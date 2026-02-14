10 ngôi chùa được mệnh danh cầu duyên linh thiêng

Chùa Hà

Chùa Hà (Thánh Đức tự) ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu duyên. Chùa đông khách vào mùng 1, ngày rằm và đặc biệt nhộn nhịp dịp Valentine (14/2) hay lễ Thất tịch (7/7 Âm lịch).

Theo truyền thuyết, vua Lý Thánh Tông từng đến đây cầu tự và sau đó hoàng hậu sinh Thái tử Càn Đức. Nhà vua cho trùng tu, đặt tên chùa là Thánh Đức tự. Người đi lễ thường chuẩn bị ba mâm: dâng ban Tam Bảo cầu bình an, ban Đức Ông cầu công danh và ban Mẫu cầu tình duyên. Ảnh: Thanh Nga