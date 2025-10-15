Nhà phân phối Tam Sơn ra mắt dòng loa Phantom phiên bản Ultimate tại Việt Nam. Dịp này ông Jean-Loup Afresne, Giám đốc Sản phẩm và Kỹ thuật của Devialet toàn cầu chí sẻ với VnExpress về sản phẩm mới cũng như kế hoạch của hãng. Trước khi gia nhập hãng loa cao cấp Pháp năm 2013, ông từng là một trong những đối tác hàng đầu của Devialet, có mặt trong hàng loạt dự án quan trọng của hãng: phụ trách kiến trúc âm học, thiết kế, sản xuất dòng loa Phantom; hợp tác học thuật và cho ra đời công nghệ SAM độc quyền; ứng dụng công nghệ Devialet trong ngành hàng không, ôtô...

Ông Jean-Loup Afresne, Giám đốc Sản phẩm và Kỹ thuật của Devialet toàn cầu tại lễ ra mắt sản phẩm tại Việt Nam.

Phantom là dòng loa biểu tượng, định vị phân khúc cao cấp nhất của Devialet trên toàn cầu. Mẫu loa nội thất này đã trải qua hai thế hệ Phantom I và Phantom II và phiên bản mới nhất Phatom Ultimate ra mắt đầu tháng 10 tại thị trường Việt Nam. - Đâu là nguồn cảm hứng để ông và Devialet phát triển phiên bản Ultimate cho dòng loa Phantom? Điều gì đã thôi thúc hãng nâng tầm dòng loa biểu tượng này? - Nguồn cảm hứng này đã đến từ giấc mơ của chúng tôi từ 10 năm trước. Thời điểm ra mắt, Phantom vốn đã rất đột phá trong giới sành âm thanh, nhưng chúng tôi luôn muốn đưa chiếc loa lên giới hạn cao hơn nữa, để đáp ứng kỳ vọng của giới audiophile toàn cầu. Devialet luôn muốn tạo ra những chiếc loa cho dải âm thanh chính xác nhất so với thực tế. - Quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) Phantom Ultimate diễn ra trong bao lâu? Đâu là thách thức lớn nhất mà ông và đội ngũ phải đối mặt? - Từ khi ra mắt lần đầu năm 2014 đến nay, dòng loa Phantom luôn được đội ngũ của chúng tôi nghiên cứu và phát triển để nâng tầm chất lượng. Với phiên bản Ultimate này, quá trình R&D diễn ra tập trung khoảng 4 năm gần đây. Thử thách lớn nhất cho đội ngũ phát triển loa Phantom là việc phải giữ nguyên kích thước và thiết kế độc đáo của loa, trong khi chất lượng âm thanh phải chính xác và trung thực hơn. Kết quả, dải âm trung (mid range) và âm trầm (woofer) trên Phantom Ultimate đã được chúng tôi thiết kế lại hoàn toàn, khả năng tái tạo âm thanh ở dải tần số cao cũng vượt trội.

Thiết kế chi tiết bên trong dòng loa Phantom.

- Nói đến ba điểm nâng cấp vượt trội nhất của Phantom Ultimate, ông sẽ nói đến điều gì? - So với thế hệ Phantom trước đây, sự khác biệt lớn nhất của bản Ultimate chính là dải tần số cao đã không còn bị nhiễu. Điều này khiến chất lượng âm thanh của loa trở nên vượt trội, thính giả có thể trải nghiệm thính giác và cả xúc giác, đầy khí thế trong từng nhịp đập. Dù trải nghiệm trong những màn trình diễn trực tiếp, hay thông qua những bản ghi phòng thu, không gian sẽ trở nên sống động hơn đáng kể với Phantom Ultimate. Tiếp theo, chúng tôi đã bổ sung kết nối cho loa thông qua các cổng streaming, nghe nhạc trực tuyến từ các nền tảng như Apple Music, Spotify... chứ không chỉ dành cho người sưu tập nhạc lossless. Cuối cùng là thiết kế của Phantom Ultimate được nâng tầm, cả quá trình lắp ráp và cấu trúc lõi trung tâm của loa được thay đổi toàn bộ. Với vỉ tweeter, các kỹ sư và nhà thiết kế của Devialet đã phối hợp, giúp sản phẩm gọn gàng và tối ưu hơn. Sau 6 tháng với hàng loạt nguyên mẫu thử nghiệm, kết quả Phantom Ultimate đã đạt sự cân bằng hoàn hảo giữa thẩm mỹ và hiệu suất âm học. Phantom Ultimate ra mắt với hai tùy chọn màu sắc. Deep Forest (Xanh đại ngàn) đem đến tông màu trầm lắng, tự nhiên với tấm chắn bên màu đen crôm, phản chiếu sắc diệp lục tinh tế. Light Pearl (Trắng ngọc trai) có tông trắng phớt, mặt nhám lấy cảm hứng từ gốm bisque.

Các phiên bản dòng loa Phantom Ultimate thế hệ mới.

- Devialet nổi tiếng với công nghệ Analog Digital Hybrid (ADH), ghép loa chủ động Speaker Active Matching (SAM), hay Heart Bass Implosion (HBI) tạo tần số âm trầm ở ngưỡng cực thấp. Vậy điểm mới trên công nghệ của Phantom Ultimate là gì? - Chúng tôi vẫn giữ lại trọn vẹn những di sản công nghệ từng giúp dòng loa Phantom trở nên nổi danh toàn cầu. Trên chiếc Ultimate này, vẫn là ADH nhưng đã được nâng cấp, khi bộ khuếch đại và tweeter mới mang đến dải tần rộng hơn đáng kể so với trước đây. Tương tự là HBI, vẫn là cái tên đó, nhưng thiết kế vòm khi chuyển động đã đồng bộ hơn, kiểm soát về áp lực tốt hơn 50% so với phiên bản cũ. - Phantom Ultimate được định vị thế nào trong hệ sinh thái sản phẩm Devialet? - Phantom vẫn thuộc phân khúc hi-end và trong tương lai, chúng tôi sẽ bổ sung các sản phẩm khác vào hệ sinh thái. Những thay đổi này sẽ dịch chuyển dần dần để người dùng thích nghi, nơi Phantom Ultimate sẽ là trung tâm và có thể kết hợp sử dụng nhiều loa khác. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cập nhật một số tính năng dựa trên nền tảng AI cho Phantom Ultimate. Với AI, Devialet sẽ có những hiệu chỉnh tự động về mặt âm thanh, tính cá nhân hóa cho các chế độ nghe như podcast hoặc xem phim. Tất cả những điều này đều hướng đến việc mang trải nghiệm âm thanh hoàn hảo cho người dùng.

Không gian sự kiện ra mắt Phantom Ultimate tại Hà Nội.

- Những người đầu tiên trải nghiệm loa Phantom Ultimate đã có phản hồi như thế nào? - Hiện Phantom Ultimate chưa được bán ra toàn cầu, nhưng chúng tôi đã mở ra chương trình trải nghiệm dành cho một số người dùng, và đa phần trong số họ đều không muốn... trả lại loa cho hãng. Tôi dẫn chứng vậy để thấy được rằng họ đã yêu thích chiếc loa này như thế nào. Một đối tác cao cấp của chúng tôi ở Thái Lan, đồng thời cũng là một người rất sành về âm thanh cao cấp đã nghe thử cả phiên bản Ultimate 108 Db và 98 Db. Vị đối tác này đánh giá cao phiên bản 98 Db bởi chất lượng có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây, đặc biệt là độ trong trẻo của âm thanh và bass được nâng cấp rất ổn. Với phiên bản 108 Db thì người dùng sẽ cần setup một căn phòng tiêu chuẩn hơn cho việc nghe nhạc, bởi ở mức volume lớn hơn thì trải nghiệm nghe nhạc sẽ rất hoàn hảo. Vị đối tác đã nói với tôi rằng, khi đưa hai chiếc Phantom Ultimate 108 Db vào một căn phòng tiêu chuẩn cho nghe nhạc, trải nghiệm mang đến gần như không có sự khác biệt với những dàn Audiophile trị giá hàng trăm nghìn USD mà ông ta sở hữu. Chất âm của Phantom Ultimate rất sắc sảo và cho những dải âm có tính trung thực cao.

Ông Jean-Loup Afresne và dàn loa Phantom Ultimate thế hệ mới.

- Trong suy nghĩ của ông, 10 năm nữa dòng loa Phantom sẽ như thế nào? - Tôi nghĩ rằng chiếc Phantom biểu tượng của Devialet sẽ có thiết kế không thay đổi nhiều so với hiện tại. Bởi đó là những hình khối cầu đã rất tinh tế và hoàn hảo, là bản sắc của thương hiệu. Tuy nhiên chúng tôi luôn muốn nâng cao chất lượng âm thanh và trải nghiệm hơn nữa để mang những trải nghiệm mới đến cho người dùng. Có thể tích hợp một số tính năng AI chẳng hạn, việc kết nối sẽ tốt hơn, tương tác với người dùng tốt hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ diễn ra một cách cẩn trọng, đến từ việc chúng tôi lắng nghe ý kiến và phản hồi của người dùng.