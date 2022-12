10 lời chúc năm mới thay thế 'Happy New Year'

Nếu cảm thấy dùng "Happy New Year" đã quá quen thuộc, bạn có thể tham khảo 10 lời chúc khác dưới đây.

1. May you have a prosperous new year (Chúc bạn một năm thịnh vượng).

2. Wishing you a new year full of happiness, good health and prosperity (Chúc bạn một năm tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thật thịnh vượng).

3. May the new year bless you with health, wealth and happiness (Chúc bạn năm mới dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và tấn tài tấn lộc).

4. May the new year see you loving, giving and living (Chúc bạn năm mới luôn tràn ngập tình yêu thương, biết cho đi không điều kiện và luôn đủ đầy).

5. May you feel your new year with new adventures, accomplishments and learnings (Chúc bạn năm mới tràn đầy những điều thật mới mẻ, học tập và làm việc đều đạt thành tựu mới).

Ảnh: Freepik

6. Here's a toast to the future, a toast to the past, and a toast to our friends, far and near. The past a bright dream, may our friends remain faithful and clear.

(Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly cho một năm vừa qua, đón một năm mới sắp đến. Chúng ta hãy nâng ly vì tất cả bạn hữu, gần và xa. Hãy khép lại một năm đã qua. Chúc cho tất cả chúng ta luôn tràn đầy niềm tin và thật sáng tỏ trên con đường chúng ta bước đi).

7. May you and your family have a blessed new year (Chúc bạn và gia đình một năm mới thật nhiều phước lành).

8. Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8.760 hours of joy, 525.600 minutes of good luck, and 31.536.000 seconds of happiness.

(Chúc bạn 12 tháng thành công, 52 tuần tràn ngập tiếng cười, 365 ngày vui vẻ, 8.760 giờ hoan hỷ, 525.600 phút may mắn và 31.536.000 giây hạnh phúc).

9. Another year of success and happiness has passed. With every new year comes greater challenges and obstacles in life. I wish you courage, hope and faith to overcome all of the hurdles you may face. May you have a great year and a wonderful time ahead.

(Một năm thành công và hạnh phúc đã qua. Một năm mới tràn đầy cơ hội cùng với nhiều thách thức lại đến. Chúc bạn luôn vững vàng và tự tin đón nhận bất kỳ thử thách nào bạn gặp phải. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời).

10. I’m so excited to make new plans and new memories with you. Let's make this year as good as the last one.

(Tôi rất háo hức cùng các bạn lên kế hoạch và tạo ra những kỷ niệm mới cùng nhau. Chúng ta hãy sát cánh để năm nay cũng tốt đẹp và thành công như năm vừa qua).

Nghiêm Thị Mỹ Xuân