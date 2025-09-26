10 kiểu mốt thịnh hành Thu Đông 2025

Rộ lên từ năm 2023, áo đồng bộ khăn quàng tiếp tục là mốt hot năm nay. Phong cách này được nhiều người Hàn ưa chuộng. Tại Việt Nam, một số nhà thiết kế và người nổi tiếng, trong đó có Lâm Gia Khang, Hồ Ngọc Hà đã lăng xê mốt này. Phong cách được nhiều người yêu thích vì tiện lợi, tạo ra vẻ ngoài "giàu ngầm". Ảnh: Instagram Ho Ngoc Ha