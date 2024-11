10 năm vận hành web khiêu dâm 'Thiên địa'

Nghệ AnNguyễn Đức Vinh cùng 11 người vận hành web khiêu dâm "Thiên địa" cho những quản lý không rõ lai lịch, được trả công trong suốt 10 năm.

Web "Thiendia2.cc" (tên ban đầu Lầu xanh) có máy chủ đặt tại nước ngoài, thường chia sẻ các video, hình ảnh, truyện đồi trụy, khiêu dâm... Năm 2014, thấy web đăng tin tuyển thành viên tham gia quản trị, Nguyễn Đức Vinh, 49 tuổi, trú TP Vinh, đã liên hệ với quản trị viên có bí danh "lão phật gia" và "Peter Cheng" xin thử việc, quản lý mục "Ăn chơi miền Bắc" - một trong 5 chuyên mục. Hai bên thỏa thuận tiền công 2,5 triệu đồng mỗi tháng, thanh toán qua ví điện tử, tiền ảo.

Hai quản trị viên nắm tài khoản Super Admin là "lão phật gia" và "Peter Cheng", đã chia nhiều tài khoản từ quản lý cấp một, cấp hai, cấp ba đến cộng tác viên... rồi giao cho hệ thống nhân viên dưới quyền vận hành web.

Bị cáo Vinh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1/11. Ảnh: Hùng Lê

Vinh được giao nhiệm vụ kiểm duyệt, chỉnh sửa các bài viết trong chuyên mục "Ăn chơi miền Bắc" theo yêu cầu của những quản trị viên cao cấp. Đầu năm 2016, do làm tốt, Vinh được thăng cấp lên làm quản trị viên của web ở Việt Nam, chịu trách nhiệm tuyển người quản lý mục và "chân rết" nhằm mở rộng diễn đàn.

Dưới quyền Vinh có 11 người. Họ trước đây đều là thành viên vào xem các nội dung khiêu dâm trên web "Thiên địa", sau đó được Vinh liên hệ tuyển dụng, hứa hẹn thu nhập cao nên nhận lời làm quản lý cho các chuyên mục của diễn đàn.

Cả nhóm chưa từng gặp nhau ngoài đời, thường xuyên trao đổi, liên lạc qua tài khoản Telegram để thảo luận, duyệt những video khiêu dâm lấy trên mạng. Vinh giao các trưởng mục làm những phần việc khác nhau như bảo trì hạ tầng web, đọc lời mở đầu, dựng video, quản lý bài đăng, liên hệ tương tác với thành viên...

Hàng ngày, Vinh sẽ đánh giá mức độ hoạt động tích cực của nhân viên thông qua số video, bài viết đăng tải lên diễn đàn cũng như các hội nhóm trên Telegram. Vinh sau đó tổng hợp thông tin rồi gửi cho "lão phật gia" trả lương theo tháng.

Theo cơ quan điều tra, nhằm tăng thêm thu nhập cho diễn đàn, "lão phật gia" và "Peter Cheng" đã sẽ soạn thảo ra danh mục các nội dung quảng cáo kèm theo giá rồi gửi cho Vinh đăng tải. Vinh thỏa thuận giá cả khi có thành viên đặt vấn đề. Chi phí thanh toán sẽ được chuyển về tài khoản của hai Super Admin.

11 người điều hành web khiêu dâm ‘Thiên địa’ bị phạt tù Vinh và các đồng phạm bị cảnh sát bắt hồi tháng 4. Video: Đức Hùng

Trong 10 năm tham gia vận hành web "Thiên địa", Vinh nhận gần 16.000 USD (hơn 360 triệu đồng) từ quản lý. Những người còn lại lĩnh từ 10 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng.

Ngàu 25/4, Vinh và các đồng phạm bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang ẩn náu tại nhiều tỉnh, thành trong nước. Cảnh sát đang truy tìm những người thuê nhóm Vinh thực hiện hành vi phạm tội, khi bắt được xử lý sau.

Tại phiên xét xử sơ thẩm mở tại TAND tỉnh Nghệ An ngày 1/11, bị cáo Vinh khai mắc bệnh hiếm, bị hạn chế khả năng vận động từ năm 1996, thuộc diện bảo trợ xã hội. Năm 2014, tình cờ biết web "Thiên địa" qua mạng xã hội nên click vào xem, sau đó đầu quân cho diễn đàn vì không có việc làm. Với số tiền công hơn 360 triệu đồng nhận trong 10 năm, Vinh sử dụng phần lớn để mua thuốc điều trị.

"Bị cáo rất hối hận khi chọn con đường kiếm tiền không đúng, mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm, có thời gian chữa bệnh", Vinh nói.

Một số bị cáo tham gia vận hành web khiêu dâm "Thiên địa" tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Trong nhóm Vinh là người lớn tuổi nhất, các đồng phạm tuổi 22-41. Đa số đều khai ban đầu vào web "Thiên địa" vì tò mò, nhưng sau đó được Vinh liên hệ, thuyết phục làm "việc nhẹ lương cao" nên nhận lời và không dứt ra được.

Tuy nhiên cũng có một trường hợp "làm vì đam mê", là bị cáo 22 tuổi quê ở Long An. Người này khai tham gia diễn đàn là để tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan sức khỏe sinh sản, giới tính cho các thành viên. Thấy hàng ngày web có thêm người đăng ký, tăng uy tín là vui, chứ không nghĩ đến tiền bạc. Nhiều lần Vinh gửi lương nhưng bị cáo đã từ chối, chỉ muốn làm công việc yêu thích.

"Bị cáo từng là học sinh giỏi, đạt được nhiều thành tích cao trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và quốc gia thời trung học phổ thông. Hiện tại rất hối hận khi đẩy bản thân vào tương lai bất định, gia đình đau khổ", người này nói.

Trong 12 người bị truy tố, có một bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, vì thế nhà chức trách sẽ tách riêng hành vi để xử lý trong vụ án sau.

Tòa đánh giá 11 bị cáo thực hiện hành vi tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, cấu kết chặt chẽ và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng nhóm, từng người. Việc này tạo hệ lụy xấu cho xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.

HĐXX tuyên Vinh 4 năm tù, 10 bị cáo còn lại lĩnh từ một năm 9 tháng tù treo đến 4 năm tù giam về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Đức Hùng