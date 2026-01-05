10 người bị khởi tố trong vụ án 'chết sau hai ngày' vào trung tâm công tác xã hội

Quảng NinhCông an khởi tố Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cùng 9 người do liên quan việc học viên 17 tuổi bị đánh chết khi vừa nhập học tại đây.

Nửa tháng cái chết của học viên Phạm Hải Nam, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố giám đốc Nguyễn Văn Hải cùng Phạm Hồng Thái (nhân viên trung tâm), Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố theo khoản 1. Trong số này, ông Hải cùng Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa bị tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, em Phạm Hải Nam (17 tuổi, ở phường Hà Lầm) nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12. Tối hôm đó và sáng hôm sau, em bị đánh nhiều lần, cơ thể chi chít vết bầm tím.

Chiều 22/12, sức khỏe của Nam diễn biến xấu và tử vong tại nhà.

Cái chết bất thường của Nam khiến người thân trong gia đình phẫn nộ, hoài nghi về nguyên nhân. "Họ nói con tôi đánh nhau với bạn. Nhưng nhìn dấu vết trên cơ thể thì thấy cháu bị hành hung", ông Phạm Trung Kiên, bố Nam, cho biết.

Cơ thể Nam khi được đưa từ trung tâm vào bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó tạm giữ 8 người có liên quan. Nhiều học viên, gia đình có con từng học ở trung tâm sau đó cũng lên tiếng việc bị hành hung, quấy rối, ép hành hung người khác trong thời gian sống ở đây.

Trung tâm công tác xã hội Hải Hà thành lập năm 2018, là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập có chức năng tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ can thiệp, trị liệu, phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng....

Sau việc xảy ra với em Nam, song song với việc điều tra của cơ quan công an, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai Đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, nghe công an tống đạt quyết định tố tụng.

UBND tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo điều tra, xử lý các tập thể và cá nhân liên quan; tăng cường triển khai, thực hiện nghiêm các quy định quản lý nhà nước, bảo đảm quyền của người dân tham gia học tập, sinh hoạt tại các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn.

Sở Y tế được yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, quản lý, theo dõi hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Ủy ban nhân dân các xã phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập Trung tâm Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật và các đối tượng trẻ em khác. Dự kiến tháng 2, Trung tâm giáo dục công lập này sẽ ra đời để đảm bảo hỗ trợ tối đa trong việc chăm sóc, giáo dục mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Lê Tân