10 người bị bắt sau vụ nạn nhân trốn khỏi ôtô trên đường bị bán sang Campuchia

Tây NinhVõ Văn Tường, 44 tuổi cùng 9 đồng phạm bị khởi tố sau khi ép người phụ nữ lên xe, đưa về khách sạn đánh đập buộc chuyển tiền, sau đó định bán sang Campuchia.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt tạm giam 10 người trên về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tường và người phụ nữ 41 tuổi (ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) trước đó có làm ăn chung và xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Sau đó, Tường hẹn chị này đến gặp tại xã Bình Hiệp để giải quyết.

Nghi phạm cùng 2 ôtô là phương tiện gây án. Ảnh: Nam An

Tối 21/2, khi người phụ nữ vừa chạy qua cầu Mộc Hóa đến nơi gặp thì bị nhóm của Tường chặn xe. Tường dùng dao khống chế ép cô này lên ôtô 4 chỗ, đồng thời thu giữ điện thoại, túi xách cùng giấy tờ tùy thân rồi chạy về xã Tân Trụ.

Dọc đường, người phụ nữ nhiều lần vùng vẫy tìm cách thoát nhưng bị Tường dùng dao uy hiếp.

Khi đến nhà nghỉ tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh, nhóm nghi phạm liên tục dùng chổi, ống nước đánh đập; ép nạn nhân chuyển 157 triệu đồng vào tài khoản của Tường. Đến sáng 22/2, Tường cùng đồng phạm dùng ôtô 7 chỗ chở người phụ nữ về lại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, dự định bán qua Campuchia.

Lúc cả nhóm dừng tại một quán cơm trên quốc lộ 62 thuộc địa bàn xã Thạnh Hóa, Tây Ninh, người phụ nữ bất ngờ bung cửa ôtô chạy thoát và đến trình báo công an xã Bình Hiệp. Nạn nhân sau đó nhập viện điều trị với đa chấn thương trên người.

Từ lời khai ban đầu, cảnh sát sau đó lần lượt truy bắt nhóm tội phạm.

Nam An