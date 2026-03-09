10 hãng xe điện và hybrid bán chạy nhất thế giới 2025

Thị trường xe điện toàn cầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh, BYD vượt Tesla để trở thành hãng bán nhiều xe điện nhất thế giới.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của quá trình chuyển dịch sang xe điện trên toàn cầu. Người tiêu dùng đã mua khoảng 20,53 triệu xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện thuần pin (BEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe pin nhiên liệu (fuel cell). Con số này tăng 26% so với năm trước, cho thấy nhu cầu đối với xe điện vẫn tiếp tục tăng dù tốc độ phát triển bắt đầu chậm lại.

Bảng top 10 hãng xe có thị phần xe thuần điện và hybrid sạc ngoài lớn nhất thế giới năm 2025, theo tổng hợp của TrendForce, hãng phân tích và tư vấn toàn cầu.

Vị trí Xe thuần điện Thị phần (%) Hybrid sạc ngoài Thị phần (%) 1 BYD 15,6 BYD 31,5 2 Tesla 11,7 Geely 6,3 3 SAIC-GM-Wuling 6,3 AITO 5,9 4 Geely 6 Chery 5,7 5 Leapmotor 3,5 Li Auto 5,2 6 Volkswagen 3,2 Mercedes 3,2 7 Xpeng 3,1 BMW 3 8 Xiaomi 3 Changan 2,8 9 BMW 2,4 Lynk & Co 2,7 10 Changan 2,1 Volvo 2,6

Theo dự báo của TrendForce, thị trường có thể hạ nhiệt trong năm 2026. Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến đạt 23,4 triệu chiếc, vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ chỉ khoảng 14%. Nguyên nhân chính đến từ Trung Quốc đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành, khiến đà tăng trưởng chững lại.

Trung Quốc vẫn là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 66% tổng doanh số năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tại đây đạt 24%, thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu. Trong khi đó, Tây Âu ghi nhận một năm khởi sắc khi doanh số tăng gần 30%, mức cao nhất của khu vực kể từ năm 2022.

Bảng xếp hạng doanh số năm 2025 chứng kiến thay đổi đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu. BYD lần đầu vượt Tesla, trở thành hãng bán nhiều xe thuần điện nhất thế giới. Doanh số của BYD tăng 25% trong năm qua, trong khi Tesla giảm khoảng 9%. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tesla gặp khó khăn vì thiếu các mẫu xe mới hoặc bản nâng cấp đủ hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Mẫu xe điện BYD Han L. Nguồn: BYD

Các hãng xe Trung Quốc khác cũng tăng tốc mạnh. Geely vươn lên vị trí thứ tư toàn cầu, khi thị phần tăng gấp đôi từ 3% lên 6%. Thành công của hãng phần lớn nhờ mẫu xe giá rẻ Xingyuan, có giá dưới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.500 USD). Ngay cả hãng công nghệ Xiaomi cũng tham gia cuộc đua, khi thị phần tăng từ 1% lên 3% chỉ sau một năm, đưa hãng lên vị trí thứ 8 thế giới.

Trong khi đó, Volkswagen đối mặt nhiều thách thức hơn. Dù tổng doanh số xe tăng, hãng xe Đức lại mất thị phần tại Trung Quốc. Để cải thiện tình hình, Volkswagen đã ra mắt một thương hiệu mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc và hợp tác với XPeng để phát triển các mẫu xe mới. Những sản phẩm đầu tiên từ liên minh này dự kiến sớm xuất hiện trên thị trường.

Ở phân khúc PHEV, BYD vẫn dẫn đầu với 31,5% thị phần. Tuy vậy, hãng lần đầu ghi nhận sụt giảm về sản lượng bán ra. Trong khi đó, Li Auto, từng đứng thứ hai, trải qua năm 2025 khó khăn khi doanh số giảm 30%, rơi xuống vị trí thứ 5.

Chính sách hỗ trợ xe điện cũng có nhiều thay đổi trong năm 2026. Trung Quốc dự kiến điều chỉnh trợ giá từ mức tiền cố định sang tỷ lệ phần trăm theo giá xe, điều có thể khiến các mẫu xe giá rẻ kém hấp dẫn hơn. Tại Mỹ, trợ cấp liên bang cho xe điện đã chấm dứt hoàn toàn. Ngược lại, Đức đang khôi phục chương trình hỗ trợ và không phân biệt nơi sản xuất xe, mở ra cơ hội cho các mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Việc phát triển xe điện ngày càng phức tạp khi những mẫu xe hiện đại gần như là "máy tính trên bánh xe", đòi hỏi lượng lớn chip nhớ và linh kiện điện tử. Dù các con chip này chỉ chiếm 1-5% tổng chi phí sản xuất, bất kỳ biến động nào về giá hoặc nguồn cung đều có thể gây chậm trễ sản xuất, điều ngành công nghiệp đã trải qua trong vài năm gần đây. Vì vậy, các hãng xe đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung linh kiện ổn định để duy trì sản xuất và cập nhật phần mềm.

Năm 2026 được dự báo sẽ là giai đoạn nhiều biến động của ngành xe điện. Thị trường toàn cầu đang dần trưởng thành, nhiều hãng tung ra mẫu xe giá rẻ hơn, trong khi một số nhà sản xuất bắt đầu rút khỏi cuộc đua điện hóa. Đồng thời, thế giới cũng có xu hướng phân hóa rõ rệt hơn, khi một số quốc gia tiếp tục thúc đẩy xe điện, còn số khác quay lại ưu tiên nhiên liệu hóa thạch.

Hồ Tân (theo ArenaEV)