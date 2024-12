10 lời chúc mừng năm mới 2025 bằng tiếng Anh

Cùng với "Happy New Year", bạn có thể dùng 10 lời chúc bằng tiếng Anh sau để gửi tới bạn bè, gia đình, người thân và đồng nghiệp:

1. Out with the old, in with the new. Happy New Year!

(Cũ đi, mới đến. Chúc mừng năm mới!)

2. May the new year bring you peace, joy, and happiness.

(Mong năm mới mang đến cho bạn sự bình an, niềm vui và hạnh phúc.)

3. Wishing you a year full of blessings and beyond.

(Chúc bạn một năm tràn đầy phước lành và hơn thế nữa.)

4. Wishing you and your family health, happiness, and prosperity in the new year.

(Chúc bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới.)

5. Wishing you and yours a safe, healthy, and prosperous new year!

(Chúc bạn và gia đình một năm mới an toàn, khỏe mạnh và thịnh vượng!)

6. Wishing you a fresh start with renewed energy and confidence throughout the New Year.

(Chúc bạn một khởi đầu mới với năng lượng và sự tự tin trong suốt năm mới.)

7. May your coming year be filled with new professional and personal successes. I wish you a prosperous 2025 full of achievements and satisfaction.

(Mong năm tới của bạn sẽ tràn ngập những thành công mới trong sự nghiệp và cá nhân. Tôi chúc bạn một năm 2025 thịnh vượng với nhiều thành tựu và sự hài lòng.)

8. I wish you all an excellent end of the year and a 2025 full of new opportunities and successes. Happy New Year!

(Tôi chúc tất cả các bạn một kết thúc năm tuyệt vời và một năm 2025 tràn đầy cơ hội và thành công mới. Chúc mừng năm mới!)

9. Thank you for another year of unconditional love and support. May this 2025 keep us united and bring us more unforgettable moments together.

(Cảm ơn bạn vì đã tiếp tục yêu thương và ủng hộ tôi vô điều kiện thêm một năm nữa. Mong năm 2025 này sẽ giúp chúng ta gắn bó và mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa.)

10. You are my greatest blessing. May this new year bring us more laughter, hugs and moments to treasure.

(Anh/em/con là phước lành lớn nhất của em/anh/cha mẹ. Mong năm mới này mang đến cho chúng ta nhiều tiếng cười, cái ôm và những khoảnh khắc đáng trân trọng.)

Khánh Linh