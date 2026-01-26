10 năm iCheck thúc đẩy minh bạch sản phẩm qua mã vạch

Từ vị thế start up công nghệ, iCheck trở thành nền tảng hỗ trợ minh bạch thông tin sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cho hơn 25.000 doanh nghiệp Việt Nam.

iCheck ra đời trong bối cảnh thị trường tiêu dùng trong nước đối mặt tình trạng hàng hóa thiếu minh bạch, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, từ năm 2014-2015. Theo doanh nghiệp, ứng dụng được thành lập với mục tiêu xây dựng nền tảng quét số mã vạch, giúp người dùng tra cứu dữ liệu, tạo cầu nối cho doanh nghiệp và thị trường.

Giai đoạn đầu, mã số mã vạch là một trong những thủ tục bắt buộc để đưa hàng hóa vào các siêu thị, nên ứng dụng iCheck nhanh chóng thu hút người dùng, nhờ khả năng kiểm tra thông tin. Từ nền tảng này, iCheck dần mở rộng sang quản lý dữ liệu mã số mã vạch, truy xuất thông tin sản phẩm.

Trải nghiệm quét mã sản phẩm bằng ứng dụng iCheck tại cửa hàng. Ảnh: iCheck

Đến 2017, nhu cầu minh bạch chuỗi cung ứng tăng nhanh, đặc biệt ở các ngành hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Theo doanh nghiệp, lượng quét trung bình trên hệ thống iCheck đạt khoảng 5 triệu mỗi tháng, cho thấy nhu cầu lớn từ thị trường. iCheck đã triển khai các giải pháp số hóa, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung dữ liệu về sản phẩm, tích hợp mã vạch, mã QR, tem chống giả và hệ thống quản lý phân phối. Việc này giúp giảm phần nào rủi ro hàng giả, nâng khả năng kiểm soát luồng hàng.

Từ năm 2020, iCheck bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh. Thay vì chỉ cung cấp ứng dụng quét mã, doanh nghiệp này xây dựng nền tảng hỗ trợ đăng ký mã vạch theo chuẩn GS1, quản lý mã GTIN, cập nhật dữ liệu sản phẩm và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sở hữu kho dữ liệu tích lũy nhiều năm, iCheck trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi cần chuẩn hóa thông tin sản phẩm cho phân phối hiện đại và xuất khẩu. "Các ngành hàng có yêu cầu cao về minh bạch như nông sản, dược phẩm và FMCG đều ghi nhận mức tăng trưởng sử dụng dịch vụ của iCheck", đại diện doanh nghiệp nói. "Hiện, hơn 25.000 doanh nghiệp đã lựa chọn nền tảng để quản lý sản phẩm".

Các lợi thế của iCheck được chỉ ra gồm: Giải pháp trọn bộ (đăng ký mã số mã vạch, quản lý GTIN, tem điện tử, truy xuất thông tin sản phẩm), Hệ thống dữ liệu tập trung (kết nối ERP, DMS, các hệ thống quản lý) và Hỗ trợ SMEs (giảm thời gian triển khai chuẩn GS1, hạn chế sai sót khi kê khai mã).

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần iCheck Nguyễn Văn Chính (đứng thứ 2, từ phải sang) nhận cúp và chứng nhận giải Đồng sản phẩm Make in Viet Nam. Ảnh: iCheck

Công ty Cổ phần iCheck nhận giải Đồng "Make in Viet Nam 2025" cho hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuẩn quốc gia, đồng thời vào Top 10 Sản phẩm công nghệ số xuất sắc với hệ sinh thái toàn diện ứng dụng Barcode & QR Code. Nền tảng này cũng hỗ trợ các dự án nông sản Việt trong việc chuẩn hóa dữ liệu, như vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật, EU.

Trong chiến lược trung hạn, iCheck đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái, ứng dụng AI, nâng cấp công nghệ nhận diện sản phẩm bằng hình ảnh, kết nối sâu vào chuỗi cung ứng, từ đăng ký mã số mã vạch chuẩn GS1, đến theo dõi vòng đời sản phẩm.

"Từ một startup nhỏ xuất phát từ nhu cầu minh bạch thị trường, iCheck đã trở thành nền tảng hỗ trợ quản lý mã số mã vạch và dữ liệu sản phẩm quy mô lớn tại Việt Nam. Hành trình 10 năm cho thấy sự kiên định với mục tiêu minh bạch hóa hàng hóa và góp phần thúc đẩy doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế", đại diện doanh nghiệp nói.

Quang Anh