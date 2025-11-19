10 gói nghi ma túy dạt vào bờ biển Quảng Trị

Túi nylon quấn băng keo nặng 300 gram trôi dạt vào bờ biển xã Nam Cửa Việt đã được một ngư dân phát hiện khi nhặt củi.

Trưa 18/11, ngư dân Nguyễn Văn Hòa, 38 tuổi, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt thấy 10 túi màu xanh, hồng được cho vào một túi nylon to, quấn băng keo màu vàng bên ngoài. Kiểm tra túi nhỏ chứa chất lạ nghi ma túy, anh trình báo Đồn Biên phòng Triệu Vân.

10 túi nghi ma túy dạt vào bờ biển. Ảnh: Đồn Biên phòng Triệu Vân

Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận 10 túi nhỏ (8 túi màu xanh, 2 túi màu hồng), trên bề mặt in chữ "A", kích thước 6,5x9 cm. Bên trong có nhiều viên nén màu hồng đã bị nước biển làm ướt, mềm và dính vào nhau, không thể đếm được số lượng.

Tổng khối lượng khoảng 300 g gồm cả bao bì và cát biển lẫn vào. Lực lượng chức năng nhận định số viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản, điều tra và kêu gọi bà con khi phát hiện vật lạ kịp thời báo cho đồn và địa phương để xử lý.

Gần đây nhất, đầu tháng 3/2024, một ngư dân ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy nay là xã Sen Ngư phát hiện 20 gói ma túy (20 kg) trôi dạt vào bờ biển khi nhặt ve chai. Số ma túy có hình chữ nhật, kích thước giống nhau, nằm trong bọc nilon gói kín màu đen.

