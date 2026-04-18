10 năm trắng tay của Mbappe ở Champions League

Sau một thập kỷ chinh chiến, Kylian Mbappe vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu Champions League, trong khi đội bóng cũ PSG đứng trước cơ hội đăng quang lần thứ hai liên tiếp.

Thất bại mới nhất đến tại Allianz Arena, nơi Real Madrid bị Bayern Munich loại ở tứ kết tối 15/4. Mbappe ghi bàn cả lượt đi lẫn lượt về, nhưng không đủ giúp đội bóng Tây Ban Nha lật ngược tình thế. Đây là lần thứ hai liên tiếp Real dừng bước ở tứ kết, từ khi tiền đạo Pháp cập bến Bernabeu.

Kết quả này khép lại mùa Champions League thứ 10 trong sự nghiệp của Mbappe. Kể từ khi ra mắt trong màu áo AS Monaco năm 2016, tiền đạo người Pháp đã chơi 98 trận, ghi 70 bàn, hiệu suất thuộc nhóm cao. Tuy nhiên, anh là cầu thủ duy nhất chưa vô địch, trong top 8 tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải.

Tình huống Mbappe nâng tỷ số lên 3-2 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: AP

Gia nhập Real Madrid năm 2024 là bước đi mang tính quyết định của Mbappe trong hành trình chinh phục Champions League. Khi rời PSG, tiền đạo sinh năm 1998 hướng đến đội giàu truyền thống nhất châu Âu, sở hữu 15 chức vô địch. Trong giai đoạn Mbappe trưởng thành, Real đăng quang bốn lần chỉ trong tám mùa giải.

Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như kỳ vọng. Sau hai mùa, Mbappe chưa thể cùng đội bóng mới tiến xa hơn tứ kết. Thành tích này thậm chí còn kém hơn thời gian anh khoác áo PSG hay trước đó là Monaco.

Ở Monaco, Mbappe gây tiếng vang ngay mùa đầu dự Champions League khi ghi 6 bàn và cùng đội vào bán kết. Tại PSG, anh nhiều lần tiến sâu, trong đó đỉnh cao là mùa 2019-2020, khi đội bóng Pháp vào chung kết. Nhưng trong trận đấu quyết định tại Lisbon, PSG thất bại 0-1 trước Bayern bởi pha làm bàn của Kingsley Coman. Trận đấu trên sân Da Luz vẫn là lần Mbappe tiến gần danh hiệu nhất.

Những lần dừng bước ở bán kết hay tứ kết lặp lại qua các năm khiến hành trình của Mbappe mang theo nghịch lý. Anh liên tục nằm trong nhóm cầu thủ hay nhất thế giới, ghi bàn đều đặn, nhưng không thể hoàn tất mục tiêu lớn nhất ở cấp CLB. Ở tuổi 27, Mbappe đang ở trong danh sách những danh thủ không vô địch Champions League, như Ronaldo Nazario, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic hay Francesco Totti.

Một nguyên nhân là sự thiếu ổn định trên ghế huấn luyện. Trong 10 mùa Champions League, Mbappe đã làm việc với 9 HLV khác nhau, từ Leonardo Jardim tại Monaco, đến các đời HLV ở PSG như Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, Luis Enrique. Tại Real, anh tiếp tục trải qua các triều đại của Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và hiện tại là Alvaro Arbeloa.

Sự thay đổi liên tục này khiến các dự án thiếu tính kế thừa, ảnh hưởng đến khả năng xây dựng một tập thể đủ ổn định để chinh phục Champions League. Bởi giải đấu này đòi hỏi chiều sâu chiến thuật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh qua nhiều vòng knock-out.

Mbappe thất vọng sau khi Real bị loại ở tứ kết Champions League 2026. Ảnh: AP

Sau thất bại tại Munich, Mbappe đã lên tiếng trên mạng xã hội. Tiền đạo người Pháp thừa nhận sự thất vọng khi bị loại khỏi một giải đấu quan trọng, nhưng kêu gọi toàn đội nhìn lại bản thân. "Chúng tôi đã cố gắng đến phút cuối, nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng tôi cần tự chất vấn để không lặp lại thất bại này", anh viết. "Ở Madrid, thất bại không bao giờ là một lựa chọn".

Thông điệp đáng chú ý nhất nằm ở lời hứa: "Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu chiến thắng trở lại".

Dòng trạng thái của Mbappe đi kèm bức ảnh đen trắng chụp từ phía sau, ghi lại khoảnh khắc anh rời sân Allianz Arena, tượng trưng cho giấc mơ vẫn còn dang dở. Một lần nữa Bayern chấm dứt tham vọng vô địch của tiền đạo 27 tuổi ở Champions League.

Dù vậy, tương lai vẫn còn nhiều dấu hỏi. Real chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh ở giai đoạn chuyển giao nhân sự, và có thể tiếp tục thay HLV trước mùa 2026-2027, điều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Mbappe vẫn còn nhiều thời gian để tránh đi vào vết xe đó. Nhưng trong bóng đá hiện đại, không thiếu những cầu thủ xuất sắc mà không thể vô địch Champions League.

Hoàng An (theo Marca, AS)