cho Hạnh liên hệ khách hàng để bổ sung, điều chỉnh trên phần mềm.

Trong quá trình làm việc, Hạnh phát hiện hệ thống xét duyệt chi trả quyền lợi bảo hiểm trực tuyến qua Zalo sẽ tự động chấp thuận nếu số tiền yêu cầu nhỏ hơn hoặc bằng 6 triệu đồng mà không cần thẩm định viên kiểm tra. Từ kẽ hở này, Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bảo hiểm bằng cách làm giả hồ sơ y tế, giấy ra viện, giấy viện phí, thông qua khách hàng hoặc người thân của họ, rồi gửi yêu cầu chi trả như thật.

Cơ quan điều tra xác định Hạnh cùng 9 người khác đã làm giả và gửi 213 hồ sơ, chiếm đoạt 546,5 triệu đồng của Prudential. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Ngọc Trường