10 kỷ lục thể thao khó phá nhất

18 major của golfer Jack Nicklaus (áo hồng cánh sen). Cựu golf thủ người Mỹ giữ kỷ lục giành 18 danh hiệu lớn từ năm 1986, gồm sáu The Masters, năm PGA Championship, bốn US Open và ba The Open Championship.

Năm 2008, Tiger Woods từng đặt tham vọng phá kỷ lục sau khi giành 14 danh hiệu lớn trong 11 năm. Tuy nhiên, sóng gió trong cuộc sống cá nhân và những chấn thương liên tục đã làm giảm sự phát triển của Woods. Mãi đến năm 2019, anh mới giành được danh hiệu thứ 15 khi đăng quang The Masters.