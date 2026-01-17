10 năm gắn bó của Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Chiều 17/1, Tóc Tiên lần đầu cho biết hôn nhân của cô và Hoàng Touliver kết thúc.
"Với Tiên, 10 năm qua mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế", ca sĩ cho biết.
Cô từng cho biết thấy tự do về tâm hồn hơn thời độc thân vì bạn đời là điểm tựa vững chắc, không phán xét dù cô muốn làm bất cứ điều gì.
Tóc Tiên và Hoàng Touliver quen biết năm 2015, qua chương trình The Remix. Thời điểm đó, cả hai giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng. Đến tháng 9/2019, Tóc Tiên xác nhận đang yêu đồng nghiệp. Khi hẹn hò, họ từng hai lần chia tay và hàn gắn. Dịp Tết 2020, Tóc Tiên ra mắt bố mẹ của Hoàng Touliver tại Hà Nội và làm lễ báo hỷ tại gia đình. Cuối năm, cả hai tổ chức đám cưới tại Đà Lạt (Lâm Đồng).
Cả hai cũng kín tiếng về đời sống hôn nhân. Thi thoảng, Hoàng Touliver xuất hiện trong các sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của Tóc Tiên, ủng hộ công việc của vợ.
Theo Tóc Tiên, cô may mắn khi chọn được bạn đời cùng nghề. Hoàng Touliver chưa bao giờ ngăn cản vợ làm bất cứ điều gì. "Tôi có được những người thân thương như chồng, bố luôn đứng sau ủng hộ hết mình để tôi có thể tự do bay nhảy hết khả năng", ca sĩ nói.
Theo ca sĩ, niềm hạnh phúc của họ đơn giản là những buổi ngồi ăn sáng, tối cùng nhau, nhắn tin hỏi han công việc và chăm sóc ba chú mèo trong nhà. Sự hài hước của Hoàng Touliver giúp cô cảm thấy luôn thoải mái mỗi khi trở về nhà.
MV Có ai thương em như anh - Tóc Tiên, phát hành 2018.
Giọng ca 8x tự nhận xét hoạt ngôn hơn chồng còn Hoàng Touliver là người ít nói. Vì vậy, cô thường hỗ trợ bạn đời trả lời phỏng vấn, đổi lại chồng giúp cô cập nhật kiến thức âm nhạc.
Mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày cưới, ca sĩ đều mặc lại váy cưới, đăng ảnh lên trang cá nhân.
Lần gần nhất Tóc Tiên đăng ảnh bên Hoàng Touliver là hồi tháng 2/2025 khi cả hai du lịch ở Hà Giang (Tuyên Quang mới). Sau đó, đôi sao không còn tương tác trên trang cá nhân, cũng không sánh đôi trong các sự kiện. Tóc Tiên chỉ chia sẻ ảnh đi diễn, sinh hoạt đời thường của cô.
Tóc Tiên đón thời khắc chuyển giao năm mới 2026 một mình.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp