10 năm PAN phân phối dầu nhớt Mobil Delvac tại Việt Nam

Sau một thập kỷ phân phối dầu nhớt Mobil Delvac, Công ty Cổ phần PAN từng bước chuyển dịch thói quen sử dụng sản phẩm phổ thông sang các giải pháp bôi trơn hiệu suất cao.

Năm 2015, khi PAN chính thức trở thành nhà phân phối của Mobil Delvac. Thị trường dầu nhờn Việt Nam khi đó vẫn do các thương hiệu phổ thông chiếm lĩnh. Các dòng sản phẩm chuyên dụng cho xe tải hạng nặng, xe đầu kéo còn khá xa lạ với số đông. PAN chọn một hướng đi riêng, tập trung vào phân khúc dầu nhớt động cơ diesel cao cấp, hướng đến các doanh nghiệp vận tải, logistics và đơn vị khai thác công nghiệp nặng - nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe về hiệu suất, độ bền máy móc.

"Thời điểm đó, nhiều tài xế vẫn quen với việc thay dầu định kỳ ngắn, sử dụng sản phẩm theo thói quen. Mobil Delvac khi mới vào thị trường là một khái niệm mới, cả về công nghệ lẫn giá trị sử dụng", đại diện của PAN nhớ lại. Công ty chọn cách đi chậm nhưng chắc, lấy hiệu quả thực tế và trải nghiệm vận hành của khách hàng làm thước đo.

Xe tải sử dụng dầu nhớt Mobil Delvac. Ảnh: PAN

10 năm sau, lựa chọn này chứng tỏ được sự đúng đắn. Mobil Delvac hiện là một trong những thương hiệu dầu nhớt được tin dùng rộng rãi trong ngành vận tải Việt Nam. Từ vài chục đại lý ban đầu, hệ thống phân phối của PAN phủ khắp các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Hành trình này không chỉ là sự mở rộng về quy mô, còn là quá trình thay đổi nhận thức của một bộ phận thị trường. Các doanh nghiệp vận tải dần chuyển dịch từ quan niệm xem dầu nhớt là "vật tư tiêu hao" sang một "giải pháp tối ưu hóa vận hành". Nhiều công ty lựa chọn Mobil Delvac nhờ khả năng kéo dài chu kỳ thay dầu, giảm hao phí nhiên liệu và tăng tuổi thọ động cơ. Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động, những yếu tố này giúp họ giảm đáng kể chi phí vận hành.

"Trong ngành vận tải, mỗi giờ xe phải nằm xưởng đều là chi phí. Dầu nhớt chất lượng cao không chỉ giúp động cơ vận hành trơn tru, còn giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng Mobil Delvac suốt nhiều năm qua", đại diện một doanh nghiệp logistics lớn tại Hải Phòng chia sẻ.

Để xây dựng niềm tin đó, PAN không chỉ đóng vai trò là một nhà phân phối. Cùng ExxonMobil, công ty xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ kỹ thuật toàn diện. Nổi bật trong đó là chương trình Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA) - dịch vụ phân tích mẫu dầu bôi trơn qua sử dụng. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp "đọc vị" tình trạng động cơ từ bên trong, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và lập kế hoạch bảo dưỡng chủ động, thay vì chờ đến khi hỏng hóc xảy ra.

Song song, đơn vị liên tục tổ chức các hoạt động đồng hành kỹ thuật như "Mobil Delvac Roadshow", "Hành trình bền bỉ" hay "360° Fleet Care". Hàng trăm sự kiện được triển khai, góp phần lan tỏa thông điệp về hiệu suất, độ bền và sự tin cậy đến cộng đồng tài xế cũng như chủ xe trên cả nước.

Sản phẩm dầu nhớt Mobil Delvac được PAN phân phối tại thị trường Việt Nam. Ảnh: PAN

"Sự phát triển bền vững không đến từ những chiến dịch lớn, mà từ từng động cơ được bảo vệ tốt hơn, chuyến xe hoạt động hiệu quả hơn. Đó là giá trị cốt lõi chúng tôi theo đuổi", đại diện công ty cho biết.

Dịp 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, PAN triển khai chương trình tri ân "Hành trình đồng hành bền bỉ". Theo đó, khách hàng có hóa đơn mua sản phẩm từ 500.000 đồng sẽ nhận được một bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn. Đồng thời, công ty phối hợp các kênh truyền thông tổ chức minigame trực tuyến, mời cộng đồng tài xế chia sẻ những câu chuyện, những chuyến đi đáng nhớ cùng Mobil Delvac.

(Nguồn: PAN)