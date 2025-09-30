10 khách sạn 4 sao tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Khách sạn 4 sao tốt nhất được Cục Du lịch Quốc gia trao cho 10 đơn vị trong chương trình Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 tổ chức ngày 27/9. Kết quả xét chọn được tiến hành công khai, với sự tham gia của hội đồng gồm 11 thành viên đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Các tiêu chí gồm chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ...

Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (TP HCM)

Liberty Central Saigon Riverside thuộc chuỗi khách sạn Liberty Central Hotels, với 170 phòng nghỉ hiện đại, nằm ở trung tâm TP HCM, bên bờ sông Sài Gòn. Nơi này phù hợp với đối tượng khách đi du lịch, công tác hoặc tham dự sự kiện. Giá phòng từ 1,2 triệu đến 2,5 triệu đồng/đêm tùy thời điểm.