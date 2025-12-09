10 kiểu phối đồ đi làm theo phong cách 'giàu ngầm'

Phong cách quiet luxury (giàu ngầm) được xem là xu hướng giới văn phòng ưa chuộng nhất năm nay. Chỉ cần vài món đồ cơ bản màu trung tính như đen, trắng, kem, be, nâu, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những bộ cánh sang trọng mà không cần phải sử dụng đồ hiệu.
Đến văn phòng mùa đông, bạn có thể chọn áo len cổ lọ sơ sơ vin quần vải ống suông, thắt lưng cùng tông, giày cao gót, tạo điểm nhấn bằng áo tương phản buộc quanh cổ.
Cũng với các món đồ như trên, chọn áo dáng rộng buông ngoài quần thay vì sơ vin, phối giày mũi nhọn, bạn đã có một diện mạo khác.
Áo len cổ lọ dáng ôm phối chân váy dáng cột cùng tông, blazer, giày cao gót phù hợp trong những buổi họp, tiếp đối tác.
Tương tự, áo len mỏng và chân váy denim, nhấn bằng blazer màu xanh olive, bốt cao cổ, tạo cảm giác phóng khoáng, thải mái hơn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.
Các cô gái còn có thể thử kiểu áo khoác da mềm dáng suông dài thắt đai đi kèm quần lụa ống suông.
Với áo khoác da dáng Harrington có cổ và túi, hãy phối nhiều layer với sơ mi và áo giữ nhiệt, kèm chân váy dáng cột.
Áo khoác da dáng boxy thích hợp đi cùng quần jeans ống rộng.
Một trong những cách dễ nhất là mặc cả bộ váy áo len tối giản, kết hợp khăn choàng đồng điệu.
Diện cả bộ màu xám với áo len, quần vải, trench coat, nhấn bằng túi xách và giày đỏ nâu.
Cách được nhiều fashionista áp dụng còn có áo len mỏng ôm sát phối chân váy mini, áo khoác dáng dài tối giản đi kèm thắt lưng và giày slingback.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest