10 năm theo đuổi ngành xây dựng, nội thất của Prestige

Suốt một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công kiến trúc - nội thất, Prestige kiên định với chiến lược ưu tiên chất lượng công trình và niềm tin của khách hàng.

Doanh nghiệp không ưu tiên mở rộng nhanh, mà theo đuổi hướng đi ổn định, duy trì sự nhất quán trong thiết kế, thi công và quản lý dự án. Tên gọi "Prestige" cũng được lựa chọn dựa trên đặc thù ngành nghề, nơi niềm tin của khách hàng đóng vai trò then chốt. Doanh nghiệp đặt mục tiêu minh bạch trong quy trình, rõ ràng trong trách nhiệm và bền bỉ trong quá trình vận hành công trình.

"Theo định hướng này, giá trị nghề nghiệp được tích lũy qua từng dự án hoàn thiện", đại diện công ty cho biết.

Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư của doanh nghiệp. Ảnh: Prestige

Prestige cho biết sự an tâm của gia chủ được hình thành từ các giai đoạn thi công cơ bản nhất. Doanh nghiệp chú trọng độ chính xác của kết cấu, đồng thời duy trì quy trình giám sát tại công trường nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa thiết kế và thi công. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, thay vì chỉ đạt yếu tố thẩm mỹ ban đầu.

"Chúng tôi hiểu rằng một ngôi nhà trọn vẹn không thể cắt khúc giữa thiết kế và thi công. Prestige sẽ đồng hành với khách hàng từ những ý tưởng đầu tiên cho đến khi đổ những khối bê tông nền móng và kéo dài đến tận khi gia chủ đã dọn về sinh sống", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Một dự án đang ở giai đoạn thi công do Prestige làm chủ thầu. Ảnh: Prestige

Doanh nghiệp cũng xem việc bảo hành, bảo trì là cơ hội để thấu hiểu công trình của mình "sống" như thế nào trong thực tế. Từ đó, Prestige sẽ có những điều chỉnh từng chi tiết kỹ thuật, từng cách tổ chức không gian để ngôi nhà không chỉ đẹp trong ảnh chụp, mà còn phục vụ nhu cầu thực của gia chủ.

Những năm gần đây, khi quy trình vận hành ổn định hơn, Prestige được ghi nhận tại một số giải thưởng chuyên môn như VMARK và Asia Architecture Design Awards (AADA). Doanh nghiệp xem đây là kết quả của quá trình làm nghề liên tục và có kiểm soát.

Thiết kế bên trong một dự án do Prestige đảm nhiệm. Ảnh:

Sau một thập kỷ hoạt động tại TP HCM, Prestige cho biết tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển dựa trên chất lượng thực tế. Theo doanh nghiệp, giá trị cốt lõi không nằm ở danh hiệu, mà ở sự ổn định của những không gian sống đã được đưa vào sử dụng trong thời gian dài.

