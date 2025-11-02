10 năm đồng hành giải đua offroad của PVOil

Giải đua VOC kỷ niệm năm thứ 18 tổ chức, trong đó 10 năm gắn bó Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) trong hành trình lan toả đam mê chinh phục địa hình.

Giải đua ôtô địa hình Việt Nam PVOil Cup (PVOil VOC) 2025 khai mạc sáng 1/11, đánh dấu mốc năm thứ 18 được tổ chức. Năm nay, sự kiện này cũng kỷ niệm hành trình 10 năm gắn bó Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Trạm cấp phát nhiên liệu PVOil tại giải đua. Ảnh: PVOil

Giải đua năm nay diễn ra trong ba ngày tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Theo ban tổ chức, sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, 60 ha được san phẳng làm địa hình thi đấu, sử dụng thêm 90 ha rừng và đầm lầy tại khu vực Đồng Mô. Các đoạn đường thử thách được thiết kế bởi chuyên gia có kinh nghiệm, nhằm thử thách kỹ năng của tay lái.

PVOil VOC 2025 có 24 đường thi, tăng gần gấp đôi các năm trước, chia thành 6 khu vực độc lập. Các hạng thi đấu gồm: cơ bản, bán tải nâng cao, SUV nâng cao và chuyên nghiệp. Trong đó, hạng chuyên nghiệp có 17 bài thi, gồm đường đua đêm Adventure.

Trong hành trình 10 năm gắn bó giải đua này, PVOil có 7 năm liên tiếp là Nhà tài trợ tên giải, đồng hành Công ty cổ phần OTV truyền thông và cộng đồng Otofun, nhằm khẳng định vị thế thể thao địa hình Việt Nam. Tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc PVOil cho biết, hình ảnh doanh nghiệp và các tay đua có điểm tương đồng, không ngại vượt đường khó và bền bỉ trên mỗi chặng đường.

Ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc PVOil tại sự kiện. Ảnh: PVOil

"Nguồn xăng dầu do PVOil tài trợ sẽ giúp các tay đua hoàn thành xuất sắc bài thi, chúng tôi cam kết đồng hành ban tổ chức, tay đua và cộng đồng hâm mộ để PVOil VOC 2025 tổ chức thành công", ông Hưng nói. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao cúp lưu niệm cho PVOil, tri ân hành trình một thập kỷ đồng hành.

Tại giải đua năm nay, PVOil mang đến nhiều không gian trải nghiệm cho khán giả và vận động viên. Khu vực cấp phát nhiên liệu được doanh nghiệp thiết kế nổi bật, giúp người xem tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. PVOil mang đến sự kiện 20.000 lít xăng, dầu để phục vụ giải, bố trí xe bồn lưu động tiếp nhiên liệu, góp phần duy trì tiến độ cho từng bài thi. Toàn bộ nhiên liệu tài trợ được gửi đến người dùng qua ứng dụng thanh toán không tiền mặt PVOil 4U.

Đại diện ban tổ chức và ban điều hành trao cúp lưu niệm cho ông Cao Hoài Dương (giữa), Chủ tịch HĐQT PVOil. Ảnh: PVOil

Theo ban tổ chức, giải năm nay thu hút hàng trăm tay lái tham dự, đến từ nhiều tỉnh, thành phố toàn quốc. Tổng giá trị giải thưởng năm nay gần 600 triệu đồng, gồm tiền mặt và các hiện vật khác.

Quang Anh