10 mẫu SUV bán chạy nhất nửa đầu 2022 tại Mỹ

Toyota RAV4 duy trì vị trí dẫn đầu doanh số 5 năm liên tiếp, các vị trí tiếp theo thuộc về Jeep Grand Cherokee và Toyota Highlander.

Tổng doanh số xe nửa đầu 2022 ước tính giảm 18% so với cùng kỳ 2021, theo MSNAuto. Ngay cả những chiếc SUV phổ biến cũng không tránh khỏi tình trạng suy thoái. Do tình trạng khan hiếm chip tiếp tục ảnh hưởng đến lượng xe mới tồn kho. Dưới đây là danh sách 10 xe SUV bán chạy nhất nửa đầu 2022 tại Mỹ.

10. Mazda CX-5 - 81.804 chiếc

Mazda CX-5. Ảnh: Mazda

Sau 4 năm liên tiếp đạt con số kỷ lục, doanh số CX-5 chững lại từ 2020, nhưng năm 2021 lại tăng 12,7%. Sang 2022 tiếp tục đà tăng trưởng với doanh số CX-5 tăng 24% trong quý đầu tiên, nhưng đến tháng 6 giảm 60% khiến nửa đầu năm 2022 giảm 11,7% so với 2021.

9. Hyundai Tucson - 84.071 chiếc

Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: Hyundai

Doanh số Tucson tại Mỹ tăng trong năm 2021 với sự xuất hiện của thế hệ mới và tăng trưởng 0,7% trong năm 2022. Sáu tháng đầu năm 2022, Tucson bán được 84.071 chiếc. Thành công của Tucson thế hệ mới với việc bổ sung Tucson Hybrid, Tucson N Line và Tucson Plug-in Hybrid.

8. Nissan Rogue - 87.675 chiếc

Nissan Rogue thế hệ mới. Ảnh: Nissan

Rogue (X-Trail), mẫu xe bán chạy nhất trong dòng sản phẩm của Nissan. Năm 2022, doanh số của Rogue giảm 50% so với 2021, rơi 5 bậc xuống vị trí thứ 8. Kể từ khi Rogue thế hệ mới xuất hiện vào năm 2021, khiến doanh số tăng 25%.

Rogue 2021 phát triển dựa trên nền tảng mới với kiểu dáng mới, thêm tính năng an toàn và nội thất thân thiện hơn.

7. Jeep Wrangler - 99.497 chiếc

Jeep Wrangler. Ảnh: Jeep

Năm 2020, Wrangler không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh số tăng trưởng 12%, tăng nhẹ trong 2021 và giảm 16,2% trong nửa đầu 2022.

6. Ford Explorer - 102.917 chiếc

Ford Explorer mới. Ảnh: Ford

Giống như Jeep Wrangler, Ford Explorer không bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhờ doanh số tăng trong năm 2020 so với 2019 nhờ sự xuất hiện của mẫu xe hoàn toàn mới. Dù doanh số ổn định trong 9 tháng đầu năm 2021 nhưng tính cả năm giảm nhẹ so với 2020. Sang 2022, doanh số Explorer giảm 35% trong quý một, nhưng với sức tăng 110% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2022 doanh số của Explorer chỉ giảm 13%.

5. Honda CR-V - 116.602 chiếc

Honda CR-V. Ảnh: Honda

Giống Nissan Rogue, CR-V là dòng xe bán chạy nhất của Honda tại Mỹ. CR-V kết thúc năm 2021 với mức tăng doanh số khiêm tốn. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã giảm 34% trong quý 4 năm 2021 và tiếp tục giảm 45,3% vào nửa đầu năm 2022.

4. Chevrolet Equinox - 116.678 chiếc

Chevrolet Equinox. Ảnh: Chevrolet

Trong gia đình Chevrolet, Equinox là mẫu xe bán chạy thứ hai sau Silverado tại thị trường Mỹ. Doanh số của Equinox giảm trong hai năm qua và chững lại trong nửa đầu năm 2022, mức giảm chỉ 1,7% so với 2021.

3. Toyota Highlander - 117.403 chiếc

Toyota Highlander. Ảnh: Toyota

Highlander kết thúc năm 2021 với mức tăng mạnh 24% và tăng 3,4% trong quý đầu tiên năm 2022, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số với 117.403 chiếc. Doanh số tháng 6 giảm 33,6% và giảm 18,7% nửa đầu năm 2022.

2. Jeep Grand Cherokee - 134.369 chiếc

Jeep Grand Cherokee. Ảnh: Jeep

Grand Cherokee, một trong những mẫu SUV nguyên bản và phổ biến tại Mỹ. Mẫu SUV lập kỷ lục doanh số với vị trí số một xe bán chạy nhất năm 2021. Quý hai 2022, doanh số Grand Cherokee tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, giúp doanh số nửa đầu năm 2022 tăng 24,5%.

1. Toyota RAV4 - 200.885 chiếc

Toyota RAV4. Ảnh: Toyota

Năm thứ 5 liên tiếp, RAV4 dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số hàng năm tại Mỹ. Sáu tháng đầu năm 2022, RAV4 bán được 200.885 chiếc, giảm 9% so với cùng kỳ 2021.

Minh Vũ