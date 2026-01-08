10 năm tham gia phân phối bất động sản hàng hiệu của MGV

Sau 10 năm hoạt động, MGV tăng hiện diện trong lĩnh vực phân phối bất động sản hàng hiệu, gắn với các dự án nghỉ dưỡng và đô thị mang thương hiệu quốc tế tại Việt Nam.

MGV được thành lập trong bối cảnh thị trường phân phối bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng. Ngay từ đầu, doanh nghiệp xác định hướng đi tập trung vào các khu vực giàu tiềm năng, thay vì mở rộng nhanh tại các đô thị lớn.

Bắt đầu hoạt động tại những địa phương có du lịch đang phát triển, doanh nghiệp tập trung xây dựng quy trình tư vấn, chuẩn hóa giao dịch và duy trì tính nhất quán trong cam kết với khách hàng. Đây được xem là nền tảng cho hoạt động phân phối tại các thị trường mới.

Trong quá trình phát triển, đội ngũ tư vấn của MGV được định hướng theo vai trò đồng hành cùng khách hàng. Hoạt động tư vấn không chỉ xoay quanh sản phẩm, mà còn cung cấp thêm thông tin liên quan đến vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ và giá trị sử dụng dài hạn.

Sau gần một thập kỷ, MGV hiện diện tại một số thị trường như Phú Quốc, Hạ Long, Hà Nội và TP HCM. Doanh nghiệp tham gia phân phối độc quyền nhiều dự án bất động sản hàng hiệu, gồm InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Residences Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residences, InterContinental Residences Halong Bay và Sailing Club Villas Phu Quoc.

Văn phòng địa ốc MGV tại 213 Khánh Hội, TP HCM. Ảnh: MGV

Giai đoạn 2016-2023, MGV chủ yếu hoạt động trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Một số dự án tiêu biểu trong giai đoạn này được phát triển bởi BIM Land tại Phú Quốc và Hạ Long.

Việc đồng hành và phân phối các dự án như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Residences Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residences và InterContinental Residences Halong Bay góp phần đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của mô hình Branded Residences tại Việt Nam. Thị trường dần quan tâm nhiều hơn đến yếu tố thương hiệu quản lý, tiêu chuẩn dịch vụ và khả năng khai thác lâu dài.

Từ kinh nghiệm tại các thị trường nghỉ dưỡng, năm 2025 đánh dấu bước mở rộng của MGV sang phân khúc đô thị. Doanh nghiệp trở thành đối tác phân phối một số dự án bất động sản hàng hiệu tại trung tâm TP HCM và Hà Nội như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam, The Ritz-Carton Residences, Hanoi do Masterise Homes phát triển.

Đội ngũ chuyên viên kinh doanh của MGV tham gia dự án Grand Marina, Saigon. Ảnh: MGV

Trong quá trình hoạt động, MGV duy trì định hướng lấy chất lượng tư vấn làm trọng tâm. Doanh nghiệp tập trung đào tạo đội ngũ tư vấn theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và hiểu biết sản phẩm.

Trải qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường, MGV cho biết vẫn giữ cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên tính ổn định trong vận hành, kiên định với ba giá trị cốt lõi tâm - tầm - kỷ. Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

"Mỗi bước đi của MGV đều được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm và nỗ lực dài hạn", đại diện MGV chia sẻ.

Trong giai đoạn 2026-2036, MGV đặt mục tiêu trở thành đơn vị phân phối bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp xác định đầu tư vào con người, công nghệ và hệ thống vận hành nhằm xây dựng một hệ sinh thái bất động sản hàng hiệu kết nối giá trị dài hạn với khách hàng và đối tác.

Song Anh