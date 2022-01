10 ngôi sao trở thành cầu thủ tự do hè 2022

Ousmane Dembele nhiều khả năng rời Barca trong hè 2022 theo dạng cầu thủ tự do, khi cuộc đàm phán gia hạn với Barca đã đổ vỡ. Lý do xuất phát từ phía tiền đạo người Pháp. Theo đó, Dembele bất bình về việc Barca than nghèo kể khổ để thuyết phục anh giảm lương, trong khi đang chuẩn bị ngân sách lớn để mua Erling Haaland.

Sau khi chia tay Neymar, Barca chi 170 triệu USD để chiêu mộ Dembele. Nhưng những ca chấn thương đang huỷ hoại sự nghiệp của cầu thủ 24 tuổi tại sân Camp Nou. Theo Transfermarkt, từ khi gia nhập Barca, Dembele dính tổng cộng 13 chấn thương, cùng việc phải nghỉ thi đấu vì mắc Covid-19. Newcastle - CLB vừa được Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) mua lại với giá hơn 400 triệu USD - là bến đỗ tiềm năng của Dembele. Ảnh: Reuters