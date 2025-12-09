10 kiểu phối đồ đi làm theo phong cách 'giàu ngầm'

Phong cách quiet luxury (giàu ngầm) được xem là xu hướng giới văn phòng ưa chuộng nhất năm nay. Chỉ cần vài món đồ cơ bản màu trung tính như đen, trắng, kem, be, nâu, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những bộ cánh sang trọng mà không cần phải sử dụng đồ hiệu.

Đến văn phòng mùa đông, bạn có thể chọn áo len cổ lọ sơ sơ vin quần vải ống suông, thắt lưng cùng tông, giày cao gót, tạo điểm nhấn bằng áo tương phản buộc quanh cổ.