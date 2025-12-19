10 năm đồng hành cùng trẻ em Việt của Hệ thống giáo dục Anne Hill

TP HCMHệ thống giáo dục Anne Hill (AHEG) dành 10 năm phát triển, góp phần giúp trẻ em Việt trang bị kỹ năng trở thành công dân toàn cầu, nuôi dưỡng đam mê học tập.

AHEG bao gồm trường Quốc tế Anne Hill (AHI) và trường Song ngữ Anne Hill (AHB) ra đời từ tâm huyết của các thành viên sáng lập, phần lớn đến từ Singapore. Trong đó, bà Anne Valli Hill là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành giáo dục và kinh nghiệp thực tế tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ hay các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Năm 2015, AHI ra mắt tại Việt Nam với cơ sở mầm non ban đầu chỉ gồm 6 học sinh. Đại diện đơn vị cho biết, từ những ngày đầu, các nhà sáng lập Anne Hill kiên định với sứ mệnh phát triển thế hệ tương lai trở thành những công dân toàn cầu, tự tin bước ra thế giới với kỹ năng toàn diện và niềm đam mê học hỏi không ngừng.

Hai năm sau ngày thành lập, số học sinh của AHI đã tăng lên đến hơn 100 học sinh. Năm 2021- 2022, AHEG ra mắt thêm trường Tiểu học Quốc tế Anne Hill tại phường An Khánh, giảng dạy chương trình tiểu học quốc tế (IPC) kết hợp với Khung đánh giá Cambridge.

"Đây là một giai đoạn đầy khó khăn, khi thời điểm thành lập rơi vào đúng đợt đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ kiên định với mục tiêu đã chọn, AHI đã đi qua sóng gió và lớn mạnh từng ngày", đại diện hệ thống chia sẻ.

Sự kiện kỷ niệm cột mốc 10 năm phát triển của AHEG. Ảnh: AHEG

Năm 2023, Hệ thống Giáo dục Anne Hill mở rộng và thành lập thêm trường Song ngữ Anne Hill với cơ sở AHB Saigon Villas Hill tại quận 9 (cũ) và AHB Tô Hiến Thành tại quận 10 (cũ). Trường áp dụng chương trình học Chương trình giảng dạy Cambridge kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng cho học sinh, phụ huynh.

Hiện, Hệ thống Giáo dục Anne Hill trở thành "tổ ấm" thứ hai của gần 700 học sinh, đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau trên thế giới. Nhiều gia đình tiếp tục gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập.

Chị Đoàn Julia, mẹ của hai học sinh tại AHB Saigon Villas Hill, cho biết để xây dựng được môi trường giáo dục tốt, trường học cần một đội ngũ lãnh đạo trường tâm huyết và quyết tâm. Nỗ lực, những đóng góp bền bỉ trong 10 năm qua của cô Anne Hill và nhà trường đã được công nhận xứng đáng.

"So với 10 năm trước, Anne Hill bây giờ thật sự đã khác rất nhiều, mạnh mẽ và phát triển hơn", chị nói thêm.

Phụ huynh và học sinh nhìn lại hành trình 10 năm của hệ thống. Ảnh: AHEG

Bà Anne Hill - nhà sáng lập AHEG cũng cho biết, chặng đường 10 năm qua không chỉ là con số, mà còn đại diện cho một chặng đường cả đội ngũ đã cống hiến, gieo hạt giống tri thức và đồng hành.

"Sự tin tưởng kiên định của tất cả mọi người dành cho tầm nhìn của tôi với ngôi trường này là vô giá. Sự đồng hành này là nền tảng thành công hôm nay. Hành trình của chúng ta trong suốt thập kỷ vừa qua là bằng chứng cho sự hợp tác và tôn trọng thực sự", bà nhấn mạnh.

Với tầm nhìn của bà Anne Hill, nhân sự tại AHEG làm việc với triết lý: sự phát triển là một quá trình bền bỉ xây dựng bằng tình đoàn kết và sự thấu hiểu. "Hành trình đồng hành và đóng góp của cộng đồng AHEG phía trước sẽ giúp chúng tôi cùng nhau tạo nên ngôi trường mà phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn", ông Abraham Elias - Giám đốc Điều hành AHEG nói.

Hệ thống tri ân bà Anne Hill (đứng giữa) trong sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập. Ảnh: AHEG

AHEG đang trong quá trình hoàn thiện để nhận kiểm định quốc tế bởi Hiệp hội các Trường Quốc tế (CIS), một trong những tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu thế giới, nhằm khẳng định những cống hiến và tầm nhìn với thế hệ trẻ. Trong giai đoạn tiếp theo, tổ chức hướng tới tiếp tục phát triển chất lượng học thuật, hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ trên toàn hệ thống, duy trì hình ảnh ngôi trường quốc tế giàu nhân văn, chú trọng cá nhân hóa và sự đồng hành cùng từng gia đình.

Đơn vị cũng dự kiến mở rộng đào tạo thêm cấp trung học nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng cao của học sinh và phụ huynh. Với việc bắt tay cùng Công ty thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vào năm 2024, AHEG sẽ có thêm tiềm lực tài chính để tiếp tục đưa những giấc mơ giáo dục của nhà sáng lập và đội ngũ thành hiện thực.

"Chúng tôi kỳ vọng trở thành một trong những trường quốc tế hàng đầu tại TP HCM, mang đến môi trường học tập hiện đại, an toàn và truyền cảm hứng cho học sinh", đại diện AHEG khẳng định.

Nhật Lệ