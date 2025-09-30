10 khách sạn 4 sao tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Khách sạn 4 sao tốt nhất được Cục Du lịch Quốc gia trao cho 10 đơn vị trong chương trình Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 tổ chức ngày 27/9. Kết quả xét chọn được tiến hành công khai, với sự tham gia của hội đồng gồm 11 thành viên đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Các tiêu chí gồm chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ...
Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (TP HCM)
Liberty Central Saigon Riverside thuộc chuỗi khách sạn Liberty Central Hotels, với 170 phòng nghỉ hiện đại, nằm ở trung tâm TP HCM, bên bờ sông Sài Gòn. Nơi này phù hợp với đối tượng khách đi du lịch, công tác hoặc tham dự sự kiện. Giá phòng từ 1,2 triệu đến 2,5 triệu đồng/đêm tùy thời điểm.
Khách sạn Hoàn Cầu - Hotel Continental Saigon (TP HCM)
Hoàn Cầu là một trong những khách sạn lâu đời và mang tính biểu tượng của TP HCM, được xây dựng từ năm 1880 dưới thời Pháp thuộc. Hiện khách sạn vẫn được bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc Pháp cổ. Khách sạn có 80 phòng, là sự kết hợp giữa di sản lịch sử và tiện nghi hiện đại. Giá phòng từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm.
Khách sạn Becamex Hotel New City (TP HCM)
Becamex Hotel New City là một trong những khách sạn lớn nhất của Bình Dương (cũ), thuộc chuỗi Becamex Hospitality, từng nhận nhiều giải thưởng. Khách sạn khai trương năm 2019, có 315 phòng, bao gồm cả căn hộ dịch vụ. Khách sạn được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng đến đối tượng khách doanh nhân, gia đình. Giá phòng từ 1 triệu đến 2,2 triệu đồng/đêm.
Khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An (Đà Nẵng)
Victoria Hội An, thuộc Tập đoàn Victoria Hotels & Resorts, nằm ven biển Cửa Đại, là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hội An, với 114 phòng. Thiết kế mang bản sắc Đông Dương, lấy cảm hứng từ làng chài truyền thống Hội An: lối đi hẹp, ao nước và nhà mái ngói đỏ. Khu nghỉ là lựa chọn lý tưởng cho cặp đôi hoặc gia đình. Giá phòng dao động từ 2,5 triệu đến 5 triệu đồng/đêm.
Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long (Quảng Ninh)
Sài Gòn - Hạ Long thuộc chuỗi khách sạn của Saigontourist, hoạt động từ năm 1990, có 222 phòng nghỉ. Khách sạn nằm trên đồi cao tại trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, nổi bật với tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long. Đây là lựa chọn lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng, công tác hoặc gia đình. Giá phòng dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một đêm.
Khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì Mountain Retreat (Hà Nội)
Melia Ba Vì Mountain Retreat thuộc Tập đoàn Melia Hotels International, khai trương năm 2017, lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp kết hợp bản sắc Việt. Khu nghỉ có 55 phòng, nằm ẩn trong Vườn Quốc gia Ba Vì, ở độ cao 600 m, khí hậu quanh năm mát mẻ. Đây là điểm đến lý tưởng cho nghỉ dưỡng cuối tuần, detox tinh thần, các buổi hẹn hò lãng mạn và nghỉ dưỡng gia đình. Giá phòng từ 2 triệu đến 4,5 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm.
Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu (TP HCM)
Fusion Suites Vũng Tàu là một phần của Fusion Hotel Group, Tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á về nghỉ dưỡng. Khách sạn khai trương năm 2020, với 171 phòng, lấy cảm hứng từ phong cách biển cả và chăm sóc sức khỏe, có bể bơi vô cực. Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình, cặp đôi hoặc nhóm bạn. Giá phòng dao động từ 1,5 triệu đồng/đêm
Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông (Nghệ An)
Tọa lạc tại phường Trường Vinh, trung tâm TP Vĩnh (cũ), khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông có vị trí thuận tiện cho việc lưu trú và tổ chức sự kiện. Khách sạn có 177 phòng nghỉ đủ tiện nghi cùng các dịch vụ ẩm thực, spa, hội nghị - hội thảo. Giá phòng dao động tùy thời điểm, từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm.
Khu nghỉ dưỡng Seahorse Resort & Spa (Lâm Đồng)
Seahorse Resort & Spa, nằm ở trung tâm Mũi Né (Phan Thiết cũ), là dự án nghỉ dưỡng 4 sao, lấy cảm hứng từ hình tượng "chú cá ngựa" và lời ru của biển cả, nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Khu nghỉ có 376 căn condotel, 40 biệt thự và 29 bungalow, là nơi được nhiều khách nước ngoài tìm đến. Giá phòng từ 2 triệu đồng/đêm.
Khách sạn Vạn Phát Riverside (Cần Thơ)
Khách sạn nằm trong hệ thống Vạn Phát Riverside Hotel & Restaurant, với 89 phòng nghỉ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp sông nước miền Tây. Khai trương những năm 2010, khách sạn mang đến không gian thư giãn bên dòng sông Hậu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho du lịch khám phá Cần Thơ, gia đình hoặc công tác, nổi bật với du thuyền riêng và ẩm thực Nam Bộ phong phú. Giá phòng dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/đêm.
Tâm Anh
Ảnh: Khách sạn