10 mỹ nhân mặc đẹp nhất thế giới 2025

Năm nay, tạp chí Vogue xếp Elle Fanning, 27 tuổi, là một trong số ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới. Diễn viên có phong cách thời trang giao thoa giữa nét cổ điển Hollywood và tinh thần lãng mạn đương đại. Cô thường ưu ái những thiết kế mang phom dáng mềm mại, chất liệu nhẹ như lụa, organza, voan, kết hợp bảng màu pastel, trắng ngà hoặc ánh kim dịu.
Trên thảm đỏ, Elle ghi dấu với các mẫu đầm Haute Couture tôn vẻ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối. Ngoài đời, cô theo đuổi hình ảnh nữ tính, kín đáo, pha chút cổ tích, tạo bản sắc và dễ nhận diện. Ảnh: Celebmafia
Cate Blanchett, 36 tuổi, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang trí tuệ và tiên phong. Phong cách của cô mang đậm tinh thần phi giới tính: suit cấu trúc mạnh, vai rộng, đường cắt sắc sảo, kết hợp bảng màu đen, trắng, kim loại và xanh đậm. Tại các sự kiện, Cate thường diện những thiết kế mang tính thử nghiệm táo bạo của Armani, Thom Browne, Louis Vuitton gắn với thông điệp bền vững và tái sử dụng. Đời thường, cô chọn trang phục tối giản. Ảnh: Celebmafia
Tyla, 23 tuổi, đại diện cho thế hệ ngôi sao gen Z với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo và giàu năng lượng đương đại. Cô ưa chuộng những thiết kế ôm sát, cut-out, chất liệu sheer, metallic hoặc ánh nhũ, nhấn mạnh vóc dáng nhỏ nhắn nhưng linh hoạt. Phong cách của Tyla chịu ảnh hưởng rõ nét từ Y2K, Afrofuturism (chủ nghĩa vị lai châu Phi) và tinh thần pop, kết hợp giữa thời trang trình diễn và văn hóa đường phố.
Trên thảm đỏ lẫn sân khấu, cô thường chọn các thương hiệu trẻ, thiết kế may đo riêng hoặc độc đáo, tạo hình ảnh nóng bỏng, hiện đại và mang bản sắc châu Phi rõ rệt. Ảnh: Celebmafia
Trong năm 2025, phong cách thời trang của Jennifer Lawrence, 35 tuổi, tiến bộ rõ rệt. Cô trung thành với tinh thần quiet luxury: phom dáng tối giản, cấu trúc chuẩn xác, bảng màu trung tính như đen, xám, be, nâu, nhấn nhá bằng sắc đỏ. Trên thảm đỏ, Jennifer ưu ái các thiết kế của Dior mang đường cắt sắc sảo, gợi cảm vừa đủ, nhấn vào vai, eo và chất liệu cao cấp. Ngoài đời, cô theo đuổi phong cách thanh lịch, phóng khoáng với blazer rộng, váy suông, giày bệt. Ảnh: AFP
Hailey Bieber, 29 tuổi, là hiện thân tiêu biểu của phong cách tối giản, sắc lạnh, tập trung vào phom dáng chuẩn và chất liệu cao cấp. Các thiết kế cô chọn như blazer oversized, áo ba lỗ, quần suông, váy bodycon đơn sắc luôn mang tính định hình xu hướng. Điểm mạnh trong phong cách của cô nằm ở khả năng biến những món đồ cơ bản trở nên hấp dẫn hơn nhờ tỷ lệ cơ thể, cách phối và phụ kiện tinh gọn, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tới thời trang đường phố. Ảnh: AFP
Teyana Taylor, 35 tuổi, có phong cách thời trang mạnh mẽ, phóng khoáng và giàu tinh thần nghệ sĩ. Cô nổi bật với thẩm mỹ lưỡng tính pha trộn chất bụi bặm của đường phố, R&B và thời trang cao cấp. Suit rộng, áo khoác da, corset, quần cargo, boots hầm hố là những món đồ yêu thích của cô. Teyana thường sử dụng cách phối layer táo bạo, phom dáng phi truyền thống với bảng màu trầm hoặc tương phản. Ảnh: Instagram Teyana Taylor
Greta Lee, 42 tuổi, gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng, tinh giản pha chút táo bạo và giàu tính nghệ thuật. Những bộ cánh cô chọn thường có phom dáng gọn gàng, đường cắt chuẩn xác, chú trọng tỷ lệ và chất liệu. Ảnh: AFP
Kendall Jenner, 30 tuổi, nổi bật nhờ khả năng làm mới những công thức phối đơn giản với váy ngủ, tank top, quần jeans ống đứng, blazer. Cô đại diện cho phong cách thời trang cao cấp pha trộn nét gần gũi của đường phố. Ở sự kiện, siêu mẫu ghi dấu ấn với những thiết kế gợi cảm nhấn vào đường cắt và phom dáng hơn là chi tiết đính kết cầu kỳ. Cô đề cao nét đẹp tự nhiên, cơ thể khỏe khoắn, trang phục mang tính ứng dụng cao, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tới xu hướng mặc của giới trẻ. Ảnh: AFP
Kendall Jenner và các sao ở Met Gala 2025. Video: Harper's Bazaar
Sắc sảo và nổi loạn là phong cách của Zoë Kravitz, 37 tuổi. Cô ưa chuộng bảng màu trầm như đen, nude, nâu, phom dáng gọn, ôm sát, chất liệu da, sheer và lụa mỏng. Trên thảm đỏ, Zoë thường chọn các thiết kế cắt xẻ của Saint Laurent. Ngoài đời, cô diện đồ mang hơi hướng rock - chic với áo ba lỗ, quần jeans, boots thấp, trang sức tinh gọn. Diễn viên không chạy theo xu hướng, mà xây dựng hình ảnh tự do và bản lĩnh. Ảnh: AFP
Pamela Anderson, 58 tuổi, đánh dấu sự chuyển mình rõ nét từ biểu tượng gợi cảm thập niên 1990 sang hình ảnh tối giản, tự do. Cô trung thành với phong cách mặt mộc hoặc trang điểm tối giản, kết hợp trang phục đơn sắc, phom dáng mềm, kín đáo. Trên thảm đỏ, Pamela ưu ái những bộ đầm suông satin, thể hiện nét đằm thắm. Ảnh: Celebmafia
