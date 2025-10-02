10 khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Khách sạn Xanh (Thân thiện môi trường) tốt nhất được Cục Du lịch Quốc gia trao cho 10 đơn vị trong chương trình Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025, hôm 27/9. Kết quả xét chọn được tiến hành công khai, với sự tham gia của hội đồng với đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Các tiêu chí gồm chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam, áp dụng công nghệ...

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh (Khánh Hòa)

Ana Mandara Cam Ranh nằm ở Bãi Dài, được công nhận là "Best Eco-Friendly Resort in Vietnam" năm 2024 nhờ cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Khu nghỉ lấy cảm hứng từ văn hóa làng chài miền Trung Việt Nam, sử dụng vật liệu địa phương và thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến cảnh quan núi non và biển cả. Resort áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nước và giảm chất thải, tái chế nước mưa và xử lý rác thải hữu cơ.