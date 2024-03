10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2024

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai được ví như "một ốc đảo yên bình và sang trọng" nằm bên bờ biển của Hội An. Nơi đây cách phố cổ Hội An khoảng 8 km và là cửa ngõ dẫn vào 3 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận: Phố cổ Hội An, Cố đô Huế và thánh địa Mỹ Sơn.

Các trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi lưu trú tại đây là chèo thuyền kayak, khám phá cố đô Huế, phố cổ Hội An hoặc tận hưởng những phút giây yên tĩnh trong biệt thự.