10 năm ghi dấu ấn của Vinpearl Safari Phú Quốc

Suốt một thập kỷ, yếu tố sinh cảnh luôn được Vinpearl Safari đặt lên hàng đầu trong chiến lược vận hành. Không còn những chuồng trại sắt kiên cố hay nền bê tông, không gian sống của động vật tại đây được thiết kế mô phỏng sát thực nhất với môi trường tự nhiên của từng loài. Những khu vực dành cho linh trưởng được thay thế bằng các hòn đảo cây xanh, hào nước cách ly tự nhiên. Một đồng cỏ rộng 16 ha được kiến tạo riêng để đàn tê giác trắng quý hiếm thỏa sức sinh hoạt, trong khi khu vực dành cho bò sát được thiết kế với nhiệt độ và độ ẩm chuyên biệt theo nhu cầu sinh học.

Việc chuyển đổi từ hệ thống nuôi nhốt khép kín sang hệ sinh thái mở đặt nền tảng cho phúc trạng động vật (animal welfare), yếu tố cốt lõi giúp quần thể sinh vật tại đây phát triển bền bỉ.