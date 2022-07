Kẻ nghiện tình dục giam cầm 3 cô gái

MỹBa cô gái lần lượt mất tích ở thành phố Cleveland sau khi bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hoà nhã của một kẻ nghiện tình dục.

Amanda Marie Berry sinh năm 1986 ở Cleveland, bang Ohio, sống cùng bố mẹ và chị gái. Ngày 21/4/2003, một ngày trước sinh nhật 17 tuổi, Amanda làm thêm tại cửa hàng Burger King chỉ cách nhà 10 phút đi xe.

Khoảng 20h, Amanda gọi điện cho chị, nói đang đợi xe về nhà. Khi Amanda đứng bên lề đường chờ xe, một người đàn ông có gương mặt hòa nhã đi tới, nói cũng có con làm việc trong cửa hàng thức ăn nhanh và đề nghị cho cô đi nhờ xe về nếu tiện đường. Amanda nhận lời mà không nghi ngờ gì, cho đến khi bị người này đưa đến một ngôi nhà hai tầng mái đỏ ở số 2207 Đại lộ Seymour.

Amanda bị cưỡng ép xuống tầng hầm. Tại đây, Amanda gặp một cô gái khác cũng bị bắt cóc bằng thủ đoạn tương tự là Michelle Knight, sinh năm 1981, đã bị giam đã một năm.

Năm 2002, trước khi bị bắt cóc, Michelle vừa sinh con trai, nhưng không đủ khả năng tài chính nên mất quyền nuôi con. Lúc đó, trạng thái tinh thần của Michelle không tốt, khi cô biến mất, mọi người nghĩ cô bỏ nhà đi. Thực tế, Michelle gặp một người đàn ông trong quán ăn nhanh, người này nói muốn tặng cho con cô chú cún con. Cô theo anh ta lên xe và mất tích từ đó.

Đến khuya 21/4/2003, gia đình không thấy Amanda trở về nên báo cảnh sát. Cuộc tìm kiếm diễn ra một tuần nhưng không có kết quả. Cảnh sát cho rằng Amanda bỏ nhà đi sau khi một người đàn ông sử dụng điện thoại của Amanda gọi cho mẹ cô. Hắn nói: "Amanda ở chỗ tôi. Cô ấy ổn và sẽ về nhà trong vài ngày tới".

Một năm sau khi Amanda mất tích, thiếu nữ 14 tuổi tên Georgina "Gina" Lynn DeJesus biến mất trên đường đi học về. Người cuối cùng trông thấy Gina là bạn học Arlene.

Gina được đề cập trong chương trình America's Most Wanted phát sóng năm 2004, liên kết cô với Amanda vì cùng mất tích ở Cleveland. Cùng năm, hai thiếu nữ được nhắc đến trong chương trình The Oprah Winfrey Show và The Montel Williams Show, thu hút sự chú ý của Sở cảnh sát thành phố Cleveland. Cảnh sát treo thưởng 25.000 USD để tìm manh mối và đăng thông báo tìm người mất tích.

Tuy nhiên, họ chỉ tìm kiếm Gina và Amanda, không bao gồm Michelle. Bởi sau một thời gian tìm kiếm Michelle mà không có tin tức, ngay cả gia đình cũng cho rằng cô tự bỏ nhà đi, cảnh sát dần từ bỏ tìm kiếm. 15 tháng sau khi Michelle biến mất, bố mẹ cô chuyển đến Florida, cảnh sát địa phương đã xóa cô khỏi cơ sở dữ liệu người mất tích với lý do không liên lạc được với gia đình.

Hai vụ mất tích của Gina và Amanda được chú ý nhiều hơn khi các nhà chức trách liên bang vào cuộc. Năm 2005, FBI công bố bản phác thảo chân dung và mô tả nghi phạm là nam giới, gốc Latin, tuổi từ 25 đến 35, cao khoảng 1,78 m, nặng từ 75 đến 84 kg, có mắt xanh, râu rậm. Nhưng vụ án mãi không có tiến triển, không ai có thông tin gì về các cô gái mất tích.

Ngôi nhà số 2207 Đại lộ Seymour, rộng 130 m2, đã bị phá dỡ ngày 7/8/2013. Ảnh: CNN

Tối 6/5/2013, 10 năm sau khi Amanda mất tích, cảnh sát nhận được điện thoại cầu cứu của cô.

Khi cảnh sát đến, dưới chỉ dẫn của Amanda, họ ập vào ngôi nhà số 2207. Ở cuối hành lang tầng 1, cảnh sát thấy có một tấm rèm dày được treo ở lối đi lên tầng 2, gần tấm rèm có chuông báo động cải tạo từ đồng hồ báo thức. Các cửa sổ đều bị bịt kín, căn nhà bẩn thỉu, lộn xộn với dây xích và ổ khóa khắp nơi.

Cảnh sát giải cứu Michelle và Gina cùng con gái 6 tuổi của Amanda. Vài tiếng sau, họ bắt giữ kẻ bắt cóc - Ariel Castro, 52 tuổi, trong cửa hàng McDonald's gần đó. Ariel vừa mua đồ xong và đang chuẩn bị trở về.

Vụ án gây chấn động khắp nước Mỹ sau khi được đưa ra ánh sáng.

Gina kể khi đang đi bộ một mình, Ariel Castro đề nghị chở cô về nhà. Gina lên xe vì Ariel là bố của bạn học Arlene, nhưng rồi bị đưa tới nhà ông ta, nhốt dưới hầm.

Địa điểm cuối cùng mà ba cô gái xuất hiện chỉ cách ngôi nhà nơi họ bị giam cầm 3 km, nhà của họ đều ở gần đó. Qua lời khai của ba cô gái, Ariel được xác định là thủ phạm duy nhất.

Ariel sinh năm 1960, từng là tài xế xe buýt của trường học, bị sa thải vì thiếu trách nhiệm trong công việc vào năm 2012, từ đó kiếm sống bằng nghề chơi bass.

Ariel ly hôn năm 2005, bốn con sống với mẹ, chỉ mình hắn sống trong ngôi nhà số 2207. Các con của Ariel cho biết từng thấy lạ bởi bất cứ khi nào họ đến thăm bố đều phải chờ rất lâu mới thấy mở cửa, trong nhà cũng bật nhạc rất lớn và một số khu vực bị khóa kỹ. Những người từng đến nhà Ariel đều có ấn tượng về tiếng nhạc ầm ĩ cùng âm thanh lớn từ tivi và đài. Tất cả không ngờ rằng đây là cách để hắn che giấu sự tồn tại của ba cô gái bị giam giữ trong nhà.

Cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký được Ariel viết từ 2004, chỉ công bố một số đoạn do lo ngại về quyền riêng tư.

Trong đó, Ariel viết đã bắt cóc ba cô gái, tự nhận bị nghiện tình dục và không cảm thấy hành vi của mình có gì sai trái. Hắn ghi lại những tội ác đã làm với các nạn nhân suốt 10 năm.

Trong ngôi nhà của kẻ bắt cóc, ba cô gái bị trói vào tường như tù nhân, bạo hành thể xác và tinh thần trong điều kiện sống tồi tệ. Gã thường giả vờ rời khỏi nhà sau đó lén theo dõi họ, cô gái nào muốn chạy trốn hoặc cầu cứu sẽ phải nhận trừng phạt. Họ dần không còn ý định bỏ trốn.

Trong 10 năm, ba cô gái chỉ được ra ngoài hai lần, mỗi lần đều phải hóa trang kỹ lưỡng bằng tóc giả, kính râm... và chỉ được hoạt động ở sân sau.

Michelle từng có thai 5 lần, đều bị bỏ đói và đánh đập đến khi sảy thai. Tháng 12/2006, Amanda bị bắt sinh một bé gái, Michelle giúp đỡ đẻ. Ariel từng đưa cô bé đi gặp mẹ, nói đây là con của mình với bạn gái cũ.

Chiều tối 6/5/2013, Ariel có việc phải ra ngoài, quên khóa kỹ cửa. Sau khi phát hiện hắn thực sự đi vắng, Amanda bắt đầu vừa đập cửa điên cuồng vừa kêu cứu. Hàng xóm tên Charles Ramsey nghe thấy, đi qua đạp tung cửa và giúp gọi cảnh sát.

Ariel Castro ra tòa năm 2013. Ảnh: CNN

Ngày 1/8/2013, Ariel bị buộc tội với 937 tội danh bao gồm bắt cóc và tấn công tình dục. Cuối cùng, Ariel bị kết án tù chung thân, cộng thêm 1.000 năm tù không có cơ hội ân xá và khoản tiền phạt 100.000 USD.

Ngày 3/9/2013, một tháng sau khi nhận bản án chung thân, Ariel tự tử trong tù.

Vụ án này được dựng thành phim truyền hình Cleveland Abduction (2015), Kept Woman (2015) và phim tài liệu The Cleveland Kidnappings (2021).

Tuệ Anh (Theo Toutiao, BBC, Chicagotribune)