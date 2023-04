10 lời khuyên cho bài thi IELTS Speaking

Dùng câu trả lời mẫu, từ vựng cao siêu hay các từ đệm là những điều cần lưu ý với phần Speaking (Nói) của bài thi IELTS.

Dù thi IELTS trên giấy hay trên máy tính, bài thi Nói vẫn sẽ bao gồm ba phần.

Phần 1, thí sinh có một cuộc hội thoại 4-5 phút với giám khảo IELTS để trả lời các câu hỏi liên quan đến bản thân. Các chủ đề gồm công việc, gia đình, cuộc sống gia đình và sở thích cá nhân.

Phần 2, giám khảo đưa ra một chủ đề cụ thể, thí sinh có một phút để chuẩn bị ý và câu trả lời. Bạn có khoảng hai phút để trình bày về chủ đề mà bạn nhận được.

Phần 3, giám khảo IELTS sẽ hỏi các câu hỏi cụ thể hơn xoay quanh chủ đề bạn nhận được ở phần thi thứ hai, trong khoảng 4-5 phút.

Dưới đây là 10 lời khuyên cho bài thi Nói của IELTS:

1. Đừng dùng câu trả lời mẫu

Việc học thuộc lòng các câu trả lời mẫu và sử dụng chúng khiến các giám khảo không đánh giá đúng trình độ tiếng Anh của bạn. Các giám khảo sẽ nhìn ra và điều này có thể ảnh hưởng đến điểm số của bạn.

2. Đừng quá chú trọng dùng từ vựng lạ và cao siêu

Bạn có thể gây ấn tượng với giám khảo bằng cách dùng từ vựng cao siêu, tuy nhiên để an toàn, bạn nên tránh dùng những từ bạn không quen sử dụng trước đó. Lý do là bạn dễ phát âm sai hoặc dùng sai ngữ cảnh và các lỗi này có thể ảnh hưởng đến điểm số.

Thay vào đó, bạn nên dùng các nhóm từ vựng mà mình biết rõ và có liên quan đến chủ đề. Lập danh sách từ vựng hoặc bản đồ tư duy có thể giúp bạn có thêm vốn từ vựng và cụm từ liên quan trong các lĩnh vực cụ thể.

3. Dùng cấu trúc ngữ pháp đa dạng

Giám khảo IELTS sẽ đánh giá kỹ năng Nói trên 4 tiêu chí, gồm sự lưu loát và mạch lạc; vốn từ vựng; độ phong phú và tính chính xác của ngữ pháp; cách phát âm.

Vì vậy, bạn cần cố gắng sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp, thông qua các câu đơn và câu phức. Hãy lưu ý các lỗi mình thường gặp, luyện nói tiếng Anh với bạn bè, hoặc ghi âm lại để tìm ra lỗi và chỉnh sửa. Ngoài ra, bạn nên luyện nói về các chủ đề liên quan đến quá khứ, hiện tại, tương lai và dùng đúng các thì liên quan.

Thí sinh tham gia bài thi IELTS Speaking với giám khảo. Ảnh minh họa: IDP

4. Đừng lo lắng về kiểu giọng

Giám khảo thường tiếp xúc với nhiều giọng tiếng Anh khác nhau nên họ sẽ hiểu được những gì bạn nói. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những từ khó phát âm, đặt đúng trọng âm, ngữ điệu khi sử dụng. Cách tốt nhất là thực hành thường xuyên với bạn bè, họ sẽ góp ý nếu không hiểu bạn đang nói gì.

5. Dừng lại để suy nghĩ

Bạn có thể dừng lại một chút để suy nghĩ ý cần nói tiếp theo. Bạn cũng có thể dùng các cụm câu sau để có thêm thời gian suy nghĩ:

That's an interesting question

I have never thought about that, but...

Let me see

That's a good point

That's a difficult question, but I'll try and answer it

Well, some people say that is the case, however I think...

Let me think about that for a minute

6. Tránh dùng từ đệm

Chúng ta thường hay ngập ngừng khi không biết phải nói gì. Tuy nhiên, điều này cho giám khảo thấy rằng bạn đang không có đủ ngôn ngữ hoặc ý tưởng để nói. Vì vậy, hãy nói một cách tự tin, tránh dùng các từ đệm và hãy sử dụng các cụm từ được gợi ý ở lời khuyên trước. Các từ đệm nên tránh như like, you know, umm, ahh, ehh, well hay yeah. 7. Mở rộng câu trả lời

Khi câu trả lời của bạn quá ngắn, giám khảo có thể sẽ nghĩ rằng bạn không thể đưa ra nhiều chi tiết cho chủ đề của bài Nói. Bạn hãy cố gắng trả lời các câu hỏi của giám khảo một cách đầy đủ, mở rộng nội dung câu trả lời và đừng chờ giám khảo gợi ý cho bạn bằng một câu hỏi khác.

Nếu giám khảo hỏi "tại sao?" có nghĩa là họ đang gợi ý bạn nên đưa ra một lý do cho câu trả lời của mình và mở rộng ý cho câu trả lời đầy đủ hơn.

8. Mỉm cười có thể cải thiện phát âm

Việc mỉm cười có thể giúp bạn bình tĩnh hơn, đồng thời cũng giúp nhiều cho phát âm của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn phát âm rõ ràng, mở miệng vừa đủ để âm thanh thoát ra thật rõ. Khi cười, miệng chúng ta sẽ mở ra to hơn và giọng nói của bạn cũng có cảm giác thân thiện hơn.

Việc phát âm rõ và giọng điệu phù hợp sẽ cho giám khảo thấy bạn có khả năng sử dụng đa dạng các ngữ điệu trong giao tiếp.

9. Tránh giọng đều và đơn điệu

Thỉnh thoảng trong giao tiếp, chúng ta thường tạo ra các âm phẳng, đơn điệu và không có âm sắc. Điều này làm cho chúng ta khó có thể biểu đạt điều mình đang nói và người nghe cũng khó xác định được thông điệp nào của bạn là quan trọng.

Hãy cố gắng nhấn mạnh ở những từ nhất định và có điểm nghỉ để cuộc hội thoại trở nên thú vị hơn. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh và tạo sự khác biệt giữa các ý bằng cách nhấn âm các từ chính.

Ngoài ra, bạn cần tránh tông giọng đều và đơn điệu, thay đổi trọng âm và ngữ điệu để thêm phần nhấn mạnh, sử dụng tay để biểu đạt và bổ trợ cho nhịp diễn biến của bài Nói.

10. Thực hành các chủ đề quen thuộc

Phần 2 bài thi Nói thường yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể trong vòng hai phút. Hãy thực hành các chủ đề quen thuộc với bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp để cải thiện và biết cách dùng từ vựng phù hợp cho từng chủ đề cụ thể. Các chủ đề thường gặp trong bài thi Nói IELTS gồm du lịch, giáo dục, phương tiện vận chuyển, môi trường, đời sống gia đình, thể thao và giải trí, tội phạm và xử phạt, mạng Internet, quảng cáo và bán lẻ.

Theo IDP