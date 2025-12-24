10 kiểu phối hút mắt cho đêm Giáng sinh

Năm nay, thời tiết Giáng sinh thuận lợi ở khắp miền, bạn có thể chọn đa dạng phong cách để tận hưởng dịp lễ bên người thân và bạn bè. Để phù hợp với không khí, đồng thời tôn da, bạn nên chọn trang phục tông trắng và đỏ thay vì xanh lá, dù sắc này cũng là màu của Noel.
Những người tự tin với đôi chân hãy thử kiểu váy chiết eo cổ điển màu đỏ, ngắn trên gối, kết hợp tương phản với giày và túi trắng.
Năm nay, thời tiết Giáng sinh thuận lợi ở khắp miền, bạn có thể chọn đa dạng phong cách để tận hưởng dịp lễ bên người thân và bạn bè. Để phù hợp với không khí, đồng thời tôn da, bạn nên chọn trang phục tông trắng và đỏ thay vì xanh lá, dù sắc này cũng là màu của Noel.
Những người tự tin với đôi chân hãy thử kiểu váy chiết eo cổ điển màu đỏ, ngắn trên gối, kết hợp tương phản với giày và túi trắng.
Váy cổ yếm màu đỏ phối đồng bộ giày mũi nhọn cũng là một gợi ý hấp dẫn, giúp bạn tôn vai và vòng một. Nếu không muốn hở chân nhiều, bạn có thể phối thêm quần tất da chân màu đen.
Váy cổ yếm màu đỏ phối đồng bộ giày mũi nhọn cũng là một gợi ý hấp dẫn, giúp bạn tôn vai và vòng một. Nếu không muốn hở chân nhiều, bạn có thể phối thêm quần tất da chân màu đen.
Người theo đuổi phong cách gợi cảm còn có thể chọn đầm hai dây dáng xòe dài tới cổ chân, phối giày búp bê đồng màu. Cách này phù hợp với những người muốn che khuyết điểm ở chân.
Người theo đuổi phong cách gợi cảm còn có thể chọn đầm hai dây dáng xòe dài tới cổ chân, phối giày búp bê đồng màu. Cách này phù hợp với những người muốn che khuyết điểm ở chân.
Set váy len đính hoa 3D trễ vai phối giày platform dành cho những người chuộng phong cách điệu đàng và gần gũi.
Set váy len đính hoa 3D trễ vai phối giày platform dành cho những người chuộng phong cách điệu đàng và gần gũi.
Không nhất thiết mặc cả bộ màu đỏ, bạn có thể chọn sắc này trên phụ kiện, như giày, túi, làm điểm nhấn cho trang phục. Ngoài trắng, đen, bạn có thể chọn màu xám, tạo vẻ thanh lịch.
Không nhất thiết mặc cả bộ màu đỏ, bạn có thể chọn sắc này trên phụ kiện, như giày, túi, làm điểm nhấn cho trang phục. Ngoài trắng, đen, bạn có thể chọn màu xám, tạo vẻ thanh lịch.
Bộ cánh gồm cardigan, chân váy kẻ caro và sơ mi trắng dành cho người chuộng phong cách vintage.
Bộ cánh gồm cardigan, chân váy kẻ caro và sơ mi trắng dành cho người chuộng phong cách vintage.
Áo khoác dáng váy phối bốt lông và tất trắng là cách mặc đặc trưng của các em nhỏ và thanh niên mỗi dịp Giáng sinh. Phong cách này toát lên nét dễ thương, thích hợp trong ngày rét.
Áo khoác dáng váy phối bốt lông và tất trắng là cách mặc đặc trưng của các em nhỏ và thanh niên mỗi dịp Giáng sinh. Phong cách này toát lên nét dễ thương, thích hợp trong ngày rét.
Bạn còn có thể kết hợp mốt "áo len xấu" - thiết kế hot dịp cuối năm - và quần shorts, tất cao đến gối. Trang phục hướng đến sự năng động, linh hoạt, giúp bạn thuận tiện trong các hoạt động vui chơi ngày lễ.
Bạn còn có thể kết hợp mốt "áo len xấu" - thiết kế hot dịp cuối năm - và quần shorts, tất cao đến gối. Trang phục hướng đến sự năng động, linh hoạt, giúp bạn thuận tiện trong các hoạt động vui chơi ngày lễ.
Phong cách "công chúa tuyết" với cả bộ màu trắng, gồm áo thun đơn giản, chân váy tweed và tất cao tới gối. Bạn nên dùng vòng cổ đá nhỏ để tạo điểm nhấn lấp lánh cho bộ đồ.
Phong cách "công chúa tuyết" với cả bộ màu trắng, gồm áo thun đơn giản, chân váy tweed và tất cao tới gối. Bạn nên dùng vòng cổ đá nhỏ để tạo điểm nhấn lấp lánh cho bộ đồ.
Một trong những cách dễ áp dụng còn có váy len trắng trễ vai, mũ beret và giày búp bê đồng màu.
Một trong những cách dễ áp dụng còn có váy len trắng trễ vai, mũ beret và giày búp bê đồng màu.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest