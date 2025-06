10 lâu đài đẹp nhất thế giới

Ksar Aït-Ben-Haddou, Morocco

Công trình bằng đất sét khổng lồ nằm sát rìa sa mạc Sahara này từng xuất hiện trong hơn chục bộ phim và loạt phim truyền hình nổi tiếng, bao gồm Game of Thrones, Gladiator và The Man Who Would Be King.

Các nhà nghỉ mang phong cách Berber phục vụ khách du lịch ghé thăm ksar (thành cổ có tường bao) được xây dựng từ thế kỷ XVII như trạm dừng chân cho các đoàn lữ hành trên tuyến đường từ Marrakech đến Sudan. Ảnh: Archeyes