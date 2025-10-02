10 khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Khách sạn Xanh (Thân thiện môi trường) tốt nhất được Cục Du lịch Quốc gia trao cho 10 đơn vị trong chương trình Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025, hôm 27/9. Kết quả xét chọn được tiến hành công khai, với sự tham gia của hội đồng với đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Các tiêu chí gồm chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam, áp dụng công nghệ...
Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh (Khánh Hòa)
Ana Mandara Cam Ranh nằm ở Bãi Dài, được công nhận là "Best Eco-Friendly Resort in Vietnam" năm 2024 nhờ cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Khu nghỉ lấy cảm hứng từ văn hóa làng chài miền Trung Việt Nam, sử dụng vật liệu địa phương và thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến cảnh quan núi non và biển cả. Resort áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nước và giảm chất thải, tái chế nước mưa và xử lý rác thải hữu cơ.
Salinda Resort Phu Quoc Island (An Giang)
Khu nghỉ dưỡng nằm ở trung tâm đảo Phú Quốc thân thiện môi trường nhờ cam kết phát triển bền vững từ thiết kế đến hoạt động. Resort sử dụng tấm gỗ Accoya (gỗ bền vững, chống chịu thời tiết cao) và tường đá điều hòa nhiệt độ tự nhiên, giúp giảm tiêu thụ năng lượng. Hơn 80% diện tích được bao phủ bởi vườn cây đa tầng, hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên, giảm thiểu xâm phạm hệ sinh thái ven biển đảo Phú Quốc.
Khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội)
Sofitel Legend Metropole Hanoi được công nhận là một trong những khách sạn sang trọng hàng đầu với cam kết phát triển bền vững. Khách sạn từng đạt chứng nhận Green Globe, tiêu chuẩn toàn cầu công nhận nỗ lực bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và tác động tích cực đến cộng đồng, giải thưởng ASEAN Green Hotel Award và Hanoi City Green Energy Award nhờ các sáng kiến giảm thiểu "dấu chân carbon" và bảo tồn tài nguyên. Ảnh: Giang Huy
Khách sạn Hotel de l'Opera Hanoi (Hà Nội)
Khách sạn boutique 5 sao mang phong cách Pháp nằm ở trung tâm Hà Nội có cam kết với chương trình Planet 21 - sáng kiến toàn cầu về phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ tài nguyên và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Hệ thống chiếu sáng, công tắc tiết kiệm năng lượng, khuyến khích khách tái sử dụng khăn tắm và ga giường để giảm tiêu thụ nước và năng lượng. Hệ thống thùng rác phân loại tái chế được bố trí trong phòng.
Khách sạn Cửu Long - Majestic Sài Gòn (TP HCM)
Khách sạn hoạt động từ năm 1925 nằm ở trung tâm TP HCM có nhiều sáng kiến xanh, phù hợp xu hướng du lịch bền vững tại Việt Nam. Khách sạn sử dụng chai nước tái chế, áp dụng chương trình tái sử dụng khăn tắm và ga giường. Với vị trí ven sông Sài Gòn, khách sạn ưu tiên bảo tồn cảnh quan tự nhiên qua thiết kế không xâm phạm hệ sinh thái. Các hoạt động như tour tham quan địa danh lịch sử bằng xe đạp hoặc đi bộ được khuyến khích.
Khách sạn Azerai La Residence Hue (Huế)
Trải dài hơn 200 m dọc theo bờ sông Hương, khách sạn 90 năm tuổi có 122 phòng, bài trí đơn giản, hiện đại. Thông qua chương trình "Sustainability", Azerai ưu tiên các quyết định phát triển và vận hành có trách nhiệm, nhằm bảo tồn môi trường sông nước và hệ sinh thái Huế, đồng thời giảm thiểu dấu chân carbon. Khách sạn áp dụng các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng, như hệ thống chiếu sáng hiệu quả và quản lý tài nguyên nước, cung cấp nước uống đóng chai tự sản xuất.
Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort (Đà Nẵng)
Silk Sense Hoi An River Resort nhận chứng chỉ "Travelife Gold for Accommodation Sustainability" từ tổ chức quốc tế về du lịch bền vững. Khu nghỉ chú trọng giảm thiểu tác động đến môi trường, cải thiện tác động kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương, và bảo tồn sự đa dạng sinh học. Các phòng nghỉ được thiết kế tận dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên, loại bỏ việc sử dụng nhựa, thay vào đó là vật liệu thân thiện môi trường như gốm và thủy tinh.
Khách sạn Victoria Châu Đốc (An Giang)
Victoria Châu Đốc Hotel là khu nghỉ mang phong cách kiến trúc thuộc địa Pháp nằm bên bờ sông Hậu. Khách sạn cam kết bảo vệ môi trường thông qua chương trình Travelife, một chứng nhận bền vững quốc tế đánh giá tác động đến môi trường, cộng đồng, di sản văn hóa và kinh tế địa phương. Khách sạn tổ chức các tour sinh thái, tour bộ hành, khuyến khích du khách di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ.
Khu nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang (Khánh Hòa)
Khu nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm, nằm trên đảo giữa thành phố Nha Trang. Resort cam kết phát triển bền vững, giảm chất thải nhựa và thúc đẩy lối sống xanh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái vịnh Nha Trang. Champa Island Nha Trang còn áp dụng rộng rãi các sản phẩm thay thế như cốc giấy, túi vải, hộp từ bã mía, tạo việc làm cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh. Resort ưu tiên nguyên liệu địa phương trong ẩm thực, hỗ trợ nông dân, giảm vận chuyển.
Khách sạn H'mong Village (Tuyên Quang)
Đây là khu nghỉ nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, là một trong những điểm đến du lịch xanh hàng đầu, với giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN. Resort sử dụng vật liệu thân thiện như nhà trình tường đất, ngói âm dương, cỏ lợp mái và đá lát sân. Khuôn viên được bao phủ bởi hệ thống cây xanh đa dạng. Mỗi du khách tham gia chương trình trồng một cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường, hỗ trợ đa dạng sinh học và chống xói mòn ở cao nguyên đá.
Tâm Anh
Ảnh: Khách sạn