10 mỹ nhân mặc đẹp nhất thế giới 2025

Năm nay, tạp chí Vogue xếp Elle Fanning, 27 tuổi, là một trong số ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới. Diễn viên có phong cách thời trang giao thoa giữa nét cổ điển Hollywood và tinh thần lãng mạn đương đại. Cô thường ưu ái những thiết kế mang phom dáng mềm mại, chất liệu nhẹ như lụa, organza, voan, kết hợp bảng màu pastel, trắng ngà hoặc ánh kim dịu.

Trên thảm đỏ, Elle ghi dấu với các mẫu đầm Haute Couture tôn vẻ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối. Ngoài đời, cô theo đuổi hình ảnh nữ tính, kín đáo, pha chút cổ tích, tạo bản sắc và dễ nhận diện. Ảnh: Celebmafia