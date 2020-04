10 loại ống thép luồn dây điện làm nên thương hiệu Cát Vạn Lợi

Ngày nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại. Việc xây dựng các tòa nhà hiện đại đòi hỏi nhiều yếu tố về thẩm mỹ, kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tuổi thọ và chống nhiễu điện từ. Trong đó, tính an toàn điện là một trong những vấn đề cần được lưu ý và quan tâm trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

Các tòa nhà cao tầng hiện đại ngày nay thường có thiết kế độc đáo cũng như lắp đặt nhiều thiết bị điện thông minh, chẳng hạn như những thiết kế lắp đặt âm tường giúp tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Nhưng dù có chú trọng thẩm mỹ đến đâu thì ống thép luồn dây điện vẫn luôn được các nhà thầu và kỹ sư cơ điện lựa chọn, là một trong những vật tư cơ điện then chốt cho quá trình lặp đặt hệ thống cơ điện cho tòa nhà.

Không phải hiển nhiên mà ống thép luồn dây điện lại được sử dụng ở Anh và Mỹ từ những năm 1940. Điều đầu tiên khi nói đến ống thép luồn dây điện, chính là khả năng bảo vệ dây dẫn điện cũng như độ bền của ống lên đến 50 năm, giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa và thay thế. Ống thép luồn dây điện có thể sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau như trong nhà, ngoài trời, nơi gần biển, thậm chí là trong các nhà máy nhiệt điện, lọc dầu. Ống thép luồn dây điện có thể bảo vệ tốt hệ thống dây cáp điện bên trong ở mọi nhiệt độ. Đặc biệt, đây là vật liệu không cháy, không sinh khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra.

Hiểu được tầm quan trọng của ống thép luồn dây điện cũng như tốc độ tăng trưởng và xây dựng các công trình tại Việt Nam, Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã xây dựng nhà máy và sản xuất ống thép luồn dây điện.

Ống thép luồn dây điện CVL và phụ kiện.

Dưới đây là 10 loại ống thép luồn dây điện được sử dụng phổ biến tại các công trình ở Việt Nam:

Ống thép luồn dây điện CVL EMT tiêu chuẩn UL 797 (Underwriters Laboratory)/ANSI C80.3 (Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ)

Là loại ống trơn, thành ống mỏng và có trọng lượng nhẹ, chuyên dùng ở trong nhà và rất phù hợp các công trình dân dụng như cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư... Sản phẩm có giá thành rẻ và thời gian thi công lắp đặt nhanh chóng. Ống được lắp đặt bằng cách sử dụng các phụ kiện, khớp nối dạng vít hoặc dạng siết.

Ống thép luồn dây điện CVL IMC tiêu chuẩn UL 1242 (Underwriters Laboratory)/ANSI C80.6 (Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ)

Ống có thành ống dày trung bình, được cán ren ở 2 đầu, dễ dàng liên kết với các phụ kiện thông qua các bước ren với nhau. Ống thép IMC được dùng trong nhà hoặc những nơi có mái che. Nếu muốn dùng đi dây điện ngoài trời hoặc những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt thì ống IMC cần được mạ kẽm nhúng nóng.

Ống thép luồn dây điện CVL RSC tiêu chuẩn UL 6 (Underwriters Laboratory)/ANSI C80.1

Sản phẩm có thành dày nhất, cũng được cán ren 2 đầu. Ống còn được mạ kẽm nhúng nóng bên trong và bên ngoài, thường được dùng cho những công trình công nghiệp nặng, khu vực đặc biệt cần phòng chống cháy nổ, ở nơi có độ muối cao, khu vực ẩm ướt như các công trình nhà máy công nghiệp nặng đòi hỏi tuổi thọ và an toàn cao.

Ống thép luồn dây điện CVL BS4568 Class 3 (Tiêu chuẩn Anh)

Là loại ống dày trung bình và được ren sẵn ở hai đầu, có bước ren theo tiêu chuẩn ISO và kích thước gần tương đương ống thép luồn dây điện JISC 8305 loại C. Ống được sản xuất từ thép mạ kẽm nguội, thường được lắp đặt trong tòa nhà thương mại và nhà máy thông thường.

Ống thép luồn dây điện CVL BS4568 Class 4 (Tiêu chuẩn Anh)

Đây là loại ống ren với thành ống dày trung bình. Ống được làm từ vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng trong và ngoài. Ống sử dụng trong nhà, ngoài trời và những môi trường đặc biệt như: khu vực có cường độ va đập cơ khí cao, khu vực ẩm ướt, gần biển, nơi có độ ăn mòn cao. Đặc biệt, sản phẩm lắp đặt cho hầu hết các khu vực chống cháy nổ.

Ống có thể sử dụng chung phụ kiện với ống thép BS4568 Class 3. Nhưng ở những khu vực đặc biệt, có độ ăn mòn cao cần phải sử dụng phụ kiện bằng gang mạ kẽm nhúng nóng để hỗ trợ khả năng bảo vệ cho cáp điện, kín nước và chống ăn mòn cao.

Ống thép luồn dây điện CVL BS EN 61386 tiêu chuẩn BS EN 61386 (Tiêu chuẩn Anh và châu Âu)

Là loại ống tương đương với ống BS4568 Class 4. Ngoài sử dụng trong các môi trường đặc biệt, ống còn phù hợp để lắp đặt cho các công trình công nghiệp nặng.

Ống thép luồn dây điện CVL IEC 61386 tiêu chuẩn IEC 61386 (Tiêu chuẩn Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế)

Là loại ống có tiêu chuẩn kỹ thuật, đường kính, độ dày và chiều dài tương đương với ống BS EN 61386. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn TCVN chấp nhận IEC để chuyển dịch thành tiêu chuẩn Việt Nam. Do vậy, tiêu chuẩn áp dụng cho ống thép luồn dây điện tại Việt Nam là TCVN 7417:2010 tương đương với tiêu chuẩn IEC 61386:2008.

Cát Vạn Lợi sản xuất và gia công cung cấp trọn gói hệ thống vật tư cơ điện M&E.

Ống thép luồn dây điện CVL JIS C 8305 (Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản)

Ống có 2 loại phổ biến là loại trơn (loại E) và loại ren (loại C). Ống JIS C 8305 loại E là ống trơn, kích thước 19-50 mm, được làm từ thép mạ kẽm hoặc nhúng nóng. Ống JIS C 8305 loại C là ống ren, kích thước 19-75 mm tương đương ống thép luồn dây điện BS4568 Class 3, thành ống dày hơn loại E. Ống được nhúng nóng kẽm bên trong và bên ngoài tùy theo yêu cầu kỹ thuật thi công cao hơn loại ống trơn E như phòng máy phát điện, ngoài trời hoặc nơi kín nước.

Ống Inox luồn dây điện CVL

Ống luồn dây điện bằng Inox 304 do Cát Vạn Lợi sản xuất cũng có 2 loại: ống inox loại trơn theo tiêu chuẩn JISC 8305-E và ống inox loại ren theo tiêu chuẩn ANSI C 80.6/UL 1242.

Theo ông Lê Mai Hữu Lâm, đại diện Cát Vạn Lợi, ống thép luồn dây điện CVL đạt chất lượng cao, cùng với thiết kế đa dạng đã trở thành nhãn hiệu được các kỹ sư cơ điện tin dùng. Tất cả sản phẩm của Cát Vạn Lợi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành điện Anh, Mỹ, Nhật Bản.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi với công suất 8.000 tấn một năm chuyên sản xuất các loại ống thép luồn dây điện và phụ kiện theo tiêu chuẩn thế giới. Nhà máy được giám sát nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ nguồn nguyên liệu cho đến thành phẩm đảm bảo chất lượng đồng đều. Ngoài ra, nhà máy đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert), thuộc Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp chứng nhận hợp chuẩn ANSI C80.1-2015, BS4568-1:1970, IEC 61386-1:2008, BS EN 61386-21:2010 và JIS C8305:1999.

Ông Lâm chia sẻ thêm, trong mảng sản xuất, Cát vạn Lợi tự chủ đến 90% nguyên phụ liệu để sản xuất tại nhà máy. Do vậy sản phẩm ống thép luồn dây điện và các sản phẩm vật tư cơ điện của thương hiệu này đều có giá thành phù hợp với hầu hết khả năng tài chính của nhà thầu, đồng thời giúp họ tiết kiệm thời gian, đảm bảo kịp tiến độ thi công so với sử dụng hàng nhập khẩu từ các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia... Việc mua tất cả sản phẩm tại cùng một nhà sản xuất sẽ giúp cho công trình đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Được xem như là một trong những đơn vị tiên phong việc sản xuất các sản phẩm vật tư cơ điện, với phương châm "Vì một nền kinh tế Việt Nam tự cường - Vì một nền công nghiệp cơ khí phụ trợ Việt Nam - Khát vọng thay thế hàng nhập khẩu", Cát Vạn Lợi luôn chú trọng trong từng khâu sản xuất với mong muốn góp phần nâng cao thương hiệu Việt từng bước xuất khẩu ra thế giới.

Sau hơn 13 năm sản xuất, Cát Vạn Lợi trở thành nhà cung cấp chính sản phẩm ống thép luồn dây điện cho hơn 20 nhà thầu Nhật Bản và hàng trăm nhà thầu lớn nhỏ tại Việt Nam, cùng hàng nghìn công trình trong - ngoài nước. Đó là tuyến đường sắt đô thị Metro (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến đường sắt đô thị Metro (Nhổn - Ga Hà Nội), nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), sân bay quốc tế Cam Ranh, tòa nhà Quốc Hội Lào, nhà máy Boxpak (Myanmar)...

Công ty CP Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi:

Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP HCM

Văn phòng: số 61, đường số 7, khu dân cư Cityland, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM

Website: https://www.catvanloi.com. Điện thoại: (028) 2253 3939

Chăm sóc khách hàng: 1900-5555-49. Email: baogia@catvanloi.com

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)