Tripadvisor, tổ chức chuyên đánh giá về du lịch, công bố 10 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2023 hôm 24/5. Danh sách trên nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best Awards. Thứ hạng dựa trên số lượng bình chọn từ đội ngũ chuyên gia và khách du lịch đã có trải nghiệm thực tế ở nơi để lại đánh giá.

Quán quân năm nay thuộc về khách sạn có phong cách boutique La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội). Nơi này được ví như "ốc đảo yên tĩnh ngay trung tâm thủ đô sôi động" và "vị trí thuận tiện". Giá phòng từ 1,8 triệu đồng.