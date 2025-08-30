10 năm giúp trẻ em hiểu về nguồn nước

10 năm triển khai chương trình "Mizuiku – Em yêu nước sạch", học sinh tiểu học được hiểu về vai trò của nước, khuyến khích hình thành thói quen tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Theo đại diện Suntory PepsiCo, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản triển khai chương trình Mizuiku. Khởi đầu từ những lớp học ngoại khóa tại Hà Nội năm 2015, chương trình nhanh chóng được nhân rộng đến TP HCM và Bắc Ninh giai đoạn 2015-2016. Bên cạnh các lớp học, chương trình còn cải tạo cơ sở vật chất trường học và lắp đặt hệ thống lọc nước.

"Khi đó, việc tiếp cận nước sạch vẫn còn là điều xa xỉ với người dân ở một số khu vực", đại diện Suntory PepsiCo cho biết.

Các em học sinh được học và thực hành về nguồn nước với công cụ trực quan. Ảnh: Suntory PepsiCo

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt bộ tài liệu Mizuiku, đưa vào giảng dạy chính khóa bậc tiểu học. Tài liệu "Mizuiku" được biên soạn và phê duyệt trở thành "Hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho cấp tiểu học", trở thành nội dung học tập chính khóa, không còn là hoạt động ngoại khóa hay lớp chuyên đề. Nhờ đó, phạm vi tiếp cận của chương trình được mở rộng hơn nữa.

Đến nay, chương trình Mizuiku tiếp tục được triển khai theo khuôn khổ chương trình hợp tác công - tư với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hồi tháng 7, Suntory PepsiCo cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ra mắt sáng kiến "Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku", triển khai tại các Vườn quốc gia khắp cả nước. Đây là lớp học trong rừng sâu, nơi các em trực quan hiểu được nguồn nước đến từ đâu và làm thế nào để giữ gìn. Chính từ những lớp học này, tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ nguồn nước được nuôi dưỡng.

Theo đại diện Suntory PepsiCo, chương trình Mizuiku kết hợp mô hình Nhật Bản và sự "bản địa hóa" tại Việt Nam. Kiến thức bảo vệ nguồn nước được giảng dạy trong lớp học, mở rộng ra tự nhiên. Nhờ đó, học sinh trực tiếp trải nghiệm để hiểu về vòng tuần hoàn, vai trò của việc bảo vệ nguồn nước.

Trong những chương trình đi thực tế như tại Hà Giang, các em được đưa vào rừng để học về vai trò của lớp lá và đất trong việc giữ nước, tham gia các thí nghiệm lọc nước và mô phỏng thủy sinh. Tại Bến Tre, nơi nguồn nước bị ô nhiễm, trẻ được tham gia thí nghiệm lọc nước và tìm hiểu quy trình xử lý nước sạch.

Đến nay, chương trình Mizuiku tiếp cận triệu học sinh tiểu học, khẳng định vị thế là sáng kiến giáo dục môi trường có sức sống bền vững và lan tỏa mạnh mẽ. Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, sự hưởng ứng từ cộng đồng, "Mizuiku - Em yêu nước sạch" tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, góp phần xây dựng tương lai xanh và bền vững.

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt bộ tài liệu Mizuiku, đưa vào giảng dạy chính khóa bậc tiểu học năm 2023. Ảnh: Suntory PepsiCo

Để kỷ niệm hành trình 10 năm, chương trình Mizuiku phát động cuộc thi "Bảo tồn nguồn nước - Nuôi dưỡng tương lai" năm 2025, do Suntory PepsiCo Việt Nam và Tập đoàn Suntory Nhật Bản tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Cuộc thi hướng đến nhiều nhóm đối tượng, gồm: hoạt động thi vẽ tranh "Nhà khai phá sáng tạo" dành cho học sinh 6-15 tuổi; hoạt động sáng tạo bài giảng về giáo dục bảo vệ nước và môi trường nhằm tìm "Người thắp lửa tri thức", dành cho giáo viên tiểu học; thanh niên, công dân 16-40 tuổi thi thiết kế poster với chủ đề "Người ươm mầm xanh" kêu gọi bảo vệ nguồn nước.

Thông qua cuộc thi, Mizuiku mong muốn khơi dậy sự sáng tạo, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động cụ thể từ cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ trực tiếp quyết định tương lai tài nguyên nước.

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày tại Triển lãm "Bảo tồn nguồn nước - Nuôi dưỡng tương lai", diễn ra từ 30/9 đến 5/10 tại Phố sách Hà Nội.

Triển lãm hứa hẹn là không gian sáng tạo, trưng bày những bức tranh, poster xuất sắc, đồng thời lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng từ chính học sinh, thầy cô gắn bó với Mizuiku suốt 10 năm. Qua đó, đơn vị muốn lan tỏa thông điệp: "Mizuiku - Em yêu nước sạch", hành trình 10 năm bảo tồn nguồn nước, nuôi dưỡng tương lai.

Văn Hà