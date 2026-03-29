10 năm C.P. Củ Chi chuẩn hóa quy trình sản xuất thực phẩm

Nhà máy Củ Chi chọn hướng sản xuất có trách nhiệm, là mắt xích trong chuỗi feed - farm - food (từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến thực phẩm) của C.P. Việt Nam.

Lễ kỷ niệm chủ đề "Nhà máy C.P. Củ Chi: 10 năm tận tâm đổi mới, phát triển bền vững từ trang trại đến bếp nhà" diễn ra trong khuôn viên đơn vị thuộc khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM, hôm 26/3. Ở phần mở màn, ông Wirat Wongpornpakdee, Phó tổng giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam, nhận định sự kiện vừa đánh dấu cột mốc 10 năm vận hành nhà máy, vừa tôn vinh nỗ lực mang đến giải pháp thực phẩm sáng tạo, bền vững cho gia đình Việt.

Ông Wirat Wongpornpakdee tri ân cơ quan quản lý, đối tác cùng tập thể cán bộ nhân viên vì luôn tin tưởng, đồng hành, hỗ trợ. "Đây là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện, thực hiện cam kết sản xuất có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội", ông nhấn mạnh.

Tiếp đó, khách mời tham quan triển lãm Hành trình 10 năm phát triển của nhà máy, tìm hiểu khung giá trị bền vững, thực hành sản xuất bền vững của doanh nghiệp nói chung và quy trình sản xuất ở Củ Chi nói riêng.



Trong khuôn khổ chương trình, ông Worachai Wunsasueb, Giám đốc C.P. Củ Chi, nhận định nhà máy là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị tích hợp feed - farm - food của C.P. Việt Nam, làm cầu nối cho quy trình từ trang trại đến bếp nhà.

"Chúng tôi tuân thủ bộ tiêu chuẩn trong nước lẫn quốc tế, chủ động nâng cao năng lực vận hành thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng trong từng công đoạn", ông lý giải.

Cụ thể, nơi đây áp dụng bộ tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 và hệ thống hóa trong khuôn khổ "ba an toàn", kiểm soát đồng bộ từ nguyên liệu đầu vào, vận hành sản xuất khép kín đến hệ thống kiểm định nhiều lớp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần ổn định chất lượng, tăng khả năng truy xuất lẫn tính minh bạch.

Hiện C.P. Củ Chi có diện tích hơn 63.000 m2 dự kiến đạt công suất 33.000 tấn vào 2026, tăng gần 10 lần so với 2016. 150 sản phẩm chủ lực ra đời từ đây như xúc xích thanh trùng, xúc xích tiệt trùng, thực phẩm chế biến và dòng dimsum (há cảo, bánh bao - món khoái khẩu của nhiều gia đình Việt).

Nhà máy tự động hóa nhiều công đoạn - từ khâu xử lý nguyên liệu đến chế biến, đóng gói. Hệ thống công nghệ được thiết kế khoa học nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp, đồng thời tích hợp các thiết bị kiểm tra (cân tự động, dò kim loại và X-ray) để kiểm soát chất lượng trước khi xuất xưởng.

Nơi đây còn triển khai nhiều giải pháp tối ưu tài nguyên. Hệ thống điện mặt trời áp mái có diện tích hơn 9.100 m2, công suất gần 1,9 MWp, hiện cung cấp khoảng 1.650 kW điện sử dụng thực tế, góp phần giảm khoảng 17% lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Ngoài ra, việc điều chỉnh thiết kế bao bì góp phần giảm lượng nhựa sử dụng, một số sản phẩm đã loại bỏ khay nhựa ở khâu đóng gói. Năm 2022, C.P. Củ Chi nhận giải "Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp" từ Bộ Công Thương. Năm 2023, nhà máy được Sở Công Thương TP HCM trao giải "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả".

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM tìm hiểu dòng áo tái chế từ chai nhựa trong dự án "Tái chế vì hành tinh xanh" của C.P. Việt Nam.

Từ 200 người ở giai đoạn đầu, hiện đội ngũ nhân viên tăng gấp 5 lần. Gắn bó nhà máy 10 năm, bà Trần Dạ Thục Quyên, bộ phận Kiểm soát chất lượng, cho biết bà cảm nhận rõ nhất niềm tự hào, gắn kết và trưởng thành. "Những gì nhà máy đạt được hôm nay là nhờ sự cố gắng của cả tập thể suốt thời gian qua", bà Quyên nói.

Trong khi đó, Giám đốc Worachai Wunsasueb, khẳng định đơn vị nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc đời sống người lao động. Bên cạnh góp phần tạo công ăn việc làm cho bà con Củ Chi và khu vực lân cận, nhà máy C.P. Củ Chi còn đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa học, giúp cán bộ nhân viên cải thiện kỹ năng, tay nghề, tăng hiệu suất.

"Chúng tôi cũng duy trì loạt chương trình thiết thực cho con em nhân viên mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu. Ban lãnh đạo thường xuyên thăm hỏi, tổ chức các bữa ăn dinh dưỡng cho những trường hợp khó khăn", Giám đốc Worachai Wunsasueb nói thêm.

