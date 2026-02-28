10 hãng xe máy bán chạy nhất thế giới 2025

Honda thống trị làng xe hai bánh với mức bán khoảng 20,2 triệu chiếc, xếp sau là hãng Ấn Độ, Hero MotorCorp - 5,9 triệu, Yamaha - 4,8 triệu chiếc.

Châu Á là nơi tiêu thụ xe máy nhiều nhất thế giới, các hãng xe bán chạy nhất cũng đa phần xuất xứ từ khu vực này. Trong danh sách 10 hãng có doanh số lớn nhất toàn cầu 2025, đến 9 hãng thuộc các quốc gia phương Đông.

Honda tiếp tục khẳng định vị thế ông lớn số một toàn ngành khi bán khoảng 20,2 triệu chiếc trong 2025. Lượng bán này bỏ xa phần còn lại, gấp hơn 3 lần so với đối thủ gần kề.

Trong 50 năm qua, chưa lần nào Honda để mất ngôi vương doanh số vào tay đối thủ. Nhận diện thương hiệu mạnh, dải sản phẩm đa dạng và thích ứng nhanh nhạy với thị hiếu người tiêu dùng ở nhiều thị trường khác nhau, Honda gần như là "ông vua" không có đối thủ ở làng xe hai bánh.

Xe máy lưu thông trên một tuyến đường ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Hero MotoCorp bán khoảng 5,9 triệu xe trong 2025, xếp thứ hai toàn cầu về doanh số. Hãng xe Ấn Độ hoạt động chủ yếu ở thị trường nội địa, nơi có sức mua xe máy lớn nhất thế giới những năm qua. Gần đây, hãng này còn mở rộng kinh doanh đến các thị trường châu Phi, Mỹ Latin.

Ngoài Hero MotoCorp, Ấn Độ còn ba hãng xe khác góp mặt trong top 10 là TVS Motor, Bajaj Auto và Royal Enfield. Trong số này, Royal Enfield cũng có mặt tại Việt Nam và bán chính hãng.

Yamaha xếp thứ ba toàn cầu về doanh số với khoảng 4,8 triệu xe bán ra. So với đối thủ đồng hương là Honda, lượng bán của Yamaha khiêm tốn hơn nhiều. Ở Việt Nam, cục diện cũng tương tự.

Đại diện từ Nhật Bản còn có Suzuki xuất hiện trong top 10 hãng xe bán chạy. Doanh số Suzuki khoảng 2 triệu chiếc.

Yadea là thương hiệu xe máy thuần điện duy nhất có mặt trong nhóm các hãng bán chạy nhất toàn cầu. Ông lớn số một ngành xe Trung Quốc bán khoảng 4,5 triệu xe, phần nhiều dựa vào thị trường nội địa. Trung Quốc hiện xếp sau Ấn Độ về doanh số xe máy mới hàng năm. Đây cũng là hai quốc gia có dân số lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, Yadea hiện diện từ 2019. Ở mảng xe máy điện, doanh số hãng Trung Quốc này xếp sau VinFast.

Nếu Yadea thống trị mảng xe điện, Haojue dẫn đầu mảng xe chạy xăng. Thương hiệu Trung Quốc này hiện kinh doanh ở hơn 80 thị trường với các dòng sản phẩm từ xe máy phổ thông, xe ga đến môtô phân khối lớn.

Italika là thương hiệu ngoài châu Á hiếm hoi có mặt trong top 10 hãng bán chạy toàn cầu. Đây là hãng xe của Mexico, hoạt động chủ yếu tại thị trường nội địa và khu vực Mỹ Latin. Danh mục sản phẩm của Italika đa dạng, từ xe ga, côn tay cỡ nhỏ, môtô phân khối lớn đến xe địa hình ATV.

Phạm Trung