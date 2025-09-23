10 ngày ngưng thuốc giảm cân, tăng vọt 6 kg

AnhTạm ngưng sử dụng thuốc tiêm giảm cân Mounjaro trong 10 ngày để đi nghỉ mát, Daisy Grace vật lộn với cơn đói quay trở lại, khiến cô tăng khoảng 6,4 kg.

Grace giảm thành công hơn 25 kg trong 9 tháng nhờ thuốc tiêm Mounjaro, vốn được mô tả là "vua" của các loại thuốc tiêm giảm béo. Trước khi dùng Mounjaro, người phụ nữ từng "rất tự ti" nhưng giờ cô "thực sự hạnh phúc" sau khi giảm được hai size quần áo và đạt chỉ số BMI khỏe mạnh.

Cô khẳng định việc sử dụng Mounjaro là "một trong những điều tuyệt vời nhất về thể chất lẫn tinh thần" từng làm song cũng thẳng thắn chia sẻ những gì đã xảy ra trong video trên TikTok, nhằm khuyến cáo những ai đang phân vân về việc có nên tạm ngưng thuốc hay không.

"Hãy nghe tôi này các bạn, nếu đang dùng Mounjaro và quyết định tạm nghỉ, chỉ sau vài tuần, cơn đói của bạn sẽ quay trở lại gấp 10 lần", cô nói.

Grace giải thích đã ngừng sử dụng thuốc tiêm trong khi đi nghỉ mát và cơn đói của cô trở nên "kinh khủng". Không chỉ vậy, cô còn tăng cân trở lại. "Tôi đã tăng khoảng 6,4 kg sau 10 ngày nghỉ dưỡng trọn gói. Tôi thực sự suy sụp", Grace kể.

Cô tin đây là một loại thuốc dùng dài hạn chứ không phải ngắn hạn. Grace thừa nhận ảnh hưởng về mặt tài chính, sức khỏe khi gặp phải "những tác dụng phụ tồi tệ" như "mệt mỏi và buồn nôn rất nặng" hay ợ hơi mùi lưu huỳnh, tiêu chảy.

Chia sẻ của Grace thu hút hơn 114.000 lượt xem, cùng nhiều bình luận đồng cảm. Một người nói: "Tăng cân cực nhiều. Tôi đã tăng lại khoảng 6,4 kg kể từ khi ngưng thuốc. Tuần này bắt đầu dùng lại". Một người khác viết: "Chúa ơi, tôi ăn như chưa bao giờ được ăn vậy".

Thuốc tiêm giảm cân đang trở thành một trào lưu khi các nghiên cứu cho thấy chúng giúp giảm mỡ, giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Wegovy, một phiên bản cải tiến của thuốc trị tiểu đường type 2 Ozempic và Mounjaro là những loại thuốc tiêm giảm cân hàng đầu tại Anh. Wegovy được Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) sử dụng trong nhiều năm, trong khi Mounjaro là sản phẩm mới và mạnh hơn.

Thuốc hoạt động bằng cách ức chế cảm giác thèm ăn, khiến ăn ít hơn để cơ thể đốt cháy chất béo lấy năng lượng. Chúng bắt chước một loại hormone gọi là GLP-1, có nhiệm vụ báo hiệu cho não khi dạ dày đã đầy. Chúng cũng làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng sản xuất insulin, giúp hạ đường huyết.

Tại Anh, NHS chỉ kê đơn cho bệnh nhân có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên (béo phì) và có tình trạng sức khỏe liên quan đến cân nặng. Các nhà thuốc tư nhân có thể cung cấp cho người béo phì hoặc thừa cân (BMI 25-30) có nguy cơ sức khỏe liên quan.

Theo Sarah Jarvis, bác sĩ đa khoa và chuyên gia tư vấn lâm sàng tại patient.info, tác dụng phụ phổ biến nhất của những loại thuốc trên là các vấn đề về đường ruột (buồn nôn, đầy hơi, trào ngược axit, táo bón, tiêu chảy), ảnh hưởng đến khoảng một nửa số người dùng. Một trong những tác dụng phụ ít phổ biến hơn là viêm tụy cấp tính nặng, cực kỳ đau đớn và xảy ra ở một trong 500 người. Các tác dụng phụ không phổ biến khác gồm thay đổi vị giác, các vấn đề về thận, phản ứng dị ứng, và các vấn đề về túi mật.

Giới chuyên gia cũng lo ngại dừng sử dụng Wegovy có thể dẫn đến rủi ro tăng cân trở lại. Một nghiên cứu của Đại học Liverpool, công bố hồi năm 2022, cho thấy các bệnh nhân giảm 18% trọng lượng sau khi sử dụng thuốc có chất semaglutide trong 68 tuần. Nhưng một năm sau khi ngừng sử dụng thuốc, họ phục hồi 2/3 số cân nặng trước đó. Một số chuyên gia cảnh báo Wegovy sẽ giống như statin, một loại thuốc trị mỡ máu mà bệnh nhân phải sử dụng suốt đời.

