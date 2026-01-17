10 năm gắn bó của Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Chiều 17/1, Tóc Tiên lần đầu cho biết hôn nhân của cô và Hoàng Touliver kết thúc.

"Với Tiên, 10 năm qua mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế", ca sĩ cho biết.