10 kiểu mặc áo khoác len đi làm

Áo khoác len được xem là thiết kế cơ bản và kinh điển trong tủ đồ thu đông. Năm nay, thiết kế được phát triển kiểu dáng phong phú hơn mọi năm về độ dài, kiểu đan, cúc áo hay khóa kéo, dáng cổ.

Một trong những cách phổ biến là phối sơ mi với áo khoác cổ chữ V, quần jeans ống rộng, giày loafer hoặc bốt cổ thấp. Để thêm ấn tượng, bạn có thể phối khăn hoặc cà vạt khi tới văn phòng.