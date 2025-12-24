10 năm ghi dấu ấn của Vinpearl Safari Phú Quốc

Tháng 12/2015, giữa những cánh rừng nguyên sinh phía Bắc đảo Ngọc, Vinpearl Safari Phú Quốc chính thức vận hành, đánh dấu sự xuất hiện của mô hình vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam. Khởi đầu với ý tưởng "nhốt người, thả thú" - nơi du khách ngồi trên xe chuyên dụng để quan sát các loài động vật tự do đi lại bên ngoài công viên này thay đổi hoàn toàn tư duy tiếp cận thiên nhiên. Thay vì là trung tâm của mọi hoạt động, con người lùi lại vai trò của một vị khách ghé thăm, nhường không gian sống đích thực cho hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài động vật.
Suốt một thập kỷ, yếu tố sinh cảnh luôn được Vinpearl Safari đặt lên hàng đầu trong chiến lược vận hành. Không còn những chuồng trại sắt kiên cố hay nền bê tông, không gian sống của động vật tại đây được thiết kế mô phỏng sát thực nhất với môi trường tự nhiên của từng loài. Những khu vực dành cho linh trưởng được thay thế bằng các hòn đảo cây xanh, hào nước cách ly tự nhiên. Một đồng cỏ rộng 16 ha được kiến tạo riêng để đàn tê giác trắng quý hiếm thỏa sức sinh hoạt, trong khi khu vực dành cho bò sát được thiết kế với nhiệt độ và độ ẩm chuyên biệt theo nhu cầu sinh học.
Việc chuyển đổi từ hệ thống nuôi nhốt khép kín sang hệ sinh thái mở đặt nền tảng cho phúc trạng động vật (animal welfare), yếu tố cốt lõi giúp quần thể sinh vật tại đây phát triển bền bỉ.
Đằng sau sự thích nghi và sinh trưởng ổn định của hàng nghìn cá thể là sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc. Họ tự ví mình như những "cha mẹ đỡ đầu", đặc biệt là với những con non mồ côi hoặc bị mẹ từ chối nuôi dưỡng. Những cái tên như Phú, Quốc, Hiếu, Thảo, Mây, Sữa... được đặt cho từng con thú không chỉ để định danh, còn thể hiện sự gắn kết cá nhân. Theo đại diện vườn thú, trong thế giới bán hoang dã, ranh giới giữa người và vật được xóa nhòa bằng sự tin cậy, khi những con thú non biết nũng nịu và đáp lại sự chăm sóc của con người.
Câu chuyện của "bé Sữa", chú tê giác sinh ra tại Safari nhưng không được mẹ ruột chấp nhận là điển hình cho cố gắng duy trì sự sống. Để đảm bảo Sữa phát triển bình thường, các nhân viên phải áp dụng phương pháp "nuôi bộ", tìm một tê giác cái khác làm mẹ thay thế và túc trực chăm sóc ngày đêm.
Sứt, chú vượn cáo đuôi khoang hiếm gặp, bị bỏ rơi khi mới 10 ngày tuổi. Anh Thanh Phong, cán bộ chăm sóc từng kiên nhẫn bón từng cữ sữa cách nhau hai giờ, tạo cảm giác an toàn cho Sứt bằng một chú gấu bông mô phỏng vượn mẹ. Những cố gắng bền bỉ giúp Sứt dần cứng cáp, tập leo trèo và hòa nhập trở lại bầy đàn.
Không chỉ chăm sóc thể chất, việc hỗ trợ tâm lý cho động vật cũng được chú trọng đặc biệt. Surya, cô đười ươi Sumatra may mắn sống sót sau tai nạn đuối nước, trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Hiểu rõ đặc tính nhạy cảm của loài linh trưởng này, nhân viên chăm sóc Văn Duy dành thời gian dài ở lại khu vực riêng để bầu bạn, trấn an tinh thần cho Surya. Sự hiện diện kiên trì ấy giúp cô đười ươi dần lấy lại sự ổn định và quay trở lại nhịp sống tự nhiên.
Nhờ môi trường sống lý tưởng và chế độ chăm sóc khoa học, Vinpearl Safari Phú Quốc dần trở thành "nhà hộ sinh" hiệu quả của thế giới hoang dã. Tính riêng từ đầu năm đến nay, nơi đây đón thêm 325 cá thể mới chào đời. Việc nhân giống thành công các loài động vật nhạy cảm và khó sinh sản trong môi trường nuôi nhốt như tê giác trắng, hổ Bengal, vượn má vàng hay hắc tinh tinh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác bảo tồn. Từ 3.000 cá thể ban đầu, đến nay quần thể động vật tại đây đã tăng hơn 4.000 cá thể thuộc hơn 200 loài, trong đó có trên 40 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.
Sau 10 năm, vai trò của Vinpearl Safari cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Từ một điểm đến du lịch trải nghiệm đơn thuần, nơi đây đang định vị là trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học với tầm nhìn dài hạn. Các tiêu chuẩn nuôi dưỡng được chuẩn hóa theo hướng tiếp cận khoa học, từ dinh dưỡng, thú y đến theo dõi hành vi.
Công viên cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, tiêu biểu là việc tiếp nhận cặp đười ươi Sumatra Suaq và Surya từ vườn thú Leipzig (Đức) hay tham gia chương trình bảo tồn gà lôi lam mào trắng cùng Hội Chim Trĩ Thế giới, Vườn thú Berlin Tierpark. Những dự án này nhằm mục tiêu nhân giống và tái thả các loài đặc hữu về tự nhiên, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ bảo tồn khu vực.
Uy tín của Vinpearl Safari Phú Quốc được ghi nhận qua các dấu mốc quốc tế quan trọng như gia nhập Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA), đăng cai Hội nghị Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA) lần thứ 27, được tạp chí Blooloop vinh danh trong Top 2 vườn thú hàng đầu châu Á. Hình ảnh các loài động vật tại đây cũng vinh dự góp mặt trong kho tàng dữ liệu The Photo Ark của National Geographic.
Trong ảnh là các em nhỏ được nghe thuyết minh về các loại động vật tại safari.
Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, các tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đang được đơn vị tích hợp sâu rộng vào hoạt động vận hành. Ở khía cạnh môi trường, đơn vị tập trung quản lý tài nguyên và bảo tồn nguồn gen. Về mặt xã hội, mô hình safari được thiết kế để giáo dục nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các trải nghiệm tương tác trực tiếp thay vì lý thuyết khô khan. Mô hình thành công tại Phú Quốc đang trở thành tiền đề để Vinpearl nhân rộng chuỗi safari tại các dự án trọng điểm khác như Cần Giờ và Hạ Long Xanh trong tương lai gần.
Ông Lưu Chí Hiếu, Tổng quản lý Vinpearl Safari Phú Quốc cho biết 10 năm qua là nền tảng vững chắc để đơn vị hướng tới những mục tiêu xa hơn. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng đề cao yếu tố bền vững và trách nhiệm sinh thái, Vinpearl Safari đang cố gắng cân bằng giữa bài toán khai thác du lịch và sứ mệnh bảo tồn, nhằm kiến tạo nơi sự sống thiên nhiên được trân trọng, gìn giữ cho thế hệ mai sau.
"Từ vùng đất hoang sơ, một ‘vương quốc xanh’ được kiến tạo - nơi sự sống được chăm sóc, các cuộc đời được bảo tồn và hy vọng về một tương lai bền vững ngày càng rõ nét", ông Hiếu khẳng định. "Một thập kỷ qua không phải là điểm dừng, mà là nền tảng cho những bước tiến xa hơn phía trước".
Thanh Thư
Ảnh: Vinpearl Safari Phú Quốc