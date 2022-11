10 năm chương trình 'Cùng sống khỏe' đến với 1,6 triệu người Việt

Hơn 1,6 triệu người tại 37 tỉnh thành tiếp cận kiến thức, tầm soát cao huyết áp và đái tháo đường trong 10 năm thông qua chương trình "Cùng sống khỏe".

Đây là kết quả ghi nhận trong lễ kỷ niệm 10 năm của chương trình "Cùng sống khỏe" do công ty Novartis tổ chức tại tỉnh Long An. Chương trình có sự tham dự của đại diện ngành y tế Long An và một số tỉnh thành khác.

Một thập kỷ đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nhằm hỗ trợ cải thiện sức khỏe người Việt, "Cùng sống khỏe" đã tổ chức hàng nghìn buổi khám sàng lọc miễn phí cao huyết áp và đái tháo đường cho gần 1,6 triệu người. Trung bình mỗi năm có hơn 200.000 người ở 15 tỉnh thành tham gia và kinh phí từ 6-7 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 300.000 người được chẩn đoán có dấu hiệu cao huyết áp, hơn 100.000 người có đường huyết cao và tiếp tục được theo dõi tại các trạm y tế địa phương.

Chương trình "Cùng sống khỏe" đã đến tỉnh Bắc Ninh từ năm 2021, cụ thể là 30 trạm y tế thuộc 6 huyện. Có hơn 300 buổi khám sàng lọc cùng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe khác. Năm nay, chương trình tiếp tục triển khai tại 30 xã khác thuộc 6 huyện trên.

ThS.BS Trần Văn Sơn, Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: "Tôi tin rằng với những hoạt động ý nghĩa này, trong tương lai, chương trình sẽ còn phát triển sâu rộng và thành công hơn nữa".

Bác sĩ Lê Tuấn Anh, Trưởng khoa Bệnh không lây nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, nhận định: "Cùng sống khỏe không chỉ chung tay chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày càng tốt hơn, mà còn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế về các bệnh không lây nhiễm. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để chương trình ngày càng mở rộng và giúp đỡ nhiều người dân hơn".

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hóa Hải, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh, những buổi khám tầm soát hỗ trợ đáng kể, giúp người dân trên địa bàn hiểu biết nguyên nhân, sự nguy hiểm của bệnh không lây nhiễm. Từ đó, mọi người có ý thức phòng, tầm soát bệnh cho cá nhân, gia đình và tuyên truyền cho cộng đồng để cùng vượt qua rủi ro các bệnh lý mạn tính.

Mỗi năm mở rộng thêm một tỉnh, thành

"10 năm chương trình 'Cùng sống khỏe' đến với hàng triệu người dân Việt không phải là một hành trình dễ dàng. Nhưng tất cả đều xứng đáng bởi chúng tôi tin rằng đây là hành động thiết thực để nâng cao sức khỏe cộng đồng từng ngày", bà Carolyne Hall, Giám đốc cấp cao Khối Sức khỏe Cộng đồng, Novartis toàn cầu, nói thêm.

Theo thông tin của ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Khối Sức khỏe Cộng đồng, công ty Novartis Việt Nam, đơn vị đang có những bước chuẩn bị để phát triển quy mô chương trình sau từng năm. Trước hết là mỗi năm mở rộng thêm một tỉnh thành, tiếp tục theo dõi và định hướng điều trị cho người bệnh, ngoài ra còn tổ chức khám tầm soát, tuyên truyền nâng cao nhận thức những bệnh mạn tính khác như suy tim, ung thư vú để tối ưu việc cải thiện sức khỏe.

Với những dấu ấn và sự lan tỏa, Novartis đã được đại diện các địa phương trao tặng giấy khen vì những đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

"Cùng sống khỏe" là một sáng kiến toàn cầu của Novartis nhằm nâng cao kiến thức và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khởi động từ năm 2012, tại Việt Nam, hoạt động thường niên là truyền thông nâng cao nhận thức và hỗ trợ khám sàng lọc hai bệnh không lây nhiễm là tăng huyết áp và đái tháo đường. Chương trình hướng đến người dân trên 40 tuổi ở các địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Chương trình cũng tăng cường năng lực tư vấn và kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế địa phương. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của Novartis để bệnh nhân dễ dàng tiếp cận điều trị thông qua các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

