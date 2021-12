10 gương mặt điển trai nhất thế giới 2021

Timothée Chalamet đứng thứ tư, tăng năm bậc so với năm ngoái. Anh còn được Vogue bình chọn là sao nam có phong cách thời trang đẹp nhất 2021. Anh sinh năm 1995 tại Manhattan, New York (Mỹ), có bố là người Pháp và mẹ là dân Do Thái mang dòng máu Nga và Áo. Anh được mệnh danh "DiCaprio thế hệ mới" của Hollywood, nổi tiếng với các phim "Call Me by Your Name", "A Rainy Day in New York", "Interstellar", "Worst Friends"... Ảnh: Wireimage