10 lễ hội từ Bắc vào Nam dịp tháng Giêng

Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội

Lễ hội diễn ra từ ngày 18/2 đến hết 11/5 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 Âm lịch). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ khu Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, xã Mỹ Đức với 4 tuyến tham quan và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Ngoài tuyến Thiên Trù - Hương Tích, du khách có thêm lựa chọn tại các điểm như chùa Thanh Sơn, động Hương Đài, chùa Long Vân, chùa Cây Khế, động Người Xưa và chùa Tuyết Sơn.

Sau lễ hội truyền thống, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, thể thao và nghệ thuật nhằm kéo dài mùa du lịch, hướng tới mục tiêu đón khách quanh năm.

Giá vé dịch vụ dành cho du khách tham quan tuyến Hương Tích là 230.000 đồng một người lớn. Ảnh: Giang Huy