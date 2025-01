10 lời chúc Tết Ất Tỵ bằng tiếng Anh

Thay vì câu nói "happy new year" quen thuộc, bạn có thể dùng 10 lời chúc Tết ngắn gọn sau với bạn bè và người thân:

1. I wish you a year full of health and prosperity!

Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng.

2. May all your wishes and dreams come true this year!

Chúc bạn năm nay vạn sự như ý.

3. May your new year be blessed with good health, tranquility, and abundant joy all year long!

Chúc bạn nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui dồi dào suốt cả năm.

4. May endless love, joy and laughter be always by your side this year.

Mong tình yêu, niềm vui và tiếng cười bất tận luôn ở bên bạn trong năm nay.

5. Wishing you a year filled with health, happiness with your loved ones!

Chúc bạn một năm đầy sức khỏe, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bên gia đình.

6. May the Year of Snake bring you endless luck, peace, and prosperity!

Chúc bạn năm con Rắn thật sung túc, tràn đầy bình an và may mắn.

7. Wishing you another year of excellent health, boundless happiness and abundant wealth!

Chúc bạn thêm một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc.

8. May this year bless you with financial security and a steady path toward success and prosperity.

Mong năm nay của bạn tiền tài ổn định, thịnh vượng và thành công.

9. May this year be the one where you reach new heights in your career and turn your ambitions into reality.

Chúc bạn đạt được những thành công mới trong sự nghiệp; công thành danh toại.

10. Wishing us continued success and groundbreaking achievements this year!

Chúc chúng ta tiếp tục thành công và đạt được những thành tựu đột phá trong năm nay!

Khánh Linh