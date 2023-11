10 lời chúc mừng thầy cô ngày 20/11 bằng tiếng Anh

Thay vì nói "Happy Teachers Day", bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô vào dịp 20/11 qua những lời chúc bằng tiếng Anh dưới đây.

1. Thank you for being a shining light in my life and inspiring me to be the best version of myself (Cảm ơn thầy/cô đã là ánh sáng soi rọi cuộc đời em và khuyến khích em trở thành phiên bản tốt nhất của mình).

2. I never knew learning could be so fun before you. You're the absolute best teacher (Trước khi gặp thầy/cô, em không nghĩ việc học có thể vui đến vậy. Thầy/cô quả là giáo viên tuyệt vời nhất).

3. When I think back on this year, being in your classroom was the best part (Khi em nhìn lại một năm qua, những giờ học trên lớp cùng thầy/cô là điều tuyệt vời nhất).

4. To the best teacher a kid could ask for, I appreciate your creative and engaging lessons that made learning fun and exciting (Gửi đến thầy/cô giáo tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ có được. Em trân trọng những bài học sáng tạo, thú vị và đầy hấp dẫn mà thầy/cô đã dạy).

5. Thank you for being more than just a teacher - you are a friend, a mentor, and a role model! I am so grateful for everything you have done for me (Cảm ơn thầy/cô đã không chỉ là một nhà giáo, mà còn là người bạn, người hướng dẫn, một tấm gương để em noi theo! Em vô cùng biết ơn vì tất cả những gì thầy/cô đã làm cho em).

Ảnh: The Quint

6. Your passion for teaching and your dedication to my growth has inspired me in ways I cannot put into words. Thank you for shaping my future with your knowledge and care (Niềm đam mê giảng dạy và lòng tận tụy giúp đỡ học sinh của thầy/cô đã truyền cảm hứng cho em, theo cách không thể diễn tả thành lời. Cảm ơn thầy/cô đã giúp em định hình tương lai bằng tất cả tri thức và sự quan tâm chân thành).

7. I am immensely grateful for your patience and encouragement. You've shown me that with hard work and perseverance, I can overcome any challenge. Thank you for believing in my abilities (Em vô cùng biết ơn lòng kiên nhẫn và sự khích lệ của thầy/cô. Thầy/cô đã cho em thấy rằng chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, mọi thử thách đều có thể vượt qua).

8. Your belief in me during moments of self-doubt has meant the world. Thank you for seeing my potential and helping me realize it (Niềm tin thầy/ cô dành cho em có ý nghĩa rất lớn những khi em lo lắng. Cảm ơn thầy/cô đã nhìn thấy tiềm năng của em và giúp em nhận ra điều đó).

9. Your unwavering belief in my abilities has fueled my ambition and given me the courage to pursue my dreams. Thank you for being my biggest cheerleader and supporter (Niềm tin vững chắc của thầy/cô vào năng lực của em là nguồn động lực lớn để em theo đuổi ước mơ của mình. Cảm ơn thầy/cô đã luôn là người cổ vũ lớn nhất của em).

10. Your dedication to your craft and genuine love for teaching is evident in every lesson. Thank you for inspiring a thirst for knowledge within me and for making learning an exciting adventure (Mỗi bài học đều chất chứa lòng yêu nghề và sự cống hiến hết mình của thầy/cô với công việc. Em cảm ơn thầy/cô đã khơi dậy khát khao tri thức trong em và biến việc học trở thành một cuộc phiêu lưu thú vị).

Phương Anh (Theo The Pioneer Woman)