10 kiểu mốt thịnh hành Thu Đông 2025

Theo Vogue, bộ đồ nỉ là một trong những phong cách phổ biến vào mùa lạnh. So với mọi năm, năm nay nhiều hãng như Zara, Uniqlo tung ra kiểu dáng, màu sắc phong phú hơn, xếp chúng vào nhóm mặt hàng chủ lực và mở bán từ đầu thu. Kiểu mặc hướng đến sự tiện lợi, thoải mái, đa năng, phù hợp với nhu cầu của số đông. Jisoo - thành viên nhóm Blackpink - thuộc nhóm sao Hàn cập nhật nhanh xu hướng này với bộ đồ nỉ màu xám phối giày thể thao đồng điệu. Ảnh: Instagram Jisoo
Rộ lên từ năm 2023, áo đồng bộ khăn quàng tiếp tục là mốt hot năm nay. Phong cách này được nhiều người Hàn ưa chuộng. Tại Việt Nam, một số nhà thiết kế và người nổi tiếng, trong đó có Lâm Gia Khang, Hồ Ngọc Hà đã lăng xê mốt này. Phong cách được nhiều người yêu thích vì tiện lợi, tạo ra vẻ ngoài "giàu ngầm". Ảnh: Instagram Ho Ngoc Ha
Chân váy dáng cột được chị em công sở yêu thích hai năm nay. Kiểu dáng giúp người mặc "kéo dài" chân, dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. Ngoài đi làm, bạn còn có thể phối chúng với các loại áo phá cách khi đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè, dự tiệc.
Trang phục họa tiết kẻ đặc biệt được giới trẻ yêu thích vì năng động, trông bắt mắt. Theo WWW, sơ mi và quần ống suông kẻ làm từ vải flannel là những món kinh điển mỗi khi mùa lạnh về.
Chịu ảnh hưởng từ xu hướng thập niên 2000, áo polo vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hot. Nếu Xuân Hè, thiết kế này được lăng xê bằng chất liệu cotton mỏng nhẹ, sang mùa lạnh, chúng thể hiện trên len với họa tiết quả trám, Bắc Âu. Kiểu áo này cũng đại diện cho phong cách peppy - xu hướng đang được giới thượng lưu ưa chuộng.
Blazer không cổ sẽ soán ngôi blazer có ve cổ thông thường. Tùy vào màu sắc, họa tiết, đường cắt, chúng có thể khiến bạn ghi điểm hoặc mắc lỗi vì trông già đi vài tuổi.
Áo khoác lông nhân tạo tiếp tục giữ vững vị trí trong danh sách các món đồ hot của mùa lạnh. Ưu điểm của chúng là tạo ra vẻ ngoài thời thượng, giữ ấm tốt.
Thay vì diện áo len cao cổ, năm nay bạn có thể trải nghiệm áo khoác cao cổ dáng ngắn. Thiết kế linh hoạt với phần cổ cài cúc, giúp bạn tùy chỉnh theo sở thích, hoàn cảnh.
Quần ống loe mỏng được giới trẻ Trung Quốc và phương Tây yêu thích vài năm trở lại đây. Chúng thường được làm từ vải lanh, thun co giãn. Các cô gái ưa chuộng mốt này vì "hack" dáng hiệu quả.
Váy áo ren thường là mốt của mùa hè, nay được lăng xê trong cả mùa đông. Để giữ ấm, bạn có thể dùng các loại quần tất giữ nhiệt hoặc mặc theo mốt váy trùm quần.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest