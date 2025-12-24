10 kiểu phối hút mắt cho đêm Giáng sinh

Năm nay, thời tiết Giáng sinh thuận lợi ở khắp miền, bạn có thể chọn đa dạng phong cách để tận hưởng dịp lễ bên người thân và bạn bè. Để phù hợp với không khí, đồng thời tôn da, bạn nên chọn trang phục tông trắng và đỏ thay vì xanh lá, dù sắc này cũng là màu của Noel.

Những người tự tin với đôi chân hãy thử kiểu váy chiết eo cổ điển màu đỏ, ngắn trên gối, kết hợp tương phản với giày và túi trắng.