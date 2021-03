10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2020

Thành Đoàn Hà Nội vinh danh 10 cá nhân tiêu biểu năm 2020, trong đó có những cái tên quen thuộc như cầu thủ Đỗ Hùng Dũng, trung úy Vũ Ngọc Hoàng.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng, sinh năm 1993, là người duy nhất ở lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật được vinh danh. Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, từng giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019.

Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, sinh năm 1992, cán bộ Công an quận Đống Đa, người giải cứu nam sinh trong vụ cháy ngày 10/9/2019 tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình, là gương mặt trẻ tiêu biểu lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Anh từng nhận được bằng khen từ Thủ tướng, Bộ trưởng Công an cùng nhiều giấy khen của Giám đốc, Đảng bộ Công an TP Hà Nội.

Trung úy Vũ Ngọc Hoàng sau khi cứu một nam sinh trong vụ cháy ở Núi Trúc cuối năm 2019. Ảnh: TTXVN.

Ở lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, hai cá nhân được vinh danh là học sinh Nguyễn Mạnh Quân và PGS Phạm Chiến Thắng.

Mạnh Quân sinh năm 2003, học lớp 12 Lý 1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu EUPHO 2020. Trước đó, em giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2019 và Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2018.

PGS Thắng sinh năm 1987, giảng viên khoa Hóa Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh là một trong bốn phó giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2020, đã có 42 bài báo khoa học công bố trong và ngoài nước. Trong năm học 2019-2020, anh chủ trì một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và đang chủ trì một đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Nafosted.

Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, khởi nghiệp có hai cá nhân được vinh danh. TS Lưu Thế Lợi, sinh năm 1991, là CEO Kyber Network - một giao thức thanh khoản phi tập trung có vai trò cung cấp các ứng dụng gồm sàn giao dịch, các quỹ dự trữ và ứng dụng tài chính khác.

Anh Lợi có bằng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, đến nay có gần 600 tài liệu trích dẫn các kết quả nghiên cứu của anh. Có hơn 20 công ty blockchain và các dự án được hưởng lợi từ những nghiên cứu đó. Nhờ những đóng góp của mình, anh từng được Forbes Asia bình chọn vào top 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á (30 Under 30 for Asia).

Chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, Giám đốc Hợp tác xã Tâm An ở huyện Thường Tín, được biết đến nhờ xây dựng, phát triển sản phẩm bột rau củ sấy lạnh đạt tiêu chí OCOP 4*. Chị từng lọt top 9 chương trình Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo của tổ chức WISE do chính phủ Australia tài trợ, tham gia tư vấn hỗ trợ cho nhiều dự án ở khắp tỉnh thành như Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Giang. Năm 2019, chị được Chủ tịch TP Hà Nội trao danh hiệu Người tốt việc tốt.

Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều người được chọn làm gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu nhất, trong đó có bác sĩ Phạm Văn Phúc, sinh năm 1990, công tác tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Phúc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Anh cùng các nhân viên trong khoa đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng như thở máy nâng cao, lọc máu hấp thụ phân tử (lọc Cytokines), trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Bác sĩ Phúc còn là thành viên, thư ký tổ hội chẩn chuyên môn quốc gia, tham gia nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng trên toàn quốc, tham gia các nghiên cứu khoa học về bệnh do nCoV gây ra.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc. Ảnh: Thành đoàn Hà Nội cung cấp.

Một bác sĩ khác được vinh danh là Trần Anh Đức, sinh năm 1989, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Anh Đức từng tham gia báo cáo ở nhiều hội nghị quốc tế lớn về sản khoa, có một đề tài, một sáng kiến kỹ thuật được nghiệm thu, ứng dụng và đang tham gia vào hai dự án nghiên cứu khác. Năm 2020, anh thực hiện nhiều chương trình giáo dục, từ thiện cho học sinh, trẻ em còn khó khăn, phòng chống Covid-19.

Kỹ sư Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, giám đốc sáng lập và điều hành công ty cổ phần TopCV, được vinh danh ở lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Anh là cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong việc tìm việc làm miễn phí cho thanh niên. Năm 2020, trước tình hình thất nghiệp do Covid-19, anh Hiếu đã tham mưu cho tổ chức đoàn dự án 10.000 việc làm miễn phí; đồng hành cùng sinh viên thủ đô trong chiến dịch 5.000 việc làm miễn phí.

Người cuối cùng trong danh sách gương mặt trẻ thủ đô năm 2020 là thạc sĩ Ứng Thị Hồng Trang, sinh năm 1987, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Chị có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học như là tác giả, đồng tác giả của 9 bài báo quốc tế uy tín và hàng chục bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước. Chị là khách mời ở nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, tham gia nhiều đề tài từ cấp cơ sở đến nhà nước và cả đề tài Nafosted.

Chị Trang từng trực tiếp lấy mẫu, xét nghiệm các ca bệnh từ Trung Quốc về và các ca dương tính nCoV ở ổ dịch Hạ Lôi (Vĩnh Phúc), tham gia nhiều hoạt động chuyên môn phòng chống Covid-19. Đặc biệt, chị đã nuôi cấy và phân lập thành công nCoV vào tháng 2/2020, giúp Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia đầu tiên phân lập được virus này.

10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2020 sẽ được Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng 20/3, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.