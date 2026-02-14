10 ngôi chùa được mệnh danh cầu duyên linh thiêng

Chùa Hà
Chùa Hà (Thánh Đức tự) ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu duyên. Chùa đông khách vào mùng 1, ngày rằm và đặc biệt nhộn nhịp dịp Valentine (14/2) hay lễ Thất tịch (7/7 Âm lịch).
Theo truyền thuyết, vua Lý Thánh Tông từng đến đây cầu tự và sau đó hoàng hậu sinh Thái tử Càn Đức. Nhà vua cho trùng tu, đặt tên chùa là Thánh Đức tự. Người đi lễ thường chuẩn bị ba mâm: dâng ban Tam Bảo cầu bình an, ban Đức Ông cầu công danh và ban Mẫu cầu tình duyên. Ảnh: Thanh Nga
Chùa Hà
Chùa Hà (Thánh Đức tự) ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu duyên. Chùa đông khách vào mùng 1, ngày rằm và đặc biệt nhộn nhịp dịp Valentine (14/2) hay lễ Thất tịch (7/7 Âm lịch).
Theo truyền thuyết, vua Lý Thánh Tông từng đến đây cầu tự và sau đó hoàng hậu sinh Thái tử Càn Đức. Nhà vua cho trùng tu, đặt tên chùa là Thánh Đức tự. Người đi lễ thường chuẩn bị ba mâm: dâng ban Tam Bảo cầu bình an, ban Đức Ông cầu công danh và ban Mẫu cầu tình duyên. Ảnh: Thanh Nga
Phủ Tây Hồ
Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, được coi là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội, thuộc phường Tây Hồ, cách trung tâm thủ đô khoảng 4 km về phía tây.
Bên cạnh việc cầu công danh, làm ăn thuận lợi, nhiều người tìm đến phủ để cầu duyên. Theo quan niệm dân gian, khi thành tâm dâng hương, khấn nguyện trước ban thờ Mẫu, nhân duyên sẽ được "mở lối", hóa giải những trắc trở trong chuyện tình cảm. Dịp mùng 1, ngày rằm hay tháng Giêng, khuôn viên phủ luôn tấp nập người lễ bái. Ảnh: Lan Hương
Phủ Tây Hồ
Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, được coi là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội, thuộc phường Tây Hồ, cách trung tâm thủ đô khoảng 4 km về phía tây.
Bên cạnh việc cầu công danh, làm ăn thuận lợi, nhiều người tìm đến phủ để cầu duyên. Theo quan niệm dân gian, khi thành tâm dâng hương, khấn nguyện trước ban thờ Mẫu, nhân duyên sẽ được "mở lối", hóa giải những trắc trở trong chuyện tình cảm. Dịp mùng 1, ngày rằm hay tháng Giêng, khuôn viên phủ luôn tấp nập người lễ bái. Ảnh: Lan Hương
Chùa Dâu
Chùa Dâu nằm ở phường Trí Quả, Bắc Ninh được coi là trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam và nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - 4 vị nữ thần hình thành từ sự kết hợp giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng dân gian của người Việt.
Điểm nhấn kiến trúc của chùa là tháp Hòa Phong cao khoảng 17 m nằm giữa sân, xây bằng gạch nung thủ công. Năm 1313, dưới thời vuaTrần Anh Tông, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi cho tu bổ chùa và dựng tháp 9 tầng, nay còn lại 3 tầng. Dân gian xưa từng truyền câu: "Dù ai đi đâu về đâu/ Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về". Nhiều du khách tin rằng chính vẻ cổ kính, lâu đời của ngôi chùa khiến những lời cầu nguyện về công danh và tình duyên thêm phần linh ứng. Ảnh: Kiều Dương
Chùa Dâu
Chùa Dâu nằm ở phường Trí Quả, Bắc Ninh được coi là trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam và nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - 4 vị nữ thần hình thành từ sự kết hợp giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng dân gian của người Việt.
Điểm nhấn kiến trúc của chùa là tháp Hòa Phong cao khoảng 17 m nằm giữa sân, xây bằng gạch nung thủ công. Năm 1313, dưới thời vuaTrần Anh Tông, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi cho tu bổ chùa và dựng tháp 9 tầng, nay còn lại 3 tầng. Dân gian xưa từng truyền câu: "Dù ai đi đâu về đâu/ Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về". Nhiều du khách tin rằng chính vẻ cổ kính, lâu đời của ngôi chùa khiến những lời cầu nguyện về công danh và tình duyên thêm phần linh ứng. Ảnh: Kiều Dương
Chùa Thiên Mụ
Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê, phường Kim Long là một trong những biểu tượng tâm linh lâu đời của cố đô Huế. Công trình xây dựng từ năm 1601 dưới thời chúa Nguyễn Hoàng, nổi bật với tháp Phước Duyên cao 7 tầng, soi bóng xuống dòng sông thơ mộng.
Dù không được nhắc đến nhiều như một "địa chỉ cầu duyên", nhiều người dân Huế và du khách vẫn chọn chùa Thiên Mụ làm nơi gửi gắm ước nguyện về tình cảm. Theo quan niệm dân gian, cầu duyên ở đây không chỉ mong gặp được người phù hợp mà còn cầu cho tình yêu bền lâu, gia đạo yên ấm. Ảnh: Võ Thạnh
Chùa Thiên Mụ
Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê, phường Kim Long là một trong những biểu tượng tâm linh lâu đời của cố đô Huế. Công trình xây dựng từ năm 1601 dưới thời chúa Nguyễn Hoàng, nổi bật với tháp Phước Duyên cao 7 tầng, soi bóng xuống dòng sông thơ mộng.
Dù không được nhắc đến nhiều như một "địa chỉ cầu duyên", nhiều người dân Huế và du khách vẫn chọn chùa Thiên Mụ làm nơi gửi gắm ước nguyện về tình cảm. Theo quan niệm dân gian, cầu duyên ở đây không chỉ mong gặp được người phù hợp mà còn cầu cho tình yêu bền lâu, gia đạo yên ấm. Ảnh: Võ Thạnh
Chùa Linh Ứng
Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km là một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông du khách miền Trung. Khánh thành năm 2010, chùa gây ấn tượng với tượng Quan Thế Âm cao 67 m, hướng ra biển Đông. Tượng được xem như biểu tượng che chở cho ngư dân và mang lại bình an cho thành phố biển.
Không chỉ là điểm tham quan với tầm nhìn bao quát biển Mỹ Khê và toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao, chùa còn được nhiều bạn trẻ tìm đến dịp đầu năm để cầu duyên. Theo quan niệm dân gian, việc thành tâm khấn nguyện trước tượng Quan Âm có thể giúp hóa giải trắc trở trong chuyện tình cảm, mở ra cơ hội mới. Ảnh: Phan Thanh Kiệt
Chùa Linh Ứng
Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km là một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông du khách miền Trung. Khánh thành năm 2010, chùa gây ấn tượng với tượng Quan Thế Âm cao 67 m, hướng ra biển Đông. Tượng được xem như biểu tượng che chở cho ngư dân và mang lại bình an cho thành phố biển.
Không chỉ là điểm tham quan với tầm nhìn bao quát biển Mỹ Khê và toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao, chùa còn được nhiều bạn trẻ tìm đến dịp đầu năm để cầu duyên. Theo quan niệm dân gian, việc thành tâm khấn nguyện trước tượng Quan Âm có thể giúp hóa giải trắc trở trong chuyện tình cảm, mở ra cơ hội mới. Ảnh: Phan Thanh Kiệt
Chùa Bà Thiên Hậu
Nằm tại trung tâm Thủ Dầu Một, TP HCM chùa Bà Thiên Hậu là ngôi miếu cổ của cộng đồng người Hoa, được xây dựng từ thế kỷ 19. Công trình nổi bật với mái ngói cong, phù điêu gốm sứ và không gian đậm dấu ấn kiến trúc Quảng Đông. Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, diễn ra từ đầu tháng Giêng. Ngày chính hội diễn ra vào rằm, là một trong những lễ hội lớn của miền Nam, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Hoạt động chính là rước Bà xuất du qua các tuyến phố.
Bên cạnh cầu bình an, tài lộc, nhiều bạn trẻ tìm đến chùa để cầu duyên, mong gặp được người phù hợp hoặc giữ gìn tình cảm hiện tại bền lâu. Theo quan niệm dân gian, khi thành tâm khấn nguyện trước ban thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, lời ước về nhân duyên sẽ được che chở, dẫn lối. Ảnh: Trần Quỳnh
Chùa Bà Thiên Hậu
Nằm tại trung tâm Thủ Dầu Một, TP HCM chùa Bà Thiên Hậu là ngôi miếu cổ của cộng đồng người Hoa, được xây dựng từ thế kỷ 19. Công trình nổi bật với mái ngói cong, phù điêu gốm sứ và không gian đậm dấu ấn kiến trúc Quảng Đông. Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, diễn ra từ đầu tháng Giêng. Ngày chính hội diễn ra vào rằm, là một trong những lễ hội lớn của miền Nam, thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Hoạt động chính là rước Bà xuất du qua các tuyến phố.
Bên cạnh cầu bình an, tài lộc, nhiều bạn trẻ tìm đến chùa để cầu duyên, mong gặp được người phù hợp hoặc giữ gìn tình cảm hiện tại bền lâu. Theo quan niệm dân gian, khi thành tâm khấn nguyện trước ban thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, lời ước về nhân duyên sẽ được che chở, dẫn lối. Ảnh: Trần Quỳnh
Chùa Ngọc Hoàng
Chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, được xây dựng giai đoạn 1892 -1900, với diện tích hơn 2.000 m2. Từ xưa, ngôi chùa là địa chỉ quen thuộc của người dân TP HCM khi cầu bình an, làm ăn thuận lợi, phước đức và đặc biệt là cầu tự.
Năm 1984, chùa được đổi tên thành Phước Hải Tự và đến năm 1994 được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Bên trong, gian trái từ cổng vào là điện thờ Kim Hoa Thánh Mẫu cùng 12 bà mụ - nơi nhiều người đến cầu con. Cũng tại đây đặt tượng Ông Tơ, Bà Nguyệt, những vị thần được tin là se duyên, định nhân duyên lứa đôi. Khách đến lễ thường được hướng dẫn thắp hương, xưng tên mình và tên "người trong mộng", gửi gắm mong ước về một mối lương duyên trọn vẹn. Ảnh: Phong Vinh
Chùa Ngọc Hoàng
Chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, được xây dựng giai đoạn 1892 -1900, với diện tích hơn 2.000 m2. Từ xưa, ngôi chùa là địa chỉ quen thuộc của người dân TP HCM khi cầu bình an, làm ăn thuận lợi, phước đức và đặc biệt là cầu tự.
Năm 1984, chùa được đổi tên thành Phước Hải Tự và đến năm 1994 được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Bên trong, gian trái từ cổng vào là điện thờ Kim Hoa Thánh Mẫu cùng 12 bà mụ - nơi nhiều người đến cầu con. Cũng tại đây đặt tượng Ông Tơ, Bà Nguyệt, những vị thần được tin là se duyên, định nhân duyên lứa đôi. Khách đến lễ thường được hướng dẫn thắp hương, xưng tên mình và tên "người trong mộng", gửi gắm mong ước về một mối lương duyên trọn vẹn. Ảnh: Phong Vinh
Hội Quán Ôn Lăng
Hội Quán Ôn Lăng nằm trên đường Lão Tử, phường Chợ Lớn là điểm đến linh thiêng trong cộng đồng người Hoa ở TP HCM. Công trình tâm linh do nhóm thương nhân người Phước Kiến (Trung Quốc) di cư đến Việt Nam lập nên vào năm 1740, để làm nơi tề tựu giúp đỡ nhau và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng. Hội quán diễn ra các hoạt động thờ cúng nên người dân thường gọi là chùa.
Người ta tin rằng, cầu duyên ở chùa Ôn Lăng, ngoài dâng bánh trái, khách cần mua thêm cuộn chỉ đỏ được cắm kim luồn sẵn sợi, đặt tại bàn thờ Hoa Phấn phu nhân. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với tục "đánh kẻ tiểu nhân" để cầu an, cầu may. Ảnh: Tâm Linh
Hội Quán Ôn Lăng
Hội Quán Ôn Lăng nằm trên đường Lão Tử, phường Chợ Lớn là điểm đến linh thiêng trong cộng đồng người Hoa ở TP HCM. Công trình tâm linh do nhóm thương nhân người Phước Kiến (Trung Quốc) di cư đến Việt Nam lập nên vào năm 1740, để làm nơi tề tựu giúp đỡ nhau và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng. Hội quán diễn ra các hoạt động thờ cúng nên người dân thường gọi là chùa.
Người ta tin rằng, cầu duyên ở chùa Ôn Lăng, ngoài dâng bánh trái, khách cần mua thêm cuộn chỉ đỏ được cắm kim luồn sẵn sợi, đặt tại bàn thờ Hoa Phấn phu nhân. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với tục "đánh kẻ tiểu nhân" để cầu an, cầu may. Ảnh: Tâm Linh
Miếu Phù Châu
Miếu Phù Châu ở phường An Nhơn, TP HCM là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo. Miếu được xây dựng trên một cồn đất nhỏ có diện tích khoảng 2.500 m2 giữa sông Vàm Thuật, do đó còn có tên là miếu Nổi.
Phần lớn người đến viếng miếu thường cầu tình duyên, con cái và sự bình an ở bàn thờ Ngũ Hành Nương Nương ở trong miếu. Dân địa phương tới cầu duyên thường dâng lễ vật gồm dừa, trầu cau, hoa cúc, hoặc hoa sen. Trong đó, trầu cau đại diện cho duyên tình lứa đôi, dừa theo tín ngưỡng Nam Bộ tượng trưng cho sự may mắn. Ảnh: Trần Quỳnh
Miếu Phù Châu
Miếu Phù Châu ở phường An Nhơn, TP HCM là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo. Miếu được xây dựng trên một cồn đất nhỏ có diện tích khoảng 2.500 m2 giữa sông Vàm Thuật, do đó còn có tên là miếu Nổi.
Phần lớn người đến viếng miếu thường cầu tình duyên, con cái và sự bình an ở bàn thờ Ngũ Hành Nương Nương ở trong miếu. Dân địa phương tới cầu duyên thường dâng lễ vật gồm dừa, trầu cau, hoa cúc, hoặc hoa sen. Trong đó, trầu cau đại diện cho duyên tình lứa đôi, dừa theo tín ngưỡng Nam Bộ tượng trưng cho sự may mắn. Ảnh: Trần Quỳnh
Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ nằm dưới chân núi Sam, phường Châu Đốc, An Giang là một trong những điểm hành hương lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Công trình có kiến trúc mang dáng dấp đền miếu truyền thống, với mái tam cấp, hoa văn chạm khắc tinh xảo và không gian trang nghiêm.
Theo truyền thuyết dân gian, tượng Bà được phát hiện trên đỉnh núi Sam cách đây hơn 200 năm và được người dân rước xuống lập miếu thờ. Từ đó, Bà Chúa Xứ được xem là vị thần bảo hộ vùng đất, mang lại bình an, tài lộc và che chở cho người dân. Lễ hội vía Bà diễn ra vào tháng 4 âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo du khách thập phương. Nhiều người tin rằng nếu thành tâm khấn nguyện "cầu gì được nấy". Ảnh: Thanh Tùng
Miếu Bà Chúa Xứ
Miếu Bà Chúa Xứ nằm dưới chân núi Sam, phường Châu Đốc, An Giang là một trong những điểm hành hương lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Công trình có kiến trúc mang dáng dấp đền miếu truyền thống, với mái tam cấp, hoa văn chạm khắc tinh xảo và không gian trang nghiêm.
Theo truyền thuyết dân gian, tượng Bà được phát hiện trên đỉnh núi Sam cách đây hơn 200 năm và được người dân rước xuống lập miếu thờ. Từ đó, Bà Chúa Xứ được xem là vị thần bảo hộ vùng đất, mang lại bình an, tài lộc và che chở cho người dân. Lễ hội vía Bà diễn ra vào tháng 4 âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo du khách thập phương. Nhiều người tin rằng nếu thành tâm khấn nguyện "cầu gì được nấy". Ảnh: Thanh Tùng
Tuấn Anh