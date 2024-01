10 năm Techcombank xây dựng dịch vụ khách hàng ưu tiên

Khách hàng sử dụng dịch vụ Techcombank Priority có khu giao dịch riêng, được ưu tiên phê duyệt tài chính để thực hiện kế hoạch đề ra nhanh nhất.

Với phương châm khách hàng là trọng tâm, Techcombank tạo lối đi riêng trong hành trình 30 năm hình thành và phát triển nhằm mang đến nhiều giá trị sống cho hơn 12 triệu người. Qua 10 năm xây dựng dịch vụ dành riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên, ngân hàng không chỉ mang đến các giải pháp tài chính và dịch vụ xứng tầm mà còn đồng hành cùng họ trong hành trình "Vững vị thế, định tương lai".

Sảnh đón tiếp của Techcombank Priority sang trọng, lịch sự. Ảnh: Techcombank

Ưu tiên từng dự định của khách hàng

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank là một trong những ngân hàng tiên phong với việc tạo dựng giá trị tài chính cùng khách hàng ở mỗi cột mốc khác nhau trong hành trình cuộc đời.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - quyền Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, cho biết nhà băng luôn mang lại các giải pháp phù hợp, giải pháp cá nhân hóa, may đo theo từng phân khúc để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với thông điệp "What’s your next?", ngân hàng muốn đồng hành cùng những ấp ủ, dự định mở rộng doanh nghiệp, xây dựng tổ ấm, định cư nước ngoài, sở hữu căn hộ mới hay bảo hiểm, nắm bắt cơ hội đầu tư mới, kế hoạch du học cho con cái... và trở thành đối tác bền vững của khách hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tối đa hóa giá trị dòng tiền với các thiết kế mới về tài khoản thanh toán tăng tính linh hoạt và lãi suất hấp dẫn; cơ hội tiếp cận sớm nguồn đầu tư tài chính uy tín, đa dạng từ các đối tác hàng đầu của Techcombank nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Ngân hàng chủ động cung cấp nguồn tài chính hiệu quả, nhanh chóng, ưu tiên phê duyệt trước để khách hàng Priority nắm bắt cơ hội đầu tư bất cứ lúc nào.

Với đặc quyền hoàn tiền đến 5% tại nhà hàng, thẻ tín dụng Techcombank Priority còn là công cụ tài chính hiệu quả trong các hoạt động chi tiêu, ưu tiên phê duyệt, linh hoạt thanh toán cùng các ưu đãi phí hấp dẫn dành cho khách hàng.

Không gian gặp gỡ khách hàng sang trọng, lịch sự. Ảnh: Techcombank

Tận hưởng dịch vụ và giá trị xứng tầm

Việc ra mắt hai khu vực giao dịch riêng cùng bộ nhận diện thương hiệu cho khách hàng Priority đánh dấu bước đi mới trong lộ trình mang đến những giá trị và trải nghiệm cho khách hàng của Techcombank. Hai khu vực giao dịch mới được xây dựng trang trọng tại hội sở của Techcombank Hà Nội và tòa nhà Techcombank Sài Gòn thể hiện sự trọng thị của ngân hàng dành riêng cho phân khúc khách hàng này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ các dịch vụ tại đây hướng đến sự phù hợp hơn cho khách hàng như tạo một không gian riêng khi đến giao dịch hay tạo ra một mạng lưới làm việc với khách hàng đối tác.

"Các tòa nhà Techcombank ở Hà Nội và TP HCM đều có những khu vực riêng mang đến trải nghiệm sang trọng, nghệ thuật để khách hàng cảm nhận sự khác biệt khi giao dịch cùng ngân hàng", ông nói.

Phòng họp kín tạo không gian riêng tư cho khách hàng và đối tác. Ảnh: Techcombank

Phục vụ và mang giá trị cho nhóm khách hàng cao cấp, Techcombank Priority trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng. Chị Thúy Nguyễn, khách hàng Priority tại Techcombank, đánh giá cao những dịch vụ của ngân hàng. Chị luôn có một nhân viên tư vấn riêng, sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu giao dịch, chia sẻ các chương trình ưu đãi gia tăng giá trị hay các dịch vụ bổ trợ khác. Điều đặc biệt hơn, tư vấn viên còn tư vấn về cách sử dụng dòng tiền hiệu quả cũng như sắp xếp tài chính có lợi với những dự định tương lai của khách hàng.

Chị Tú Uyên, khách hàng Priority tại Techcombank Phú Mỹ Hưng, cho biết mỗi khi có nhu cầu giao dịch, tư vấn viên đều hỗ trợ rất nhanh. Khi cần đến ngân hàng, khu vực phòng chờ riêng đẹp và sang trọng, đón chu đáo. Chị Uyên rất hài lòng và luôn giới thiệu cho người thân sử dụng các dịch vụ Techcombank Priority.

Hải My