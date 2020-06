10 khẩu hiệu ấn tượng kêu gọi bảo vệ sức khỏe gan

Ai ơi chớ có uống say Thương gan cố gắng ngày ngày giúp ta Thải độc, giúp người khoẻ ra Dùng boganic nhà ta cùng cười

Boganic - Thải độc gan - Luôn sẵn sàng - Cho cuộc sống Lá gan quan trọng lắm nha Thải độc cơ thể cho ta mỗi ngày Thế mà cứ uống hăng say Bao nhiêu chất độc ngấm ngay vào người Nhớ lấy bí quyết bạn ơi Lá gan khỏe mạnh cho đời thêm vui Bia rượu hạn chế tới lui Uống Boganic gan thời chẳng lo Thể dục mỗi sáng nhớ cho Sống xanh, sống sạch không lo lắng gì Thuốc lá từ chối khắc ghi hạn chế dầu mỡ mỗi khi chiên xào Boganic hiệu quả cao Thải độc cơ thể tốt sao! Nhớ dùng

Bo ga nic Tra pha co

5

Ai ơi nhớ lấy câu này

Lá gan khỏe mạnh, mỗi ngày an yên.

Điều gì lưu ý trước tiên

Rượu bia hạn chế, phí tiền ích chi

Thải độc vượt quá phạm vi

Gan không chịu nổi bởi vì cồn cao.

Thứ hai kiểm soát gắt gao

Vấn đề dùng thuốc đâu nào vô tư

Uống theo y lệnh, đừng dư

Quá liều quy định mệt đừ gan ta.

Phòng ngừa viêm gan B, A

Vacxin chủ động thế là an tâm.

Định kỳ cứ mỗi nửa năm

Kiểm tra sức khỏe tránh mầm bệnh nguy.

Gan nhiễm mỡ hãy thực thi

Kiêng khem chất béo, mập phì mệt thân.

Kiểm soát đường huyết, số cân

Mức an toàn để bớt phần phiền lo.

Và thêm một cách hay ho

Uống BOGANIC tốt cho mọi nhà.

Thảo dược tinh túy đấy mà

Mát gan thải độc thật là tuyệt sao.

Sống lành mạnh, thỏa ước ao

Tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào khỏe vui.

Le Ngoc Bich Van